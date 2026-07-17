Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением - 17.07.2026 Украина.ру
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Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением - 17.07.2026 Украина.ру
Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поприветствовал назначение Сергея Корецкого на пост главы украинского кабинета министров. Об этом 17 июля сообщает ERR
2026-07-17T11:50
2026-07-17T12:17
новости
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сергей корецкий
владимир зеленский
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нато
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"Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии", — заявил Михал, подтвердив, что Таллин продолжит оказывать Киеву военную помощь, а также поддержит его вступление в ЕС и интеграцию в НАТО.Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила Корецкого, бывшего главу "Нафтогаза", новым премьер-министром. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов, против проголосовал лишь один. Ранее Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Фёдорова.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, эстония, киев, сергей корецкий, владимир зеленский, михаил федоров, ес, нато, верховная рада, мир без границ
Новости, Украина, Эстония, Киев, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, ЕС, НАТО, Верховная Рада, Мир без границ

Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением

11:50 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP / Pavel Golovkin
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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поприветствовал назначение Сергея Корецкого на пост главы украинского кабинета министров. Об этом 17 июля сообщает ERR
"Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии", — заявил Михал, подтвердив, что Таллин продолжит оказывать Киеву военную помощь, а также поддержит его вступление в ЕС и интеграцию в НАТО.
Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила Корецкого, бывшего главу "Нафтогаза", новым премьер-министром. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов, против проголосовал лишь один.
Ранее Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Фёдорова.
Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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