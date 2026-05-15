Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу

10:03 15.05.2026 (обновлено: 10:25 15.05.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 Великобритания ускорит поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и средств противодействия дронам для нужд ВСУ, заявил министр обороны страны Джон Хили в соцсети X.
По словам министра, он распорядился "максимально ускорить" отправку вооружений.
🟦 Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год, сообщил ЦОС ФСБ.
При выполнении задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным.
🟦 Обыски проходят в военкомате в Ужгороде в Закарпатской области на западе Украины. СМИ пишут, что обыскивают, в частности, исполняющего обязанности начальника военкомата Николая Мигаленко.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке и призывала обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.
🟦 Массовые увольнения врачей с Украины начались в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita.
"Врачи, не являющиеся гражданами Европейского союза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19, а затем, после начала войны на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля. У тех, кто не предоставил документ вовремя, региональные медицинские палаты начали отзывать лицензии на работу врачами в Польше", - отмечает издание.
🟦 Бывший глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в легализации денег на строительстве элитного жилья, находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат Игорь Фомин.
О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
