ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ - 17.07.2026 Украина.ру
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ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ
ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ - 17.07.2026 Украина.ру
ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала, как Военно-воздушные силы Украины пытаются добыть авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов
2026-07-17T11:27
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"ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", - уточнили в службе безопасности.В ЦОС ФСБ России в пятницу также рассказали о россиянине, который пытался продать подшипники для вертолетов и самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич" (одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины).Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом миллион рублей.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, фсб, мотор сич, украина.ру, ии (искусственный интеллект)
Новости, Украина, Россия, ФСБ, мотор сич, Украина.ру, ИИ (искусственный интеллект)

ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ

11:27 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала, как Военно-воздушные силы Украины пытаются добыть авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов
"ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", - уточнили в службе безопасности.
В ЦОС ФСБ России в пятницу также рассказали о россиянине, который пытался продать подшипники для вертолетов и самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич" (одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины).
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом миллион рублей.
"Спецслужбами Украины не снижается активность по добыванию на территории Российской Федерации вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала, и обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в спецслужбе.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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