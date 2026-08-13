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Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО - 13.08.2026 Украина.ру
Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
Вопросы поддержки участников СВО в Курской области с перспективами использования этого опыта в других регионах страны обсудили 13 августа губернатор Курской области Александр Хинштейн с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Об этом они проинформировали в своих аккаунтах
2026-08-13T19:46
2026-08-13T19:46
2026-08-13T19:46
новости
курская область
курск
хинштейн
леонид слуцкий
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ветераны
социальная политика
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"Встретился с депутатом Госдумы, председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким. Он сегодня вместе с командой работает в Курске. Сохраняем наши добрые рабочие отношения, и уже не первый визит Леонида Эдуардовича в регион служит общему делу", - сообщил Хинштейн в своем МАХ-канале.Хинштейн сообщил, что обсудил со Слуцким значимые проекты по всем направлениям, которые реализуются и планируют запускаться в Курской области."Отдельно поговорили про флагманский опыт региона по поддержке участников СВО и как это можно расширять на всю страну", - уточнил губернатор Курской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, курск, хинштейн, леонид слуцкий, госдума, украина.ру, ветераны, социальная политика
Новости, Курская область, Курск, Хинштейн, Леонид Слуцкий, Госдума, Украина.ру, ветераны, социальная политика
Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО
Вопросы поддержки участников СВО в Курской области с перспективами использования этого опыта в других регионах страны обсудили 13 августа губернатор Курской области Александр Хинштейн с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Об этом они проинформировали в своих аккаунтах
"Встретился с депутатом Госдумы, председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким. Он сегодня вместе с командой работает в Курске. Сохраняем наши добрые рабочие отношения, и уже не первый визит Леонида Эдуардовича в регион служит общему делу", - сообщил Хинштейн в своем МАХ-канале.
Хинштейн сообщил, что обсудил со Слуцким значимые проекты по всем направлениям, которые реализуются и планируют запускаться в Курской области.
"Отдельно поговорили про флагманский опыт региона по поддержке участников СВО и как это можно расширять на всю страну", - уточнил губернатор Курской области.
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