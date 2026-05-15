Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен

После прекращения "режима тишины", весьма относительного, с многочисленными нарушениями со стороны украинской армии, возобновились боевые действия практически на всех направлениях.

2026-05-15T05:41

2026-05-15T10:46

По сообщениям Минобороны РФ подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. На первый взгляд-село довольно малозаметное, расположено на берегу реки Грузская (юго-западная окраина Часов Яра) у дороги, ведущей из этого города в Константиновку.В этом месте проходит важная дорога Часов Яр — Константиновка. Перерезание автомобильной трассы и установление плотного огневого контроля позволяет нарушить коммуникации противника между двумя ключевыми районами обороны. Основная задача наших армейских подразделений высвободить силы для наступления на Константиновку и Дружковку с востока. Становится очевидным, что ожидается наступательное движение вокруг населенных пунктов Подольское, Стенки, Попасное. Они западнее Николаевки.Несколько месяцев продолжаются упорные бои в районе Константиновки. В минувшие дни завязались бои в самом населенном пункте. В первую очередь- это завод завод "Красный Октябрь" и частный сектор. Наши штурмовые группы на подступах к промышленной зоне. ВСУ засели внутри многоэтажек рядом с бывшим химзаводом, в других районах в основном небольшие очаги сопротивления. Малыми группами противник пытается помешать атакам наших штурмовиков.На Купянском направлении в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник полностью утратил инициативу. Причем, командование украинской армии даже не пытается опровергнуть оперативно-тактический успех российской армии. По сообщениям с мест боев отмечается, что противник окончательно утратил возможность контратаковать, отступая и зарываясь в глухую оборону. При этом резервы, которые подтягивает ВСУ на данное направление, решить проблему не могут. Они просто пополняют список потерь. На Двуречанском участке подразделения ВС РФ медленно продвигаются вперед, зачищая лесной массив вдоль дороги на Кутьковку. Также продолжается уничтожение транспорта подвоза боеприпасов и продовольствия. Особо стоит отметить снижение интенсивности применения противником разведывательных БПЛА, ударных FPV-дронов и тяжёлых октокоптеров типа "Баба Яга".В самом Купянске ситуация остается сложная и напряженная. "В течение последней недели ВСУ прекратили попытки отправить своих штурмовиков на "смерть" в сам город, сосредоточившись на удержании позиций западнее. Они поняли, что лезть в Купянск — самоубийство. О каком-то системном обеспечении засевших на отдельных участках в городской черте мелких штурмовых групп, речи не идет: транспорт подвоза, так же как коптеры-доставщики, с регулярностью уничтожаются подразделениями беспилотных систем ВС РФ",-сообщают военкоры.Это подтверждает В. Трегубов, спикер объединенной группировки войск ВСУ на Купянском направлении, в эфире украинского телемарафона. Логики нет. Снабжения нет. Только потери. На участке Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Купянск-Узловой противник сосредоточил усилия на попытках нарушения нашей логистики и попытках переправить свой личный состав через реку Оскол. Несмотря на снижение уровня воды в реке, подойти к переправам и перейти реку у противника нет возможности. Беспилотники и артиллерия уничтожают живую силу и бронетехнику противника еще на подходе к берегу реки.Противник, пытаясь заменить уничтоженные дроны, наращивает применение артиллерии. Результат за несколько дней: "Потерял две РСЗО БМ-21 "Град", четыре САУ, три единицы минометных расчетов и до трех единиц буксируемых орудий". ВС РФ нанесли удары ФАБами по переправе в районе Маяков, нарушив часть логистики ВСУ. Огневые средства подразделений из состава 25-й армии также наносили удары по маршрутам переправ через реку в направлении Щурово, уничтожая выявленные плавсредства противника. Логистика врага под Красным Лиманом практически парализована.На Запорожском направлении наращивается активность российской армии в районе населенных пунктов Воздвижевка и Верхняя Терса. Подразделения 55-й дивизии расширили зону контроля юго-западнее Прилуки. Продвигаются к Воздвижевке, бои уже идут на восточных окраинах населенного пункта, весь участок южнее до села Верхняя Терса перешел в серую зону. Воздвижевка — следующая цель. Бои на восточных окраинах. Наметились тактические успехи и в самой Верхней Терсе. Нашим бойцам удалось закрепиться в селе и выбить врага из нескольких кварталов на востоке населенного пункта, а также закрепиться в Горьком.От Мирного наши подразделения продолжают обрабатывать оборонительные позиции противника в Гуляйпольском и постепенно, методично продвигаются. Цель — отрезать участок до западной окраины Гуляйполя, а также перерезать основную логистическую трассу ВСУ. Гуляйполе — весьма крупный узел. Противник за него отчаянно цепляется. Перерезать трассу — значит, оставить их без снабжения.Днепропетровское направление: Новопавловский участок фронта. В районе Беляковки подразделения ВС РФ продолжают просачивание малыми группами в северную часть населённого пункта, используя плотную зелёную зону и сложный рельеф местности. В результате серая зона постепенно расширяется, а обстановка остаётся крайне динамичной. Район Межевой находится под плотным контролем аэроразведки ВС РФ. Разведывательные БПЛА ведут постоянный мониторинг логистики, перемещений и активности украинских подразделений, включая позиции операторов дронов. После выявления целей подключается авиация — наносятся удары тяжёлыми ФАБами по инфраструктуре, логистическим узлам и предполагаемым точкам координации противника. Межевая постепенно переводится в фазу системного огневого давления в рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям ВС РФ.Наши подразделения уже продолжительное время оказывают давление в районе Новопавловки, постепенно проверяя возможности для дальнейшего продвижения. Теперь это давление дополняется активностью в районе Беляковки, что формирует единое направление давления с задачей расширения серой зоны. В районе Александровки фиксируются удары по транспортным маршрутам и наземным роботизированным комплексам противника. Характер ударов указывает на намерения изолировать передний край от снабжения. В районе Вербового подразделения ВСУ предпринимали контрнаступательные действия, пытаясь стабилизировать ситуацию на участке. По линии Калиновское — Новониколаевка продолжаются тяжёлые и непрерывные бои. Подразделения ВС РФ действуют малыми группами, просачиваясь между лесополосами и закрепляясь в доступных укрытиях, постепенно усиливая давление на оборону противника.В Сумской и Харьковской областях в зоне ответственности группировки войск "Север" четко обозначилась и, по сути, сформировалась нехорошая для ВСУ тенденция, которая ожидаемо усилилась после майского перемирия. ВС РФ продолжают системно расширять зону обеспечения(безопасности), что вынуждает генералов украинской армии Шведюка и Драпатого, командующих 18-м и 16-м армейскими корпусами ВСУ, сосредоточить свои силы на отход вглубь территории областей. Так, северо-восточнее Харькова оборудуют укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук (примерно 20−25 км от текущей линии боевого соприкосновения). Также противник перебрасывает на участок расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги.Украинские подразделения, входящие в состав отдельных бригад, сейчас делают ставку на выстраивание тайных логистических маршрутов к своим многочисленным опорникам. В Сети ежедневно публикуются нарезки кадров, на которых наши "птичники" в конвейерном режиме "минусуют" живую силу и технику врага. "На фоне больших потерь в Волчанском районе, командование ВСУ переводит в штурмовые подразделения офицеров ПВО. В частности, некий Григорий Бобир служил командиром взвода РЛС, однако был уничтожен на линии боевого соприкосновения в составе штурмовой группы ВСУ", — отмечает "Северный ветер".Куда жестче о том, что творится на "передке", стали писать относительно независимые украинские СМИ. Kyiv Independent, опираясь на интервью с украинскими военными с мест боев, пишет, что "регионы боевого соприкосновения, включая Харьковскую и Сумскую области, по состоянию на май 2026 года испытывают наибольшее давление из-за интенсивных боевых действий и авиаударов". А еще "из-за острой нехватки личного состава (читай: огромных потерь) и успешного продвижения противника (ВС РФ) на передовые позиции в этих областях часто отправляют принудительно мобилизованных граждан без должной подготовки".Отмечаются психологический надлом и страх гибели в окопах под постоянным огнем артиллерии и ФАБов, что приводит к тому, что украинские солдаты оставляют позиции целыми группами. "Известны случаи, когда из направленных на усиление подразделений до окопов доходили лишь единицы, в то время как остальные рассеивались по пути", — признает Kyiv Independent.Конкретики добавляет американский аналитический журнал Military Watch Magazine, который информирует, что "основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в передовых подразделениях, которые в частях, состоящих из призывников, порой достигали 80−90 процентов, а продолжительность жизни (ВСУшника) на передовой с высокой интенсивностью боевых действий порой составляла всего четыре часа". Это, к слову, о зоне ответственности группировки войск "Север".Тем не менее, украинская армия продолжает активно сопротивляться. Враг, не переставая ни на сутки, перебрасывает малоподготовленную и обученную живую силу на опорные и наблюдательные пункты в лесных массивах Волчанского района Харьковской области. Смешанные леса на данном участке фронта сами по себе являются естественным укрытием для украинских подразделений, а оборудованные в них позиции могут позволить вражеским солдатам противостоять даже нашим опытным штурмовикам. Об этом рассказывают в российских силовых структурах. Особо упертых уничтожают ТОСами. "На фронте мы нередко слышали шутку, что лучшей листовкой с призывом сдаться в плен является термобарический снаряд, который наглядно показывает, что происходит с боевиками ВСУ, решившими продолжить сопротивление", — отмечает "Северный ветер".Касательно оперативных сводок, то 13−14 мая "северный" фронт продолжил движение на юг. Стрелковые бои идут в Кондратовке, Запселье и окрестностях этих населенных пунктов. В Краснопольском районе вблизи освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесах около Рясного наши штурмовые группы продвинулись на 800 метров. Продолжается зачистка в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке.Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин 10 мая впервые допустил, что конфликт "движется к завершению", и выразил готовность встретиться с Зеленским, но только после окончательного согласования всех условий мирного договора, естественно, на условиях Москвы. Однако заокеанская и европейская экспертная тусовка мечтает о том, чтобы Соединенные Штаты и так называемая "коалиция желающих" возглавили "механизм мониторинга и верификации прекращения огня". Фактически, за спиной Кремля уже обсуждается развертывание европейских сил (около 20 000 человек) для охраны портов, городов и инфраструктуры.

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

