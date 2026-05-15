https://ukraina.ru/20260515/vernuvshiysya-iz-ukrainskogo-plena-rossiyskiy-boets-rasskazal-o-nezhelanii-kieva-menyat-krymchan-1079045170.html

Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан

Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан - 15.05.2026 Украина.ру

Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан

Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что Киев неохотно меняет крымчан. По его словам, крымских в плену пытаются судить как предателей, хотя по факту они являются гражданами Российской Федерации. Об этом сообщил 15 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-15T20:52

2026-05-15T20:52

2026-05-15T20:52

новости

киев

россия

украина

владимир путин

сергей аксенов

родион мирошник

министерство иностранных дел

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_0:213:3083:1947_1920x0_80_0_0_08cb00b9b1ad774a62e0cb037ee599d5.jpg

Российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными, поделился с агентством РИА Новости подробностями содержания крымчан в украинских застенках. По словам военнослужащего, крымских бойцов в плену пытаются судить как предателей, несмотря на то, что Крым является территорией Российской Федерации, а его жители — гражданами России. Именно поэтому Киев неохотно включает крымчан в списки на обмен. Российский военнослужащий также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Республики Крым Сергея Аксёнова за помощь в его освобождении. Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что украинская сторона продолжает рассматривать крымчан как граждан Украины и привлекать их к ответственности за участие в специальной военной операции на стороне России.Ранее уведомлялось, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины вернули российской стороне нескольких военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник. Это напрямую связано с основной новостью о нежелании Киева менять крымчан, поскольку, несмотря на проведённый обмен, украинская сторона продолжает удерживать и судить военнослужащих из Крыма, не считая их российскими гражданами и не включая в обменные списки - РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, владимир путин, сергей аксенов, родион мирошник, министерство иностранных дел, украина.ру