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Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением

Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением - 17.07.2026 Украина.ру

Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поприветствовал назначение Сергея Корецкого на пост главы украинского кабинета министров. Об этом 17 июля сообщает ERR

2026-07-17T11:50

2026-07-17T11:50

2026-07-17T12:17

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"Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии", — заявил Михал, подтвердив, что Таллин продолжит оказывать Киеву военную помощь, а также поддержит его вступление в ЕС и интеграцию в НАТО.Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила Корецкого, бывшего главу "Нафтогаза", новым премьер-министром. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов, против проголосовал лишь один. Ранее Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Фёдорова.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, эстония, киев, сергей корецкий, владимир зеленский, михаил федоров, ес, нато, верховная рада, мир без границ