https://ukraina.ru/20260717/tragediya-v-vishnevom-proizoshla-po-vine-vsu-1081570326.html

Трагедия в Вишневом произошла по вине ВСУ

Трагедия в Вишневом произошла по вине ВСУ - 17.07.2026 Украина.ру

Трагедия в Вишневом произошла по вине ВСУ

Склад боеприпасов в Вишневом Киевской области находился в 18 метрах от домов. При его поражении и многочасовой вторичной детонации погибли 7 человек, 29 ранены, напомнил 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T10:54

2026-07-17T10:54

2026-07-17T10:54

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украина.ру

укроборонпром

владимир зеленский

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"Хранение велось в непредназначенных для этого помещениях. Практика прикрываться мирными для ВСУ - самая распространенная", - говорится в посте. На днях Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое находился рядом с жилыми домами. Он добавил, что руководители двух структур концерна "Укроборонпром" разместили склад в населенном пункте рядом с жилым сектором якобы вопреки инструкциям.В ВС России не раз отмечали, что ВСУ не только систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава, но и прикрываются мирным населением как щитом, а также ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.Подробнее - в материале Спикер украинского Генштаба заявил, что объект в Вишнёвом не подчиняется ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, киевская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, укроборонпром, владимир зеленский