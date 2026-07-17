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В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота

В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота - 17.07.2026 Украина.ру

В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров должен быть привлечён к ответственности за критику руководства страны. Об этом он сказал в беседе с журналисткой Ланой Шевчук

2026-07-17T09:26

2026-07-17T09:26

2026-07-17T09:26

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"Зеленский в данной ситуации должен арестовать Фёдорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота", — заявил Кучеренко, отметив, что подобной позиции придерживаются и другие политики.Поводом стало прощальное заявление Фёдорова, в котором он обвинил главкома ВСУ Сырского в интригах и нежелании обсуждать проблемы армии. Ранее о затяжном конфликте между Фёдоровым и Сырским писали "Украинская правда" и The Economist. 16 июля в знак протеста подал в отставку замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.Подробнее – в интервью: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве

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новости, украина, европа, александр федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, николай кучеренко