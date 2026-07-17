https://ukraina.ru/20260717/pavliv-o-tom-kak-otstavka-fdorova-i-vsego-ukrainskogo-pravitelstva-ubila-peregovornyy-trek--1081567451.html
Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек
Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек - 17.07.2026 Украина.ру
Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек
Насыщенной на кадровые перестановки выдалась эта неделя на Украине: свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Фёдоров. Оба проработали на должностях менее года
2026-07-17T09:16
2026-07-17T09:16
2026-07-17T09:16
видео
украина
александр федоров
михаил павлив
александр сырский
вооруженные силы украины
украина.ру
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В регионах страны вспыхнули протесты. Украинцы выступают против отставки Фёдорова, а местные СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским.Свириденко же, уйдя в отставку, автоматически повлекла за собой увольнение всего кабинета министров. О том, что значат такие решения изданию Украина.ру объяснил политтехнолог, эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, александр федоров, михаил павлив, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Украина, Александр Федоров, Михаил Павлив, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек
Насыщенной на кадровые перестановки выдалась эта неделя на Украине: свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Фёдоров. Оба проработали на должностях менее года
В регионах страны вспыхнули протесты. Украинцы выступают против отставки Фёдорова, а местные СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Свириденко же, уйдя в отставку, автоматически повлекла за собой увольнение всего кабинета министров.
О том, что значат такие решения изданию Украина.ру объяснил политтехнолог, эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.