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"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон

"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон - 17.07.2026 Украина.ру

"Это не кладбище". Глава института нацпамяти отказался переносить прах Шевченко в национальный пантеон

Украинские писатели Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка не будут перезахоронены в украинском национальном пантеоне, сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов, передает 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T11:55

2026-07-17T11:55

2026-07-17T11:55

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"Пантеон — это не кладбище, 300–500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон — это не о сборе мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечьей горе — он там и останется, Леся Украинка, Франко будут на своих местах, [писатель Иван] Котляревский будет на своем месте", — объяснил Алферов.Он подчеркнул, что в пантеоне могут перезахоронить человека только через 25 лет после его смерти.В конце июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об украинском национальном пантеоне". По словам спикера рады Руслана Стефанчука, цель его создания — чествование "самых выдающихся представителей украинской нации". Пантеон должны открыть на территории Киево-Печерской лавры.Тарас Шевченко скончался в Санкт-Петербурге, его похоронили на Смоленском православном кладбище. Через 58 дней гроб с прахом поэта в соответствии с завещанием перевезли на Украину и захоронили на Чернечьей горе возле города Канева.Иван Франко похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Леся Украинка похоронена на Байковом кладбище в Киеве. Иван Котляревский похоронен в Полтаве.Подробнее - в материале В Верховную раду внесён законопроект о создании "украинского национального пантеона" на территории лавры на сайте Украина.ру.

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новости, киево-печерская лавра, санкт-петербург, украина, тарас шевченко, леся украинка, верховная рада, украина.ру