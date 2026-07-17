https://ukraina.ru/20260717/pavliv-o-tom-kak-otstavka-fdorova-i-vsego-ukrainskogo-pravitelstva-ubila-peregovornyy-trek--1081567451.html

Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек

Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек - 17.07.2026 Украина.ру

Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек

Насыщенной на кадровые перестановки выдалась эта неделя на Украине: свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Фёдоров. Оба проработали на должностях менее года

2026-07-17T09:16

2026-07-17T09:16

2026-07-17T09:16

видео

украина

александр федоров

михаил павлив

александр сырский

вооруженные силы украины

украина.ру

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В регионах страны вспыхнули протесты. Украинцы выступают против отставки Фёдорова, а местные СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским.Свириденко же, уйдя в отставку, автоматически повлекла за собой увольнение всего кабинета министров. О том, что значат такие решения изданию Украина.ру объяснил политтехнолог, эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.

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