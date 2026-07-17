Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США - 17.07.2026 Украина.ру
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Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США
Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США - 17.07.2026 Украина.ру
Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США
2026-07-17T08:55
2026-07-17T08:55
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"Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - отметил он.Как заверяет американский лидер, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".Трамп также отметил, что, согласно имеющимся документам, в этот период десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ, посвященных вмешательству Китая в выборы, намеренно скрывали от Белого дома и не включали в ежедневные брифинги для президента.По словам Трампа, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.Он подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться, и призвал американцев сплотиться для решения этого вопроса вне зависимости от их политических предпочтений.При этом в Москве ранее неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы.Подробнее - в материале Вышли сами на себя: Киселев об итогах расследования о "вмешательстве" РФ в выборы в США на сайте Украина.ру.
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новости, китай, сша, россия, дональд трамп, джо байден, киселев, украина.ру, цру, фбр
Новости, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Киселев, Украина.ру, ЦРУ, ФБР

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США

08:55 17.07.2026
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США
"Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - отметил он.
Как заверяет американский лидер, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".
Трамп также отметил, что, согласно имеющимся документам, в этот период десятки важнейших докладов ЦРУ и АНБ, посвященных вмешательству Китая в выборы, намеренно скрывали от Белого дома и не включали в ежедневные брифинги для президента.
По словам Трампа, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.
Он подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться, и призвал американцев сплотиться для решения этого вопроса вне зависимости от их политических предпочтений.
При этом в Москве ранее неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы.
Подробнее - в материале Вышли сами на себя: Киселев об итогах расследования о "вмешательстве" РФ в выборы в США на сайте Украина.ру.
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