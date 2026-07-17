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ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ

ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ - 17.07.2026 Украина.ру

ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства - ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала, как Военно-воздушные силы Украины пытаются добыть авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов

2026-07-17T11:27

2026-07-17T11:27

2026-07-17T12:17

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"ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства", - уточнили в службе безопасности.В ЦОС ФСБ России в пятницу также рассказали о россиянине, который пытался продать подшипники для вертолетов и самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич" (одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов вооруженных сил Украины).Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом миллион рублей.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, фсб, мотор сич, украина.ру, ии (искусственный интеллект)