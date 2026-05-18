Алехин: ВС РФ наращивают активность на Запорожье — бои идут в Воздвижевке и Верхней Терсе
Российские подразделения расширяют зону контроля юго-западнее Прилуки и продвигаются к Воздвижевке. Бои уже идут на восточных окраинах населенного пункта, а южнее до Верхней Терсы вся территория перешла в серую зону. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Запорожском направлении, эксперт отметил тактические успехи наших подразделений. Подразделения 55-й дивизии расширили зону контроля юго-западнее Прилуки. Войска продвигаются к Воздвижевке, бои уже идут на восточных окраинах населенного пункта, весь участок южнее до села Верхняя Терса перешел в серую зону, сообщил обозреватель.По словам Алехина, подразделениям удалось закрепиться в Верхней Терсе. "Наметились тактические успехи и в самой Верхней Терсе. Нашим бойцам удалось закрепиться в селе и выбить врага из нескольких кварталов на востоке населенного пункта, а также закрепиться в Горьком", — пояснил он.Говоря о Гуляйпольском направлении, Алехин рассказал о новых задачах. "Цель — отрезать участок до западной окраины Гуляйполя, а также перерезать основную логистическую трассу ВСУ. Гуляйполе — весьма крупный узел. Противник за него отчаянно цепляется. Перерезать трассу — значит, оставить их без снабжения", — резюмировал Геннадий Алехин.
Алехин: ВС РФ наращивают активность на Запорожье — бои идут в Воздвижевке и Верхней Терсе

12:14 18.05.2026 (обновлено: 12:21 18.05.2026)
 
Российские подразделения расширяют зону контроля юго-западнее Прилуки и продвигаются к Воздвижевке. Бои уже идут на восточных окраинах населенного пункта, а южнее до Верхней Терсы вся территория перешла в серую зону. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Запорожском направлении, эксперт отметил тактические успехи наших подразделений. Подразделения 55-й дивизии расширили зону контроля юго-западнее Прилуки.
Войска продвигаются к Воздвижевке, бои уже идут на восточных окраинах населенного пункта, весь участок южнее до села Верхняя Терса перешел в серую зону, сообщил обозреватель.
По словам Алехина, подразделениям удалось закрепиться в Верхней Терсе. "Наметились тактические успехи и в самой Верхней Терсе. Нашим бойцам удалось закрепиться в селе и выбить врага из нескольких кварталов на востоке населенного пункта, а также закрепиться в Горьком", — пояснил он.
Говоря о Гуляйпольском направлении, Алехин рассказал о новых задачах. "Цель — отрезать участок до западной окраины Гуляйполя, а также перерезать основную логистическую трассу ВСУ. Гуляйполе — весьма крупный узел. Противник за него отчаянно цепляется. Перерезать трассу — значит, оставить их без снабжения", — резюмировал Геннадий Алехин.
