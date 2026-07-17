https://ukraina.ru/20260717/tramp-nazval-rossiyu-i-kitay-ugrozami-dlya-izbiratelnoy-sistemy-ssha-1081565742.html

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США - 17.07.2026 Украина.ру

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США

2026-07-17T08:55

2026-07-17T08:55

2026-07-17T08:55

новости

китай

сша

россия

дональд трамп

джо байден

киселев

украина.ру

цру

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/19/1080608512_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_fc8dfc99054f14e7e445cd9f08ca96d4.jpg

"Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - отметил он.Как заверяет американский лидер, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".Трамп также отметил, что, согласно имеющимся документам, в этот период десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ, посвященных вмешательству Китая в выборы, намеренно скрывали от Белого дома и не включали в ежедневные брифинги для президента.По словам Трампа, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.Он подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться, и призвал американцев сплотиться для решения этого вопроса вне зависимости от их политических предпочтений.При этом в Москве ранее неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы.Подробнее - в материале Вышли сами на себя: Киселев об итогах расследования о "вмешательстве" РФ в выборы в США на сайте Украина.ру.

китай

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, россия, дональд трамп, джо байден, киселев, украина.ру, цру, фбр