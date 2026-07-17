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В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота
В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота - 17.07.2026 Украина.ру
В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота
Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров должен быть привлечён к ответственности за критику руководства страны. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Ланой Шевчук
2026-07-17T09:26
2026-07-17T09:26
2026-07-17T09:26
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александр федоров
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рада
верховная рада
николай кучеренко
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"Зеленский в данной ситуации должен арестовать Фёдорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота", — заявил Кучеренко, отметив, что подобной позиции придерживаются и другие политики.Поводом стало прощальное заявление Фёдорова, в котором он обвинил главкома ВСУ Сырского в интригах и нежелании обсуждать проблемы армии. Ранее о затяжном конфликте между Фёдоровым и Сырским писали "Украинская правда" и The Economist. 16 июля в знак протеста подал в отставку замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.Подробнее – в интервью: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, александр федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, николай кучеренко
Новости, Украина, Европа, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, Николай Кучеренко
В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота
Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров должен быть привлечён к ответственности за критику руководства страны. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Ланой Шевчук
"Зеленский в данной ситуации должен арестовать Фёдорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота", — заявил Кучеренко, отметив, что подобной позиции придерживаются и другие политики.
Поводом стало прощальное заявление Фёдорова, в котором он обвинил главкома ВСУ Сырского в интригах и нежелании обсуждать проблемы армии.
Ранее о затяжном конфликте между Фёдоровым и Сырским писали "Украинская правда" и The Economist. 16 июля в знак протеста подал в отставку замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.