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Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением - 17.07.2026 Украина.ру
Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поприветствовал назначение Сергея Корецкого на пост главы украинского кабинета министров. Об этом 17 июля сообщает ERR
2026-07-17T11:50
2026-07-17T11:50
2026-07-17T12:17
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"Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии", — заявил Михал, подтвердив, что Таллин продолжит оказывать Киеву военную помощь, а также поддержит его вступление в ЕС и интеграцию в НАТО.Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила Корецкого, бывшего главу "Нафтогаза", новым премьер-министром. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов, против проголосовал лишь один. Ранее Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Фёдорова.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Эстония, Киев, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, ЕС, НАТО, Верховная Рада, Мир без границ
Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
11:50 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поприветствовал назначение Сергея Корецкого на пост главы украинского кабинета министров. Об этом 17 июля сообщает ERR
"Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии", — заявил Михал, подтвердив, что Таллин продолжит оказывать Киеву военную помощь, а также поддержит его вступление в ЕС и интеграцию в НАТО.
Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила Корецкого, бывшего главу "Нафтогаза", новым премьер-министром. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов, против проголосовал лишь один.
Ранее Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Фёдорова.
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