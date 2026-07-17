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Реквием рейсу Майк Отель – 17*. Заокеанский след злодеяния над Грабово

Реквием рейсу Майк Отель – 17*. Заокеанский след злодеяния над Грабово - 17.07.2026 Украина.ру

Реквием рейсу Майк Отель – 17*. Заокеанский след злодеяния над Грабово

17 июля 2014 года в 16.20 по московскому времени необандеровцами в небе над селом Грабово Шахтёрского района ДНР был уничтожен борт 9M-MRD Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами провокации стали 298 человек

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Украина и её западные кукловоды неоднократно пытались обвинить Россию и ополчение Донбасса в случившемся, но факты говорят о том, что Киев сознательно пошёл на преступление по указке и при пособничестве заокеанских хозяев.В прицеле разведывательных спутниковВ Грабово мне доводилось бывать не раз: село находится в живописной долине над Миусом, а расположенная рядом с ним и давшая ему название заповедная балка является сохранившимся с доледниковых времён островком грабового леса, основной ареал которого ныне сосредоточен в Кодрах и на Кавказе. Поэтому страшно было в тот июльский вечер наблюдать по телевизору до боли знакомые места, ставшие эпицентром рукотворной катастрофы.Спустя несколько недель один мой знакомый, занимающийся геоинформационными технологиями, позвонил и сообщил о том, что за несколько часов до инцидента американские спутники дистанционного зондирования Земли проявляли в небе над Донбассом очень странную активность.Стоит начать с владельцев этих спутников. Это компания "DigitalGlobe", ставшая к тому времени абсолютным монополистом в области спутниковой съёмки земной поверхности высокого и сверхвысокого классов разрешения в США. Незадолго до этого она успела поглотить своего единственного конкурента – американскую компанию "GeoEye". Основная масса работ по госзаказу проводится этой компанией в интересах NASA, Пентагона, ЦРУ, Национального агентства геопространственной разведки США и прочих не нуждающихся в комментариях структур. Главными рыночными клиентами "DigitalGlobe" на тот момент являлись корпорация "Google" и её дочерний проект "Niantic Labs", создавший игровую платформу дополненной реальности "Ingress", на базе которой на Украине были реализованы мобильные приложения для слежки за инакомыслящими, а также прочих нужд гибридной войны.Отметим, что стоимость спутниковой съёмки одного квадратного километра камерами сверхвысокого разрешения (речь идёт об устройствах, позволяющих давать снимки на которых различимы детали размером менее одного метра) в тот момент начиналась от $ 20.Итак, 11 июля 2014 года была проведена съёмка трёх районов в окрестностях ставших подконтрольными ВСУ Краматорской агломерации, а также к западу от Донецка возле Курахово. Тогда небо над большей частью территории ДНР в тот момент было закрыто тучами.На следующий день 12 июля американцы отсняли подконтрольные ВСУ районы, прилегающие к Северскому Донцу, а также подконтрольную ополчению Горловско-Енакиевскую агломерацию.13 июля проводились съёмки подконтрольных ВСУ Краснолиманского, Славянского и Артёмовского районов ДНР.14 июля съёмок территории Донбасса не велось.15 июля отсняли окрестности подконтрольных ВСУ Славянска и Артёмовска, а также подконтрольной ополчению Макеевки.А вот то, что произошло 16 июля 2014 года – достойно отдельного описания. В тот день была проведена сплошная полосовая съёмка квадрата со стороной сто километров с центром в пятнадцати километрах к юго-востоку от села Грабово, это примерно посередине между городами Снежное в ДНР и Красный Луч в ЛНР.Что случилось на следующий день – известно всем, но компанию "DigitalGlobe" территория Донбасса уже не интересовала: мавр сделал своё дело.Журналистские расследования шемякина судаОсенью 2014 года мне доводилось работать на месте крушения рейса МН-17: тогда осуществлялась передача обломков самолёта Международной следственной группе. Надо отметить, что поведение руководства ДНР, проявившего максимальную открытость, является доказательством нашей непричастности к злодеянию. А вот Запад ведёт себя совершенно иначе.В 2017 году Международная следственной группа разместила полученные от волонтёрского агентства журналистских расследований "Bellingcat" две видеозаписи передвижения стартовой установки ЗРК "Бук", якобы ставшей в июле 2014 года трофеем донбасских ополченцев, из которой, по их утверждению, и был произведён тот самый роковой выстрел по самолёту. Сейчас уже доказано что обе они – фальшивки: геометрические пропорции "Бука" не совпадают с таковыми у всего остального в кадре. Вместе с этими "видеожабами" Международная следственная группа опубликовала красиво вычерченные картосхемы движения зенитной установки по ДНР и ЛНР, повергшими в гомерический хохот жителей Донбасса, поскольку их автор был совершенно незнаком с реалиями шахтёрского края.Начнём с того, что во многих районах на стыке ДНР и ЛНР процветает кустарная добыча угля. Поднятое на-гора отвозят тяжёлыми грузовиками к месту реализации, в прицеп засыпают до полусотни тонн антрацита (примерно столько же весит и пусковая установка ЗРК "Бук"), поэтому едут в основном по дорогам местного значения с минимумом искусственных сооружений и обходят стороной магистральные автотрассы, где первый же патруль – твой. А здесь "Бук" везли из города Снежное в Енакиево через Миусинск, Красный Луч и Дебальцево: это то же самое что ехать из Москвы в Санкт-Петербург через Новосибирск. При этом надо было преодолеть затяжные извилистые спуски и подъёмы в долине Миуса, а также лабиринт узких улочек в самом Миусинске с выездом на разбитую плотину водохранилища закрытой ещё при СССР Штеровской ГРЭС. Не проще ли и короче будет проехать напрямую через Шахтёрск и Кировское?Да, кстати, пусковая установка ЗРК "Бук" может работать в автономном режиме без поддержки входящей в состав комплекса радиолокационной станции исключительно против тихоходных и низколетящих целей. Иными словами – отбиться от атаковавшего её вертолёта или штурмовика, но не более того. Скоростной пассажирский самолёт, летящий на десятикилометровой высоте, ей в одиночку не по зубам, но о том, что ополченцы затрофеили систему наведения сведений не поступало.И, наконец, больше всего вопросов вызывает само агентство журналистских расследований "Bellingcat"** и культивируемый им жанр. Отмечу что в Донбассе даже при Украине людям, практиковавшим журналистские расследования, их коллеги по прессе не подавали руки: этим занимались в основном грантоеды, вроде таких одиозных личностей как Алексей Мацука*** или Денис "Франкенштейн" Казанский***, превратившие жанр в альтернативное правосудие, где автор совмещает обязанности сыщика, судьи, прокурора и палача, лишая при этом обвиняемого права на защиту. Как говорится всё в лучших традициях трибунала времён якобинской диктатуры. Но шемякин суд в "цивилизованных странах" способен на такое, что нам не снилось и во времена ежовщины.Вопросы без ответовНародная мудрость гласит что если случайность имеет политические последствия, то к ней надо присмотреться. А в истории с Грабовским инцидентом целая череда вопросов, на которые нет ответа.Первый "звонок" прозвучал 8 марта 2014 года. В тот день бесследно исчез самолёт той же самой модели с бортовым номером 9M-MRO, летевший рейсом MH-370 из Куала-Лумпура в Пекин. Всё, что удалось обнаружить – масляное пятно на поверхности воды в стороне от основной линии маршрута, никаких вынесенных на берег обломков (в самолёте хватает деталей, которые легче воды) не нашли. Кроме того, бортовые маяки, сообщающие наземным службам точную информацию о местоположении авиалайнера, на пекинском рейсе были намеренно отключены.Столь же странным оказалось поведение бортовой аппаратуры и на рейсе МН-17: станции слежения отмечали, что с некоторого момента его сигналы как будто стали излучаться другим, летевшим по соседству самолётом, сам передатчик без помех пролетел гораздо дальше, нежели упавшие у посёлка Грабово обломки самолёта, и лишь после этого был отключён. Или же намеренно отключился: есть люди, утверждающие, что видели примерно в то же самое время два парашюта в небе и даже штурмовик, а широкофюзеляжный лайнер совершенно не приспособлен для такого способа десантирования.Вопросы вызывает и повторение катастрофических происшествий с одной и той же моделью самолётов в одной и той же авиакомпании со столь малым интервалом: даже после куда менее серьёзных инцидентов устраиваются такие проработки, что к безопасности полётов долго не будет претензий.Ни ДНР, ни само село Грабово не должны были лежать на пути злополучного малайзийского лайнера: его идеальный курс проходил примерно над Геническом и далее – в направлении Краснодарского края. Но диспетчер Днепропетровского центра "Украэроруха", отдал приказ командиру самолёта изменить курс и снизить высоту полёта. Мы никогда не узнаем почему это произошло: в скором времени все непосредственно причастные к проводке рейса МН-17 убыли в неизвестном направлении и по сей день пребывают в безвестном отсутствии. Если учесть, что в то время в Днепропетровске заправлял украинский олигарх и активный спонсор необандеровцев Игорь Коломойский***, то вполне вероятно, что его люди ретранслировали поступившее им из-за океана преступное распоряжение.Не хочу практиковать мистику. ибо она от лукавого, однако 17 июля в Южной Корее отмечается День Конституции, а крушение вторгшегося в советское воздушное пространство южнокорейского лайнера в 1983 году послужило поводом к новому витку "холодной войны". Да и номер рейса потерпевшего крушение в Грабово удивительным образом совпадает с номером дня месяца. Иными словами, очень много чрезвычайно тонких намёков на очень толстые обстоятельства.* Аллюзия на название романа Валентина Пикуля "Реквием каравану PQ-17": у телефонистов, моряков и авиаторов в фонетической транскрипции литеры M, H, P и Q читаются как "Майк", "Отель", "Папа" и "Квебек".** Организация внесена в реестр иностранных агентов Минюста России.*** Внесены в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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