Реквием рейсу Майк Отель – 17*. Заокеанский след злодеяния над Грабово
08:00 17.07.2026 (обновлено: 09:56 17.07.2026)
17 июля 2014 года в 16.20 по московскому времени необандеровцами в небе над селом Грабово Шахтёрского района ДНР был уничтожен борт 9M-MRD Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами провокации стали 298 человек
Украина и её западные кукловоды неоднократно пытались обвинить Россию и ополчение Донбасса в случившемся, но факты говорят о том, что Киев сознательно пошёл на преступление по указке и при пособничестве заокеанских хозяев.
В прицеле разведывательных спутников
В Грабово мне доводилось бывать не раз: село находится в живописной долине над Миусом, а расположенная рядом с ним и давшая ему название заповедная балка является сохранившимся с доледниковых времён островком грабового леса, основной ареал которого ныне сосредоточен в Кодрах и на Кавказе. Поэтому страшно было в тот июльский вечер наблюдать по телевизору до боли знакомые места, ставшие эпицентром рукотворной катастрофы.
Спустя несколько недель один мой знакомый, занимающийся геоинформационными технологиями, позвонил и сообщил о том, что за несколько часов до инцидента американские спутники дистанционного зондирования Земли проявляли в небе над Донбассом очень странную активность.
Стоит начать с владельцев этих спутников. Это компания "DigitalGlobe", ставшая к тому времени абсолютным монополистом в области спутниковой съёмки земной поверхности высокого и сверхвысокого классов разрешения в США. Незадолго до этого она успела поглотить своего единственного конкурента – американскую компанию "GeoEye". Основная масса работ по госзаказу проводится этой компанией в интересах NASA, Пентагона, ЦРУ, Национального агентства геопространственной разведки США и прочих не нуждающихся в комментариях структур. Главными рыночными клиентами "DigitalGlobe" на тот момент являлись корпорация "Google" и её дочерний проект "Niantic Labs", создавший игровую платформу дополненной реальности "Ingress", на базе которой на Украине были реализованы мобильные приложения для слежки за инакомыслящими, а также прочих нужд гибридной войны.
Отметим, что стоимость спутниковой съёмки одного квадратного километра камерами сверхвысокого разрешения (речь идёт об устройствах, позволяющих давать снимки на которых различимы детали размером менее одного метра) в тот момент начиналась от $ 20.
28 сентября 2016, 20:20MH-17: реальны только трупыКатастрофа 17 июля 2014 года, когда на украинскую землю упал «Боинг-777» Малайзийских авиалиний и погибли 298 человек, никогда не будет разъяснена. Обнародованный только что официальный доклад совместной следственной группы подтвердил это предположение
Итак, 11 июля 2014 года была проведена съёмка трёх районов в окрестностях ставших подконтрольными ВСУ Краматорской агломерации, а также к западу от Донецка возле Курахово. Тогда небо над большей частью территории ДНР в тот момент было закрыто тучами.
На следующий день 12 июля американцы отсняли подконтрольные ВСУ районы, прилегающие к Северскому Донцу, а также подконтрольную ополчению Горловско-Енакиевскую агломерацию.
13 июля проводились съёмки подконтрольных ВСУ Краснолиманского, Славянского и Артёмовского районов ДНР.
© Фото : Александр ДмитриевскийРаботы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
© Фото : Александр Дмитриевский
Работы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
14 июля съёмок территории Донбасса не велось.
15 июля отсняли окрестности подконтрольных ВСУ Славянска и Артёмовска, а также подконтрольной ополчению Макеевки.
А вот то, что произошло 16 июля 2014 года – достойно отдельного описания. В тот день была проведена сплошная полосовая съёмка квадрата со стороной сто километров с центром в пятнадцати километрах к юго-востоку от села Грабово, это примерно посередине между городами Снежное в ДНР и Красный Луч в ЛНР.
17 июля 2021, 07:527 лет спустя: Вину Украины в крушении MH-17 продолжают тщательно скрыватьРовно 7 лет назад, 17 июля 2014 года, в районе села Грабово Донецкой области потерпел крушение самолёт Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», летевший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Однако до сих пор вопросов в деле об этой авиакатастрофе больше, чем ответов
Что случилось на следующий день – известно всем, но компанию "DigitalGlobe" территория Донбасса уже не интересовала: мавр сделал своё дело.
Журналистские расследования шемякина суда
Осенью 2014 года мне доводилось работать на месте крушения рейса МН-17: тогда осуществлялась передача обломков самолёта Международной следственной группе. Надо отметить, что поведение руководства ДНР, проявившего максимальную открытость, является доказательством нашей непричастности к злодеянию. А вот Запад ведёт себя совершенно иначе.
© Фото : Александр ДмитриевскийРаботы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
© Фото : Александр Дмитриевский
Работы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
В 2017 году Международная следственной группа разместила полученные от волонтёрского агентства журналистских расследований "Bellingcat" две видеозаписи передвижения стартовой установки ЗРК "Бук", якобы ставшей в июле 2014 года трофеем донбасских ополченцев, из которой, по их утверждению, и был произведён тот самый роковой выстрел по самолёту. Сейчас уже доказано что обе они – фальшивки: геометрические пропорции "Бука" не совпадают с таковыми у всего остального в кадре. Вместе с этими "видеожабами" Международная следственная группа опубликовала красиво вычерченные картосхемы движения зенитной установки по ДНР и ЛНР, повергшими в гомерический хохот жителей Донбасса, поскольку их автор был совершенно незнаком с реалиями шахтёрского края.
Начнём с того, что во многих районах на стыке ДНР и ЛНР процветает кустарная добыча угля. Поднятое на-гора отвозят тяжёлыми грузовиками к месту реализации, в прицеп засыпают до полусотни тонн антрацита (примерно столько же весит и пусковая установка ЗРК "Бук"), поэтому едут в основном по дорогам местного значения с минимумом искусственных сооружений и обходят стороной магистральные автотрассы, где первый же патруль – твой. А здесь "Бук" везли из города Снежное в Енакиево через Миусинск, Красный Луч и Дебальцево: это то же самое что ехать из Москвы в Санкт-Петербург через Новосибирск. При этом надо было преодолеть затяжные извилистые спуски и подъёмы в долине Миуса, а также лабиринт узких улочек в самом Миусинске с выездом на разбитую плотину водохранилища закрытой ещё при СССР Штеровской ГРЭС. Не проще ли и короче будет проехать напрямую через Шахтёрск и Кировское?
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Боевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Да, кстати, пусковая установка ЗРК "Бук" может работать в автономном режиме без поддержки входящей в состав комплекса радиолокационной станции исключительно против тихоходных и низколетящих целей. Иными словами – отбиться от атаковавшего её вертолёта или штурмовика, но не более того. Скоростной пассажирский самолёт, летящий на десятикилометровой высоте, ей в одиночку не по зубам, но о том, что ополченцы затрофеили систему наведения сведений не поступало.
И, наконец, больше всего вопросов вызывает само агентство журналистских расследований "Bellingcat"** и культивируемый им жанр. Отмечу что в Донбассе даже при Украине людям, практиковавшим журналистские расследования, их коллеги по прессе не подавали руки: этим занимались в основном грантоеды, вроде таких одиозных личностей как Алексей Мацука*** или Денис "Франкенштейн" Казанский***, превратившие жанр в альтернативное правосудие, где автор совмещает обязанности сыщика, судьи, прокурора и палача, лишая при этом обвиняемого права на защиту. Как говорится всё в лучших традициях трибунала времён якобинской диктатуры. Но шемякин суд в "цивилизованных странах" способен на такое, что нам не снилось и во времена ежовщины.
Вопросы без ответов
Народная мудрость гласит что если случайность имеет политические последствия, то к ней надо присмотреться. А в истории с Грабовским инцидентом целая череда вопросов, на которые нет ответа.
Первый "звонок" прозвучал 8 марта 2014 года. В тот день бесследно исчез самолёт той же самой модели с бортовым номером 9M-MRO, летевший рейсом MH-370 из Куала-Лумпура в Пекин. Всё, что удалось обнаружить – масляное пятно на поверхности воды в стороне от основной линии маршрута, никаких вынесенных на берег обломков (в самолёте хватает деталей, которые легче воды) не нашли. Кроме того, бортовые маяки, сообщающие наземным службам точную информацию о местоположении авиалайнера, на пекинском рейсе были намеренно отключены.
© Фото : Александр ДмитриевскийРаботы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
© Фото : Александр Дмитриевский
Работы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
Столь же странным оказалось поведение бортовой аппаратуры и на рейсе МН-17: станции слежения отмечали, что с некоторого момента его сигналы как будто стали излучаться другим, летевшим по соседству самолётом, сам передатчик без помех пролетел гораздо дальше, нежели упавшие у посёлка Грабово обломки самолёта, и лишь после этого был отключён. Или же намеренно отключился: есть люди, утверждающие, что видели примерно в то же самое время два парашюта в небе и даже штурмовик, а широкофюзеляжный лайнер совершенно не приспособлен для такого способа десантирования.
Вопросы вызывает и повторение катастрофических происшествий с одной и той же моделью самолётов в одной и той же авиакомпании со столь малым интервалом: даже после куда менее серьёзных инцидентов устраиваются такие проработки, что к безопасности полётов долго не будет претензий.
© Фото : Александр ДмитриевскийРаботы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
© Фото : Александр Дмитриевский
Работы на месте крушения самолёта рейса МН-17, Грабово, ДНР
Ни ДНР, ни само село Грабово не должны были лежать на пути злополучного малайзийского лайнера: его идеальный курс проходил примерно над Геническом и далее – в направлении Краснодарского края. Но диспетчер Днепропетровского центра "Украэроруха", отдал приказ командиру самолёта изменить курс и снизить высоту полёта. Мы никогда не узнаем почему это произошло: в скором времени все непосредственно причастные к проводке рейса МН-17 убыли в неизвестном направлении и по сей день пребывают в безвестном отсутствии. Если учесть, что в то время в Днепропетровске заправлял украинский олигарх и активный спонсор необандеровцев Игорь Коломойский***, то вполне вероятно, что его люди ретранслировали поступившее им из-за океана преступное распоряжение.
Не хочу практиковать мистику. ибо она от лукавого, однако 17 июля в Южной Корее отмечается День Конституции, а крушение вторгшегося в советское воздушное пространство южнокорейского лайнера в 1983 году послужило поводом к новому витку "холодной войны". Да и номер рейса потерпевшего крушение в Грабово удивительным образом совпадает с номером дня месяца. Иными словами, очень много чрезвычайно тонких намёков на очень толстые обстоятельства.
9 марта 2023, 02:40Вину на Россию возложили сразу, только доказать не смогли: 3 года расследованию дела о крушении MH17 Ровно 3 года назад, 9 марта 2020-го, в Гааге начался судебный процесс по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердам в Куала-Лумпур, в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года. Удалось ли за это время установить обстоятельства авиакатастрофы и личности виновных в гибели 298 человек?
* Аллюзия на название романа Валентина Пикуля "Реквием каравану PQ-17": у телефонистов, моряков и авиаторов в фонетической транскрипции литеры M, H, P и Q читаются как "Майк", "Отель", "Папа" и "Квебек".
** Организация внесена в реестр иностранных агентов Минюста России.
*** Внесены в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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