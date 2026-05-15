https://ukraina.ru/20260515/vernuvshiysya-iz-ukrainskogo-plena-rossiyskiy-boets-rasskazal-o-nezhelanii-kieva-menyat-krymchan-1079045170.html
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан - 15.05.2026 Украина.ру
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан
Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что Киев неохотно меняет крымчан. По его словам, крымских в плену пытаются судить как предателей, хотя по факту они являются гражданами Российской Федерации. Об этом сообщил 15 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-15T20:52
2026-05-15T20:52
2026-05-15T20:52
новости
киев
россия
украина
владимир путин
сергей аксенов
родион мирошник
министерство иностранных дел
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_0:213:3083:1947_1920x0_80_0_0_08cb00b9b1ad774a62e0cb037ee599d5.jpg
Российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными, поделился с агентством РИА Новости подробностями содержания крымчан в украинских застенках. По словам военнослужащего, крымских бойцов в плену пытаются судить как предателей, несмотря на то, что Крым является территорией Российской Федерации, а его жители — гражданами России. Именно поэтому Киев неохотно включает крымчан в списки на обмен. Российский военнослужащий также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Республики Крым Сергея Аксёнова за помощь в его освобождении. Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что украинская сторона продолжает рассматривать крымчан как граждан Украины и привлекать их к ответственности за участие в специальной военной операции на стороне России.Ранее уведомлялось, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины вернули российской стороне нескольких военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник. Это напрямую связано с основной новостью о нежелании Киева менять крымчан, поскольку, несмотря на проведённый обмен, украинская сторона продолжает удерживать и судить военнослужащих из Крыма, не считая их российскими гражданами и не включая в обменные списки - РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d03b8bc84afd061748c9edc50c1d3ec7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, украина, владимир путин, сергей аксенов, родион мирошник, министерство иностранных дел, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Аксенов, Родион Мирошник, министерство иностранных дел, Украина.ру
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан
Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что Киев неохотно меняет крымчан. По его словам, крымских в плену пытаются судить как предателей, хотя по факту они являются гражданами Российской Федерации. Об этом сообщил 15 мая телеграм-канал Украина.ру
Российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными, поделился с агентством РИА Новости подробностями содержания крымчан в украинских застенках.
По словам военнослужащего, крымских бойцов в плену пытаются судить как предателей, несмотря на то, что Крым является территорией Российской Федерации, а его жители — гражданами России.
Именно поэтому Киев неохотно включает крымчан в списки на обмен.
Российский военнослужащий также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Республики Крым Сергея Аксёнова за помощь в его освобождении.
Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что украинская сторона продолжает рассматривать крымчан как граждан Украины и привлекать их к ответственности за участие в специальной военной операции на стороне России.
Ранее уведомлялось, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205.
Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины вернули российской стороне нескольких военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.
Это напрямую связано с основной новостью о нежелании Киева менять крымчан, поскольку, несмотря на проведённый обмен, украинская сторона продолжает удерживать и судить военнослужащих из Крыма, не считая их российскими гражданами и не включая в обменные списки - РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.