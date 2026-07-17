"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/eto-ne-kladbische-glava-instituta-natspamyati-otkazalsya-perenosit-prakh-shevchenko-v-natsionalnyy-panteon-1081571549.html
"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон
"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон - 17.07.2026 Украина.ру
"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон
Украинские писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка не будут перезахоронены в украинском национальном пантеоне, сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов, передает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T11:55
2026-07-17T11:55
новости
киево-печерская лавра
санкт-петербург
украина
тарас шевченко
леся украинка
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069686967_0:203:800:653_1920x0_80_0_0_6eef91b55189df5f6472c8db65169889.jpg
"Пантеон — это не кладбище, 300–500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон — это не о сборе мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечьей горе — он там и останется, Леся Украинка, Франко будут на своих местах, [писатель Иван] Котляревский будет на своем месте", — объяснил Алферов.Он подчеркнул, что в пантеоне могут перезахоронить человека только через 25 лет после его смерти.В конце июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об украинском национальном пантеоне". По словам спикера рады Руслана Стефанчука, цель его создания — чествование "самых выдающихся представителей украинской нации". Пантеон должны открыть на территории Киево-Печерской лавры.Тарас Шевченко скончался в Санкт-Петербурге, его похоронили на Смоленском православном кладбище. Через 58 дней гроб с прахом поэта в соответствии с завещанием перевезли на Украину и захоронили на Чернечьей горе возле города Канева.Иван Франко похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Леся Украинка похоронена на Байковом кладбище в Киеве. Иван Котляревский похоронен в Полтаве.Подробнее - в материале В Верховную раду внесён законопроект о создании "украинского национального пантеона" на территории лавры на сайте Украина.ру.
киево-печерская лавра
санкт-петербург
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069686967_0:128:800:728_1920x0_80_0_0_5208389c7f1f8bc8b14f7db95b602b25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киево-печерская лавра, санкт-петербург, украина, тарас шевченко, леся украинка, верховная рада, украина.ру
Новости, Киево-Печерская лавра, Санкт-Петербург, Украина, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Верховная Рада, Украина.ру

"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон

11:55 17.07.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Украинские писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка не будут перезахоронены в украинском национальном пантеоне, сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов, передает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
"Пантеон — это не кладбище, 300–500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон — это не о сборе мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечьей горе — он там и останется, Леся Украинка, Франко будут на своих местах, [писатель Иван] Котляревский будет на своем месте", — объяснил Алферов.
Он подчеркнул, что в пантеоне могут перезахоронить человека только через 25 лет после его смерти.
В конце июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об украинском национальном пантеоне". По словам спикера рады Руслана Стефанчука, цель его создания — чествование "самых выдающихся представителей украинской нации". Пантеон должны открыть на территории Киево-Печерской лавры.
Тарас Шевченко скончался в Санкт-Петербурге, его похоронили на Смоленском православном кладбище. Через 58 дней гроб с прахом поэта в соответствии с завещанием перевезли на Украину и захоронили на Чернечьей горе возле города Канева.
Иван Франко похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.
Леся Украинка похоронена на Байковом кладбище в Киеве.
Иван Котляревский похоронен в Полтаве.
Подробнее - в материале В Верховную раду внесён законопроект о создании "украинского национального пантеона" на территории лавры на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиево-Печерская лавраСанкт-ПетербургУкраинаТарас ШевченкоЛеся УкраинкаВерховная РадаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:36Европа расширяет помощь Киеву: пора наносить ущерб дальнему тылу Украины
12:36Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона
12:30Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу
12:29В США выступили со срочным призывом: Европа должна сама платить за свою оборону
12:25Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем
12:24В США хотят запретить строить ЦОДы: Пироженко о кризисе американской модели ИИ
11:56"Почему на Зеленского не ведётся никакая охота?" Эксперты и политики задают вопросы
11:55Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта
11:55"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон
11:50Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
11:27ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ
11:25Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля
11:03Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада
11:00"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах
10:54Трагедия в Вишневом произошла по вине ВСУ
10:29Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу
10:27"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова
10:05Удар ракеткой: Киев мстит своим спортсменам за решение МОК вернуть Россию в большую игру
09:56Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министров
09:55ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
Лента новостейМолния