РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу
2026-05-15T10:03
РФ и Украина обменялись пленными. Главные новости к этому часу
10:03 15.05.2026 (обновлено: 10:25 15.05.2026)
Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 Великобритания ускорит поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и средств противодействия дронам для нужд ВСУ, заявил министр обороны страны Джон Хили в соцсети X.
По словам министра, он распорядился "максимально ускорить" отправку вооружений.
🟦 Завербованный СБУ уроженец Киева, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год, сообщил ЦОС ФСБ.
При выполнении задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным.
🟦 Обыски проходят в военкомате в Ужгороде в Закарпатской области на западе Украины. СМИ пишут, что обыскивают, в частности, исполняющего обязанности начальника военкомата Николая Мигаленко.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке и призывала обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.
🟦 Массовые увольнения врачей с Украины начались в Польше, сообщает газета Rzeczpospolita.
"Врачи, не являющиеся гражданами Европейского союза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19, а затем, после начала войны на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля. У тех, кто не предоставил документ вовремя, региональные медицинские палаты начали отзывать лицензии на работу врачами в Польше", - отмечает издание.
🟦 Бывший глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого обвиняют в легализации денег на строительстве элитного жилья, находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат Игорь Фомин.