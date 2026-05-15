РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу

Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-15T10:03

🟦 ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Великобритания ускорит поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и средств противодействия дронам для нужд ВСУ, заявил министр обороны страны Джон Хили в соцсети X.По словам министра, он распорядился "максимально ускорить" отправку вооружений.🟦 Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год, сообщил ЦОС ФСБ.При выполнении задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным.🟦 Обыски проходят в военкомате в Ужгороде в Закарпатской области на западе Украины. СМИ пишут, что обыскивают, в частности, исполняющего обязанности начальника военкомата Николая Мигаленко.Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке и призывала обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.🟦 Массовые увольнения врачей с Украины начались в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita.🟦 Бывший глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в легализации денег на строительстве элитного жилья, находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат Игорь Фомин.О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.

