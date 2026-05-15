Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/vernuvshiysya-iz-ukrainskogo-plena-rossiyskiy-boets-rasskazal-o-nezhelanii-kieva-menyat-krymchan-1079045170.html
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан - 15.05.2026 Украина.ру
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан
Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что Киев неохотно меняет крымчан. По его словам, крымских в плену пытаются судить как предателей, хотя по факту они являются гражданами Российской Федерации. Об этом сообщил 15 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-15T20:52
2026-05-15T20:52
новости
киев
россия
украина
владимир путин
сергей аксенов
родион мирошник
министерство иностранных дел
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_0:213:3083:1947_1920x0_80_0_0_08cb00b9b1ad774a62e0cb037ee599d5.jpg
Российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными, поделился с агентством РИА Новости подробностями содержания крымчан в украинских застенках. По словам военнослужащего, крымских бойцов в плену пытаются судить как предателей, несмотря на то, что Крым является территорией Российской Федерации, а его жители — гражданами России. Именно поэтому Киев неохотно включает крымчан в списки на обмен. Российский военнослужащий также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Республики Крым Сергея Аксёнова за помощь в его освобождении. Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что украинская сторона продолжает рассматривать крымчан как граждан Украины и привлекать их к ответственности за участие в специальной военной операции на стороне России.Ранее уведомлялось, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины вернули российской стороне нескольких военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник. Это напрямую связано с основной новостью о нежелании Киева менять крымчан, поскольку, несмотря на проведённый обмен, украинская сторона продолжает удерживать и судить военнослужащих из Крыма, не считая их российскими гражданами и не включая в обменные списки - РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076920622_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d03b8bc84afd061748c9edc50c1d3ec7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, владимир путин, сергей аксенов, родион мирошник, министерство иностранных дел, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Аксенов, Родион Мирошник, министерство иностранных дел, Украина.ру

Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал о нежелании Киева менять крымчан

20:52 15.05.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что Киев неохотно меняет крымчан. По его словам, крымских в плену пытаются судить как предателей, хотя по факту они являются гражданами Российской Федерации. Об этом сообщил 15 мая телеграм-канал Украина.ру
Российский боец, вернувшийся из украинского плена в рамках недавнего обмена военнопленными, поделился с агентством РИА Новости подробностями содержания крымчан в украинских застенках.
По словам военнослужащего, крымских бойцов в плену пытаются судить как предателей, несмотря на то, что Крым является территорией Российской Федерации, а его жители — гражданами России.
Именно поэтому Киев неохотно включает крымчан в списки на обмен.
Российский военнослужащий также поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Республики Крым Сергея Аксёнова за помощь в его освобождении.
Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что украинская сторона продолжает рассматривать крымчан как граждан Украины и привлекать их к ответственности за участие в специальной военной операции на стороне России.
Ранее уведомлялось, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205.
Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины вернули российской стороне нескольких военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.
Это напрямую связано с основной новостью о нежелании Киева менять крымчан, поскольку, несмотря на проведённый обмен, украинская сторона продолжает удерживать и судить военнослужащих из Крыма, не считая их российскими гражданами и не включая в обменные списки - РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей АксеновРодион Мирошникминистерство иностранных делУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния