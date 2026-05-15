https://ukraina.ru/20260515/iz-nashikh-plennykh-delayut-invalidov-sbu-skupaet-rossiyskie-tg-kanaly-khronika-sobytiy-na-1400-15-maya-1079016429.html

Из пленных РФ делают инвалидов, СБУ скупает российские Телеграм-каналы. Хроника событий на 14.00 15 мая

Из пленных РФ делают инвалидов, СБУ скупает российские Телеграм-каналы. Хроника событий на 14.00 15 мая - 15.05.2026 Украина.ру

Из пленных РФ делают инвалидов, СБУ скупает российские Телеграм-каналы. Хроника событий на 14.00 15 мая

Украина при обмене возвращает российских пленных в критическом состоянии: со следами пыток, больных и тяжело травмированных. США планируют предъявить обвинение Раулю Кастро и, возможно, повторить венесуэльский сценарий на Кубе. СБУ пытается скупать патриотические телеграм-каналы, чтобы расшатывать российское общество изнутри

2026-05-15T14:00

2026-05-15T14:00

2026-05-15T14:59

сша

куба

россия

родион мирошник

хоаким родригес

дональд трамп

мид

служба внешней разведки

вооруженные силы украины

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047124914_0:16:1813:1036_1920x0_80_0_0_0b4645886021bec0992d00849c8b35cc.jpg

Украина возвращает российский пленных в критическом состоянииУкраинские вооружённые формирования передали российской стороне несколько военнопленных в тяжелейшем состоянии, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Как следует из его заявления, во время последнего процесса обмена Москва также получила десятки бойцов с ампутированными конечностями. Мирошник пояснил, что медикам предстоит детально выяснить причины получения травм и оценить действия противоположной стороны. По его словам, массовое возвращение военных с серьёзными увечьями выглядит многозначительно и требует проведения тщательных исследований."Несколько человек нам передали в критическом состоянии — на грани жизни и смерти", — сказал дипломат.Ранее Мирошник заявил, что украинские военнослужащие пытают российских военнопленных жестокими методами времён афганской и иракской кампаний.Мирошник неоднократно заявлял о пытках ВСУ в отношении российских пленных. Так, в феврале он рассказывал, что они подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. Международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, отмечал Мирошник.Напомним, как писала "Украина.ру", российским военнопленным украинские медики делали уколы, объявляя, что "ты будешь болеть, а потом умрешь".Также поступила информация об обмене телами России и Украины. Россия передает Украине 526 тел погибших военных ВСУ и получает от Киева 41 тело погибших российских бойцов.США, похоже, готовят нападение на КубуСША планируют предъявить обвинение кубинскому лидеру Раулю Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.По данным агентства, сроки предъявления обвинения пока не ясны, но это может произойти уже в ближайшее время. 94-летнего бывшего президента Кубы хотят обвинить в уничтожении самолетов в 1996 году. На тот момент Рауль Кастро занимал пост министра обороны. Тогда кубинские военные сбили два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue, которые нарушили воздушное пространство Кубы.Полеты "гуманитарных" бортов сопровождались распространением пропагандистских листовок против властей острова. В результате атаки погибли четыре человека.В Гаване заявляли, что самолеты не были "обычными гражданскими бортами"."Эти люди знали, что делают. Их предупреждали. Они хотели предпринять определенные действия, которые были направлены на дестабилизацию кубинского правительства, и власти США знали об их намерениях", - указали в кубинском МИД.Руководство республики, похоже, всерьез рассматривает "венесуэльский сценарий" нападения на остров.Глава МИД Кубы Бруно Родригес предупредил, что возможное нападение США на республику может привести к гуманитарной катастрофе, большому числу жертв и так называемой кровавой бане."Военная агрессия США против Кубы спровоцировала бы настоящую гуманитарную катастрофу, кровавую баню", — написал он на своей странице в соцсети X.По словам Родригеса, в случае военной агрессии пострадали бы как кубинцы, так и американцы."У Вашингтона нет оснований для нападения на страну, поскольку островное государство не представляет угрозы", - заявил глава МИД.Президент США Дональд Трамп, несмотря на громкие заявления о Кубе, вряд ли сможет добиться там быстрого успеха. Об этом в беседе с НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков."Если бы американцы могли это сделать, то это уже давно бы произошло", – сказал он.СВР: Киев пытается скупить патриотические телеграм-каналы"Киев ищет новые способы навредить России", - сообщила Службы внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента", - указали там.По данным спецслужбы, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов."Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения. Эти по сути мошеннические действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России", - заявила в СВР.Военная хроникаРоссийские военнослужащие за неделю освободили три населенных пункта - Николаевку в ДНР, Чаривное в Запорожской области и Чайковку в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны России."Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в течение прошедших суток освободили населенный пункт Чарвиное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Российские средства ПВО сбили за неделю 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 3 ракеты большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиационных бомб и 2 241 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 520 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 719 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 936 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 649 единиц специальной военной автомобильной техники.Что сейчас происходит на фронте: Бои за Ковшаровку и Новоосиново: Алехин про успехи ВС РФ на восточном берегу Оскола

сша

куба

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

сша, куба, россия, родион мирошник, хоаким родригес, дональд трамп, мид, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, хроники, эксклюзив, сбу, украина.ру