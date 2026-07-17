https://ukraina.ru/20260717/udar-raketkoy-kiev-mstit-svoim-sportsmenam-za-reshenie-mok-vernut-rossiyu-v-bolshuyu-igru-1081569391.html

Удар ракеткой: Киев мстит своим спортсменам за решение МОК вернуть Россию в большую игру

Удар ракеткой: Киев мстит своим спортсменам за решение МОК вернуть Россию в большую игру - 17.07.2026 Украина.ру

Удар ракеткой: Киев мстит своим спортсменам за решение МОК вернуть Россию в большую игру

Несмотря на правительственный кризис и "картонный" Майдан, на Украине все равно не забывают поддерживать градус русофобии. Поэтому в стране четырех свобод с упоением бросились травить украинских теннисисток, которые на свадьбе австралийской спортсменки Дарьи Касаткиной в Афинах пели и танцевали под песни на русском языке

2026-07-17T10:05

2026-07-17T10:05

2026-07-17T10:05

эксклюзив

украина

россия

ольга сумская

дарья касаткина

мок

теннис

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В соцсетях сейчас набирает охваты видео со свадебной вечеринки, на которой присутствовали украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Надежда Киченок. На записи видно, как они танцуют и поют под русскоязычную песню "Люби меня, люби" вместе с другими гостями праздника. Но что еще страшнее с точки зрения титульных украинцев - рядом с украинками на танцполе находились теннисистки российского происхождения, в частности, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, которые также принимали участие в свадебной вечеринке. И при этом Стародубцева и Киченок беззаботно отплясывали рядом с "агрессоршами", вместо того чтобы закрыть глаза и уши руками - как это сделала украинская гимнастка София Краинская. Она во время исполнения гимна России в честь победы Яны Заикиной в упражнениях с лентой на чемпионате Европы, на котором впервые за пять лет россиянки выступали с флагом и гимном, надела наушники и закрыла лицо руками. Другая украинская спортсменка Варвара Чубарова во время исполнения гимна Белоруссии в честь победы Киры Бабкевич в упражнениях с мячом также заткнула уши.Но вот теннисистки с Украины таких мер не предприняли, вероятно, понадеявшись, что их личную жизнь не станут смешивать с политикой. Кроме того, у них был оправдательный аргумент, который вполне мог прокатить в "Цеевропе": Дарья Касаткина сочеталась браком со своей партнершей Натальей Забияко. А на Украине, как известно, поддержки однополых браков настойчиво требует Европа, ставя этот процесс в прямую зависимость от темпов евроинтеграции. Однако в незалежной русофобия ставится на порядок выше, чем толерантность к геям и лесбиянкам, поэтому спортсменки подверглись самому жесткому хейту. Моментально были забыты их спортивные заслуги, хотя еще месяц назад пропагандист Дмитрий Гордон* взахлеб описывал, как на одном из самых престижных теннисных турниров - Roland Garros - Стародубцева сотворила сенсацию. "Украинка, которая перед началом соревнований занимала 55-е место в мировом рейтинге, сумела в трехсетовом поединке победить вторую ракетку мира, Елену Рыбакину из Казахстана", - восторгался журналист и призывал славить теннисистку. А всего два месяца спустя он присоединился к тем, кто травит Стародубцеву за танцы под российскую музыку на приватной свадьбе. Вместе с Гордоном тысячи "шароварников" вознегодовали от того, что видео было снято во время войны с Россией, "поэтому совместные танцы украинских спортсменок под российскую музыку в компании российских теннисисток могут вызвать неоднозначную реакцию среди болельщиков". Явно похоже на подстрекательство фанатов, не правда ли? Ведь большинство из них вообще не заметило "преступных танцев" во время войны. При этом никакого "народного гнева" не вызывают снятые во время боевых действий кадры из администрации Ровно, где местные чиновники пьют и веселятся под российскую музыку. Ну а протокольные съемки, когда следователи СБУ или ГБР извлекают из диванов патриотов мешки с долларами, вообще оставляют активистов равнодушными: ведь воровали-то деньги попавшиеся чиновники на мове и в вышиванке.Впрочем, травля украинских теннисисток за нарушение языковых законов на свадьбе в Греции демонстрирует, что русофобия все активнее выполняет функцию внутреннего политического фильтра. И в ближайшее время ничего не изменится: ведь в новом правительстве министр спорта Матвей Бедный сохранил свои позиции, как и "министерка" культуры Татьяна Бережная. Они продолжат общественную мобилизацию, при которой границы между политикой, культурой, спортом и личной жизнью практически исчезают. Тем более что скандал с теннисистками - далеко не первый. Так, в прошлом году на матче женского чемпионата Украины по футболу одной из спортсменок показали желтую карточку за неспортивное поведение. А знаете, что было признано таковым? Реплики на русском языке! В конце первого тайма главный арбитр, назначенный на игру украинских команд "Систерс" и "Колос", Анастасия Романюк отчитала футболистку Ирину Майбородину за то, что она обратилась к судье на русском, прокричав фразу "Ты что, не видишь?". В результате Майбородина получила штраф и нравоучительную лекцию. "Языком России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие", - гневно, на повышенных тонах, сообщила Романюк. Реакцию арбитра поддержали громкими аплодисментами и улюлюканьем болельщики на стадионе. А легкоатлетка Ярослава Магучих так и вообще давно стала "грушей для битья" со стороны языковых шпрехенфюреров, которые требуют от спортсменки общаться на кухне и в спальне исключительно на калиново-соловьиной. Например, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту стала жертвой хейта со стороны украинских радикалов накануне Нового года. Один из пользователей соцсетей спровоцировал горячую дискуссию рассказом о том, что одна из самых знаменитых спортсменок Украины в быту отдает предпочтение русскому языку. "Сегодня видел Ярославу Магучих вживую. Я думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России", - написал некий Ярослав Дубина. Поддержка языковых надзирателей не заставила себя ждать. Они буквально забрызгивали слюной и ядом мониторы, требуя лишить Магучих всех государственных и спортивных наград и выгнать ее вон из страны.Показательно, что на фоне кампании против украинских спортсменов практически незамеченными остаются случаи, когда представители украинской культурной элиты годами сохраняют куда более тесные связи с Россией. Это наглядно демонстрирует, что в подобных историях решающую роль играет не сам факт контактов с РФ, а политический вес и положение человека внутри украинской системы. Характерный пример - ситуация вокруг народной артистки Украины Ольги Сумской. Попытки напомнить общественности о том, что ее дочь Антонина Паперная давно живет и строит карьеру в Москве, практически сразу встретили сопротивление со стороны известных представителей творческой элиты. Более того, за Сумскую публично вступились коллеги, призвав вообще не обсуждать эту тему. Так, народный артист Украины и актер театра имени Ивана Франко Анатолий Хостикоев встал на защиту Паперной, которая осталась жить в РФ и никак не комментирует украино-российский конфликт. По мнению знаменитого актера, это исключительно личное дело семьи. "То, что дочь Оли и Евгения Паперного - Антонина - находится в Москве, - это личное дело семьи. Я знаю эту девочку с детства: к Антонине отношусь с теплотой. Поэтому, когда Ольгу начинают хейтить по этому поводу, я ее понимаю. Она отбивается, потому что она - мать и защищает своего ребенка. У нее есть на это право, и никто не может ее за это упрекать. Кроме того, Антонина переехала в Москву еще до начала войны. У нее есть дети, и никто не смеет говорить, что она предательница", - заявил коллега Сумской по творческому цеху.Ну а почему ж тогда личным делом украинских теннисисток не считается их отдых на свадьбе коллеги? Почему Сумскую за ее "московскую дочку" критиковать запрещено, а Стародубцеву и Киченок за общий танцпол с российскими спортсменками - очень даже можно?Такая избирательность говорит о том, что критерии общественного суда определяются политической целесообразностью. А еще тесно связаны с решением МОК, отменившим запрет россиянам участвовать в международных турнирах и восстановившим статус Олимпийского комитета РФ. Национальный олимпийский комитет Украины резко выступил против такой позиции МОК и выразил "категорическое несогласие" с допуском российских спортсменов на международные арены. Однако попытка Киева сохранить режим максимальной международной изоляции спортсменов из РФ - провалилась. В результате украинские власти оказались в весьма неудобном положении. Повлиять на решения МОК Украина никак не способна, а значит, компенсировать это поражение придется внутри страны. Наиболее вероятной мишенью станут, да что там, уже стали, украинские спортсмены, которым теперь будут предъявляться еще более жесткие требования по соблюдению негласного кодекса политической лояльности. Вот теннисистки Стародубцева и Киченок первыми попали в эти жернова. На их примере всем остальным показывают, что любой контакт с российскими коллегами - совместная фотография или совместная вечеринка - рискует стать поводом для масштабной травли.В общем, украинские спортсмены оказались заложниками политического противостояния между МОК и "родным" Национальным олимпийским комитетом. Но и это еще не все. Можно предположить, что чем активнее будет происходить возвращение российских атлетов в международный спорт, тем сильнее русофобы станут "бить" собственных олимпийцев. Как говорится, назло маме сниму шапку и отморожу уши…*Иностранный агент, включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО политической подоплеке недавнего матча Аргентины и Англии на чемпионате мира по футболу - в материале "Больше, чем матч, больше, чем спорт". Аргентина победила "пиратов" в историческом поединке.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, ольга сумская, дарья касаткина, мок, теннис