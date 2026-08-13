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Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО

Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО - 13.08.2026 Украина.ру

Губернатор и парламентарий обсудили опыт Курской области в поддержке участников СВО

Вопросы поддержки участников СВО в Курской области с перспективами использования этого опыта в других регионах страны обсудили 13 августа губернатор Курской области Александр Хинштейн с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Об этом они проинформировали в своих аккаунтах

2026-08-13T19:46

2026-08-13T19:46

2026-08-13T19:46

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курская область

курск

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социальная политика

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"Встретился с депутатом Госдумы, председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким. Он сегодня вместе с командой работает в Курске. Сохраняем наши добрые рабочие отношения, и уже не первый визит Леонида Эдуардовича в регион служит общему делу", - сообщил Хинштейн в своем МАХ-канале.Хинштейн сообщил, что обсудил со Слуцким значимые проекты по всем направлениям, которые реализуются и планируют запускаться в Курской области."Отдельно поговорили про флагманский опыт региона по поддержке участников СВО и как это можно расширять на всю страну", - уточнил губернатор Курской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, курск, хинштейн, леонид слуцкий, госдума, украина.ру, ветераны, социальная политика