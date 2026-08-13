https://ukraina.ru/20260813/kriminalnyy-bespredel-diplomaty-prismotrelis-k-antipravoslavnym-goneniyam-kievskogo-rezhima-1082467071.html

"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима

"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима - 13.08.2026 Украина.ру

"Криминальный беспредел": дипломаты присмотрелись к антиправославным гонениям киевского режима

Киевский неонацистский режим представляет угрозу для всего мира и православных христиан на Украине. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ

2026-08-13T19:37

2026-08-13T19:37

2026-08-13T19:37

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"Не прекращается криминальный беспредел киевских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, которую киевский режим пытается поставить вне закона и разграбить её имущество", - констатировали в российском министерстве.В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе представлено несколько последних примеров:🟦 28 июля в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры прошла презентация "Христианского корпуса" – единой платформы для координации действий радикальных неонацистских группировок "Братство", "Реванш", спецподразделения "Стугна", объединения "Традиция и Порядок", группы "Белорусских добровольцев" и "Роты Иисуса Христа". Встреча была открыта видеообращением главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова*, который одобрил создание данного "союза" и напомнил о важности поддержки "защитников".🟦 30 июля Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала в течение 30 дней устранить якобы обнаруженные по итогам очередного псевдоисследования "признаки аффилированности" с Русской православной церковью от одной из крупнейших святынь УПЦ – Свято-Успенской Почаевской лавры. Всё это проходило под угрозой судебного запрета её деятельности, отъёма зданий и имущества. Ради кого это делается, даже не скрывается – ещё в 2023 году раскольническая ПЦУ зарегистрировала организацию "Почаевская лавра" с прицелом на рейдерский захват имущества обители.В крестном ходе, прошедшем с 29 июля по 5 августа вопреки сопротивлению киевского режима, приняли участие более 2000 православных украинцев. Верующие пришли к этой обители по случаю дня памяти Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, который отмечается 5 августа.🟦 3 августа "клирик" от раскольников ПЦУ Сергей Янчук захватил Параскевский храм УПЦ в с.Чернявка Житомирской области, лично срезав болгаркой замки на дверях. Настоятелю церкви он заявил, будто православная община не имеет прав на храм, объявил настоятели "врагом народа и церкви". "Этот лицедей в рясе понимал, что бандеровские власти, пока они существуют, одобряют творимое им беззаконие", - констатировала официальный представитель МИД РФ.* — внесён в перечень террористов и экстремистовРанее в новостях: Украинские полицейские обманом доставили священника в военкоматВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киево-печерская лавра, иисус христос, упц, пцу, украина.ру, гонения, православные, религия, христиане, мария захарова, офис президента, верующие