В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота - 17.07.2026 Украина.ру
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В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота
В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота - 17.07.2026 Украина.ру
В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота
Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров должен быть привлечён к ответственности за критику руководства страны. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Ланой Шевчук
2026-07-17T09:26
2026-07-17T09:26
новости
украина
европа
александр федоров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рада
верховная рада
николай кучеренко
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"Зеленский в данной ситуации должен арестовать Фёдорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота", — заявил Кучеренко, отметив, что подобной позиции придерживаются и другие политики.Поводом стало прощальное заявление Фёдорова, в котором он обвинил главкома ВСУ Сырского в интригах и нежелании обсуждать проблемы армии. Ранее о затяжном конфликте между Фёдоровым и Сырским писали "Украинская правда" и The Economist. 16 июля в знак протеста подал в отставку замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.Подробнее – в интервью: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, александр федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, николай кучеренко
Новости, Украина, Европа, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, Николай Кучеренко

В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота

09:26 17.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк"Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц", — заявил новый министр обороны Украины Фёдоров
Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц, — заявил новый министр обороны Украины Фёдоров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров должен быть привлечён к ответственности за критику руководства страны. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Ланой Шевчук
"Зеленский в данной ситуации должен арестовать Фёдорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота", — заявил Кучеренко, отметив, что подобной позиции придерживаются и другие политики.
Поводом стало прощальное заявление Фёдорова, в котором он обвинил главкома ВСУ Сырского в интригах и нежелании обсуждать проблемы армии.
Ранее о затяжном конфликте между Фёдоровым и Сырским писали "Украинская правда" и The Economist. 16 июля в знак протеста подал в отставку замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.
Подробнее – в интервью: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве
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