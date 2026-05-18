Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии

Позиции участников противостояния вокруг Украины кардинально отличается, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. Следовательно, война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся. Или до тех пор, пока одна из сторон конфликта не исчезнет

2026-05-18T07:00

2026-05-18T10:42

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоНа прошлой неделе в публичном пространстве вновь начались активные разговоры о том, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован политико-дипломатическим путем. В частности, прозвучала тема возобновления переговоров между Россией и европейцами. Владимир Путин пошутил, что в качестве переговорщика мог бы быть Герхард Шредер. Глава дипломатии Евросоюза Каллас выступила против его кандидатуры.- Ростислав Владимирович, как думаете, чем закончится эта история?- Евросоюз уже давно ноет о том, что он тоже должен присутствовать в российско-американо-украинских переговорах по урегулированию конфликта. Эти переговоры несколько заглохли. Накануне празднования Дня Победы Зеленский заявил, что киевский режим для возобновления трехсторонних переговоров (США, Россия, Украина) считает необходимым, чтобы на них вместе с Украиной присутствовал и Евросоюз. После этого началась очередная раскрутка европейцами темы "Мы тоже должны там присутствовать". На это Путин ответил: "Хотите – пришлите Шредера".Почему вы думаете, что он пошутил? Это совсем не шутка. Представители на переговорах должны устраивать все стороны. Мы считаем, что Шредер может устроить всех. Европейцы так не считают. Они хотят видеть вместе с Зеленским политика, занимающего жесткую антироссийскую позицию. Тут все понятно. Поэтому переговоры и не идут. Не только с Евросоюзом, но и с Украиной.Было несколько встреч. В ходе них было выяснено, что позиции сторон кардинально отличается, поэтому сблизить их на данном этапе невозможно. Следовательно, война продолжится до тех пор, пока они не сблизятся. Или до тех пор, пока одна из сторон конфликта не исчезнет.О чем можно говорить с Евросоюзом, если он поддерживает украинские требования? О чем можно говорить с Украиной, если она, проиграв войну, еще умудряется что-то требовать?- В продолжении темы Европы. Сергей Лавров заявил, что американцы хотят задешево выкупить долю европейских компаний в "Северных потоках" и восстановить газопроводы. Если это все же произойдет, в какой ситуации окажется Европа?- Для восстановления "Северных потоков" нужно согласие трех сторон. Без согласия США еще можно обойтись, но тут обязательно нужно согласие Евросоюза, а его нет. Более того, Евросоюз продолжает экономически отгораживаться от России. Он вводит новые санкционные пакеты, которые запрещают практически всю торговлю с Россией. Тем более это касается сферы энергетики. Поэтому думать о том, что в ближайшее время эти газопроводы будут восстановлены, не приходится.Пока это все досужие разговоры. Это немцы где-то там написали, что возможен мир в обмен на энергоносители. Но для того, чтобы это стало возможным, нужно изменение позиции Евросоюза. В том числе и Германии, которая является одним из лидирующих государств Европы. Пока этого нет.Даже если политическая ситуация изменится, то надо как-то утрясти украинский кризис и выяснить позицию Евросоюза по ключевым глобальным проблемам. Насколько он готов к возобновлению экономического сотрудничества с Россией? Какие объемы энергоресурсов и по каким ценам готова продать ему Россия? Мы же давно переориентировались на другие рынки.Конечно, что-то Евросоюз получить может. Но если раньше он был практически единственным нашим покупателем, то сейчас мы торгуем газом с Азией без европейских закупок. Да и насколько нам вообще выгодно восстановление "Северных потоков"?Сейчас часть американского СПГ, которая поступает в Евросоюз, является российской. США его покупают, и вместо того, чтобы тащить свой СПГ от себя, по тем же ценам продают российский, который значительно дешевле, потому что ближе плечо доставки. Они получают на этом дополнительную прибыль. Поэтому поставки российского газа в Европу, который ЕС считает чуть ли не нулевыми, "Газпром" считает как 20-30% от того, что было на пике.То есть примерно треть европейского рынка он и так сохранил. Может быть, нам уже так удобнее. Будем возить газовозами, пусть даже через американцев. Какая нам разница, сколько будет платить Евросоюз, если нам заплачено столько, сколько нас устраивает?Все стремятся к тому, чтобы торговля была сбалансированной. Что мы можем сейчас купить у Евросоюза? Что будет выпускать его промышленность через 10-20 лет? Он будет существовать? И потом, сохранится ли вообще Евросоюз? Может быть, мы будем иметь дело с отдельными европейскими государствами, с которыми придется договариваться по новой?Конкретно с Германией у нас был отработанный механизм экономического взаимодействия. Он был разрушен. И мы, и они нашли замену. Поэтому ни Россия, ни Германия при всем желании не могут развернуться на 180 градусов и вернуться к тому, что было.На все эти вопросы надо искать ответы. Поэтому было бы думать о том, что через пару месяцев все газопроводы восстановят, было бы опрометчиво. Может быть, лет через пять что-то и произойдет. Если мы доживем до этого момента, то будем жить совсем в другом мире.- Также Испания выступила с инициативой о том, чтобы создать независимую от США единую армию Евросоюза. А что они будут делать с НАТО? Это будет структура внутри альянса? Или это будет совершенно отдельная система?- Евросоюз пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий. Проблема в том, что это дорогое удовольствие. Сейчас даже США не вытягивают собственную систему.НАТО был интересен США и Евросоюзу. Но оказалось, что даже для такого большого и экономически мощного образования содержать вооруженные силы НАТО оказалось слишком дорого. И далеко не всегда их интересы совпадают. Поэтому между ними возникают конфликты.Евросоюз говорит: "США должны поддерживать нас на европейском театре борьбы с Россией".США возражают: "Нет. Это Евросоюз должен поддерживать нас на Ближнем Востоке в борьбе с Ираном. В этом суть НАТО".То есть они даже не могут договориться по поводу того, как им действовать. Отсюда возникает идея о создании отдельной от США европейской армии.Теоретически это сделать можно. Но дело в том, что в самом Евросоюзе масса противоречий. Он трещит по швам. Может быть, он и сохранится. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка. Кто будет платить за это? Есть большие страны, а есть маленькие. При этом есть маленькие богатые страны вроде Люксембурга, а есть большие бедные страны вроде той же Испании. Как эти ресурсы будут распределяться.И потом, как будет соотноситься национальное командование и общее командование? Пока европейцы идут по пути усиления своих собственных армий. Только в отдаленном будущем они видят некий общий подход. Это правильно. Дело в том, что логистика и штабное обеспечение в рамках НАТО возлагалось на США, а европейцы в этом направлении не работали и утратили соответствующие компетенции. И теперь все это надо восстановить на национальном уровне, чтобы было, что объединять.Это же классический принцип: "Прежде, чем объединяться, надо решительно размежеваться". Надо сперва восстановить национальные армии, а потом уже на их основе создавать общеевропейские.Правда, потом возникнут вопросы, кто и где какие угрозы видит. Согласитесь, что угрозы, которые видят Финляндия и Португалия – это разные вещи. Португалии фиолетово до того, что происходит на Украине. И России она не боится. А Финляндия, которая граничит с нами, на каждом шагу рассказывает, что надо обороняться от России. Как они будут решать этот вопрос?А как Евросоюз будет работать с Турцией? Сейчас они в разных экономических категориях, но в одном НАТО. А если будет чисто европейская армия, турецкой там уже не будет. Греция и Кипр – враги Турции. Турция контролирует Северный Кипр, который с точки зрения Евросоюза – сепаратисты, выступающие против центрального правительства. А турецкая армия – это сильнейшая армия НАТО на континенте. Она только американской уступает.А как же проблема ядерного зонтика? Чтобы Франция и Британия смогли выйти хотя бы на китайский уровень, надо серьезно вложиться в разработку всей ядерной триады. Сейчас Британия располагает ядерным оружием на ракетах подводных лодок, а Франция – ядерными бомбами, которые несут специально переоборудованные истребители "Рафаль". Следовательно, им надо вернуться к созданию баллистических ракет наземного базирования: как мобильных, так и шахтных комплексов.Допустим, им хватит ракет средней дальности, чтобы накрыть европейскую часть России. А межконтинентальные они будут разрабатывать? Все-таки Франция при Де Голле придерживалась концепции обороны по всем азимутам. Она считала себя обязанной защититься от потенциальной агрессии как со стороны СССР, так и со стороны США. Как они это дело будут финансировать? Все вместе? Так немцы могут сказать: "Раз мы деньги даем, давайте мы тоже этим распоряжаться будем". А если немцам разрешат разрабатывать свое ядерное оружие?Пока вопросов больше, чем ответов. Тем не менее, создать потенциальный пул сильных европейских армий они могут. Поэтому для России большую угрозу представляет не единая армия Евросоюза, а попытки Польши и Германии создать более современные и более крупные армии, непосредственно предназначенные для войны с нами. Совместными усилиями они могут создать армию мирного времени в 600-700 тысяч человек, которая в случае начала боевых действий может увеличиться в два-три раза. То есть они вместе смогут выставить 1,5 миллионную армию за первые две недели войны.Это серьезная угроза для нас. С этим надо будет считаться на балтийском фланге, если они доведут это дело до конца. Польша точно намерена довести это до конца. Она активно закупает оружие и начинает производить свои системы на основе корейских заводов. Это уже почти свершившийся факт. Это уже надо учитывать нам в стратегическом планировании.

Александр Порунов

