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ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ
ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ - 17.07.2026 Украина.ру
ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала, как Военно-воздушные силы Украины пытаются добыть авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов
2026-07-17T11:27
2026-07-17T11:27
2026-07-17T12:17
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"ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", - уточнили в службе безопасности.В ЦОС ФСБ России в пятницу также рассказали о россиянине, который пытался продать подшипники для вертолетов и самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич" (одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины).Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом миллион рублей.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, фсб, мотор сич, украина.ру, ии (искусственный интеллект)
Новости, Украина, Россия, ФСБ, мотор сич, Украина.ру, ИИ (искусственный интеллект)
ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ
11:27 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала, как Военно-воздушные силы Украины пытаются добыть авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов
"ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", - уточнили в службе безопасности.
В ЦОС ФСБ России в пятницу также рассказали о россиянине, который пытался продать подшипники для вертолетов и самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич" (одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины).
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом миллион рублей.
"Спецслужбами Украины не снижается активность по добыванию на территории Российской Федерации вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала, и обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в спецслужбе.