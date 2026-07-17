https://ukraina.ru/20260717/pochemu-na-zelenskogo-ne-vedtsya-nikakaya-okhota-eksperty-i-politiki-zadayut-voprosy-1081572290.html

"Почему на Зеленского не ведётся никакая охота?" Эксперты и политики задают вопросы

"Почему на Зеленского не ведётся никакая охота?" Эксперты и политики задают вопросы - 17.07.2026 Украина.ру

"Почему на Зеленского не ведётся никакая охота?" Эксперты и политики задают вопросы

В экспертном сообществе обсуждают, из какого "резервуара" поставляют всё новых безликих людей в украинскую власть и есть ли надежда на то, что украинцы смогут сами освободиться и сломать сложившуюся систему. Думают и о том, почему Зеленский и компания до сих пор имеют возможность безбоязненно выступать в центре Киева

2026-07-17T11:56

2026-07-17T11:56

2026-07-17T11:57

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Может ли Украина освободиться изнутри? Шансов на это почти нет, считает философ Павел Щелин. По его мнению, высказанному в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, участившиеся стихийные бунты украинцев против ТЦК (аналог военкомата) ни к чему не приведут, поскольку в стране нет какой-либо организованной силы, которая устроила бы, к примеру, "поход на Киев".Националисты призывают расстреливать тех, кто поднял руку на ТЦК, украинские либералы, много рассказывавшие о всяческих правах человека, тоже действия военкомов поддерживают. Поэтому "фактор народного бунта переоценен", внутри Украины до обвала фронта и прихода российских войск организованное сопротивление киевскому режиму вряд ли возможно."Если что, то тэцэкашники будут просто из пулемётов косить [протестующих], мы увидели теперь, куда это пойдёт", - сказал эксперт, когда речь зашла о жёстком подавлении протестов против действий ТЦК во Львове. Точно так же будет подавлен и стихийный низовой бунт военных, если такое случится.Щелин предположил, что война будет идти, как минимум, до падения какого-нибудь крупного областного центра или до момента, когда фронт рухнет и российские войска займут всё Левобережье Украины — тогда кураторы Владимира Зеленского, возможно, задумаются. Но до тех пор выстроенная внутри страны система террора не даст никому поднять голову, сказал философ, напомнив о трагической судьбе писателя и журналиста Олеся Бузины.Все "альтернативные" Зеленскому политики выступают за вечную войну с Россией, спор лишь о деталях, констатировал эксперт. Даже протестующие против действий военкомов не видят, что это "не аберрация, а это плоть от плоти Украины - любишь Украину, люби и ТЦК"."Освободиться от рабства ТЦК не получится, сохранив Украину, так что вам придётся выбирать — либо Украина плюс ТЦК, либо отсутствие ТЦК, но и отсутствие Украины", - заявил Щелин, обращаясь к зрителям, находящимся "на этой несчастной земле", на подконтрольной Киеву части Украины.В чем суть конфликта, кто враг и где он — с этим вопросом призывает разобраться вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса, телеведущая и общественный деятель Снежана Егорова.Комментируя в эфире интернет-канала Delib версию о причастности определённых спецслужб к смерти сенатора-"ястреба" Линдси Грэма*, случившейся сразу после его визита в Киев, будто бы тут могла быть месть за бомбёжки российских НПЗ, в которых есть доля британцев, она задала автору версии (а это, по словам ведущего, человек, имеющий отношение к некоторым ведомствам РФ) вопрос, каким образом у британцев может быть там доля на пятом году войны со всем Западом.По её словам, прежде чем делать какие-то выводы и строить предположения, надо бы "понять самое главное — а ради чего, почему до сих пор пять лет идёт эта война между Россией и Украиной".Добавляются и сопутствующие вопросы: "Почему Зеленский по-прежнему… находится в безопасности, почему, как только он улетает за пределы страны, сразу начинаются обстрелы Киева и украинских городов, почему на него, например, не ведётся никакая охота, если идёт такая нещадная бескомпромиссная священная война с нашим экзистенциальным ворогом (врагом — ред.), как говорится?"."Я не могу только понять — где враг?", - сказала Егорова, подчеркнув, что в войне гибнут простые люди, русские и украинцы - "те же русские в анамнезе". А те, кто призывает их гибнуть, только укрепляют своё благосостояние… И даже в российском информационном пространстве почему-то не ставят вопрос, почему чета Зеленских прекрасно себя чувствует, богатеет и скупает недвижимость.Этот странный факт замечают многие."По людям стреляют, а по этим (по Зеленскому и компании — ред.) - не стреляют. Они там ходят, бродят… Ну, так нормальная такая война. Не договорняк, просто у них так совпадает, вот потужное (мощное — ред.) совпадение у них происходит", - с сарказмом описал ситуацию украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук, показав в своём блоге кадры выступления Зеленского перед военными и другой публикой в Киеве.Он напомнил, что Зеленскому обещают дать 20 млн дронов в год, так что - "планы у нас грандиозные на войну".Егорова призвала разобраться, прежде всего, в том, "что происходит между нами, между Россией и Украиной", как это стало возможно, кто приложил к этому руку и как так получается, что на пятом году войны Британия имеет долю в российских НПЗ.И что же делать — воевать по-настоящему или уж капитулировать? В чём причина, кому эта война выгодна на Украине и в России, почему она до сих пор ещё идёт — вот главный вопрос. Ведущий на это отметил, что вопросы ставятся справедливые, "но только ответов на них нет, а если ты начнёшь отвечать, то законодательство будет очень сурово...".Ничего плохого не происходит в США и в странах Европы, а вот Украина превращена в поле боя. Люди, получившие советское образование, знают, какие выгоды получили США в результате Второй мировой — и получается, что теперь они хотят повторить.Егорова призвала не обвинять подряд всех украинцев (как мы это часто видим в пабликах) в поддержке войны, напомнив, что Зеленский был избран именно на обещаниях мира. Об этих своих обещаниях он больше не вспоминал.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что "утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима" и что именно он несет персональную ответственность за теракты, совершённые против мирных граждан России.Однако хотя бы объявить Зеленского официально террористом и экстремистом никто почему-то не торопится.Но дело не только в Зеленском. Комментируя протесты, прокатившиеся по украинским городам против отставки министра обороны Михаила Фёдорова, своеобразный "картонный майдан 2.0", киевский философ Андрей Баумейстер отметил, что их организует некая сила, считающая себя "гражданским обществом" и "настоящей властью"."Это несколько тысяч человек, они все прошли определённые школы — Украинская школа политических студий или те или иные группы Киево-Могилянской бизнес-школы...", - рассказал он в эфире канала "Дикий live", добавив, что многие деятели выходят также через различные фонды.По словам Баумейстера, как правило, "именно их Брюссель, а до этого Вашингтон, когда не было ещё Трампа, рассматривали как главный ресурс будущих украинских политиков". Он подчеркнул, что и бывшая премьер Юлия Свириденко, и новый премьер Сергей Корецкий, и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия, и отставленный глава МО Михаил Фёдоров и пр. - это всё "люди из одной обоймы".Философ добавил, что "в этом беда Украины", потому что этот "резервуар" поставляет людей во власть, но у этих людей, пусть и научившихся складно говорить и имеющих порой "странные доходы", нет опыта и нет самостоятельности, субъектности.Такую схему поставок безликих и посредственных молодых людей без биографии в украинскую власть надо бы сломать, заявил Баумейстер, пояснив, что эта система создаёт "безликую анонимную власть", которая "зависит от других каналов" и не даёт формировать политику в стране естественным путём.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, снежана егорова, михаил федоров, тцк, внутри и снаружи