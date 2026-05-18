Политолог Неменский: Евросоюз хочет разговаривать с Россией только с позиции силы
В Европе заговорили о возможных контактах с Москвой и обсуждают кандидатуры переговорщиков. Однако эти заявления не свидетельствуют о перемене позиции европейцев по отношению к России и ни к чему их не обязывают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2026-05-18T13:44
Журналист спросил эксперта, что означают разговоры европейцев о переговорах с Москвой на фоне призывов готовиться к войне. Неменский отметил, что со стороны официального Вашингтона постоянно выдвигаются упреки европейским коллегам в том, что они не ведут переговоры с Россией, тогда как такие контакты были бы полезны, и Москва от них никогда не отказывалась."Крупные европейские чиновники на это отвечают, что они будут с Москвой вести переговоры, когда положение России ослабнет, и с ней можно будет разговаривать с позиции силы, требуя выполнения ряда условий. Иначе переговоры не имеют никакого смысла для современного Евросоюза", — пояснил политолог.Эти заявления не свидетельствуют о перемене позиций европейцев по отношению к России и ни к чему их не обязывают, резюмировал собеседник издания.
Политолог Неменский: Евросоюз хочет разговаривать с Россией только с позиции силы

Журналист спросил эксперта, что означают разговоры европейцев о переговорах с Москвой на фоне призывов готовиться к войне.
Неменский отметил, что со стороны официального Вашингтона постоянно выдвигаются упреки европейским коллегам в том, что они не ведут переговоры с Россией, тогда как такие контакты были бы полезны, и Москва от них никогда не отказывалась.
"Крупные европейские чиновники на это отвечают, что они будут с Москвой вести переговоры, когда положение России ослабнет, и с ней можно будет разговаривать с позиции силы, требуя выполнения ряда условий. Иначе переговоры не имеют никакого смысла для современного Евросоюза", — пояснил политолог.
Эти заявления не свидетельствуют о перемене позиций европейцев по отношению к России и ни к чему их не обязывают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на Белоруссию" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
