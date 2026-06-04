Москве грозят ракетным ударом из Киева - 04.06.2026 Украина.ру
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Москве грозят ракетным ударом из Киева
Москве грозят ракетным ударом из Киева - 04.06.2026 Украина.ру
Москве грозят ракетным ударом из Киева
Летом или в начале осени украинская фирма Fire Point планирует запуски баллистических ракет в сторону Москвы по знаковым целям. Об этом заявил сооснователь фирмы Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает 4 июня издание "Московский комсомолец"
2026-06-04T13:00
2026-06-04T13:01
новости
москва
украина
россия
дмитрий песков
дмитрий ковалевич
reuters
вооруженные силы украины
ракетный удар
дальнобойные ракеты
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Штилерман поведал Бацман о разработке баллистических ракет на Украине и условии их применения."Как только они покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву", — сказал Штилерман. По его словам, предприятие намерено в ближайшее время произвести 10–20 ракет для поражения неких знаковых целей.Российское издание отметило, что подготовка информационной почвы для этих атак началась весной. В апреле на выставке в польском Жешуве компания Fire Point представила макеты двух баллистических ракет. Указана перспективная модель FP-9 с заявленной дальностью 850 километров и массой боевой части 800 килограммов и FP-7, которую киевские разработчики позиционируют как аналог американского ATACMS с дальностью до 300 километров."Масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России", — так Штилерман в весеннем интервью Reuters описывал главную цель будущих ударов по Москве.Издание также привело мнение российского эксперта."Заявление киевского режима по поводу запуска супероружия под названием “Фламинго” на Москву напоминает блеф", — прокомментировал ранее эти угрозы генерал-майор авиации Сергей Липовой. Липовой отметил, что заявленная к середине 2026 года модификация баллистической ракеты создана на базе старых советских звуковых ракет, а попытки запуска прошлых версий неизменно заканчивались неудачей."На Украине каждый день делают различные заявления, чтобы оставаться в мировой повестке. Поэтому там постоянно рождаются наполеоновские проекты", — констатировал Липовой. Он уверен, что средства противовоздушной обороны России, уже сбивавшие подобные цели, пересекут любые попытки противника дотянуться до Москвы.Также в пуьилкации приводится мнение пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова. Комментируя накануне попытку ВСУ атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, он сказал, что "для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция".Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в ДнепреРанее к скандально известному украинскому проекту с британским участием присмотрелся Никита Волкович в пуьилкации Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, москва, украина, россия, дмитрий песков, дмитрий ковалевич, reuters, вооруженные силы украины, ракетный удар, дальнобойные ракеты, всу, впк, бывший ссср, британия
Новости, Москва, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Ковалевич, Reuters, Вооруженные силы Украины, ракетный удар, дальнобойные ракеты, ВСУ, ВПК, бывший СССР, Британия

Москве грозят ракетным ударом из Киева

13:00 04.06.2026 (обновлено: 13:01 04.06.2026)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Летом или в начале осени украинская фирма Fire Point планирует запуски баллистических ракет в сторону Москвы по знаковым целям. Об этом заявил сооснователь фирмы Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает 4 июня издание "Московский комсомолец"
Штилерман поведал Бацман о разработке баллистических ракет на Украине и условии их применения.
"Как только они покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву", — сказал Штилерман.
По его словам, предприятие намерено в ближайшее время произвести 10–20 ракет для поражения неких знаковых целей.
Российское издание отметило, что подготовка информационной почвы для этих атак началась весной. В апреле на выставке в польском Жешуве компания Fire Point представила макеты двух баллистических ракет. Указана перспективная модель FP-9 с заявленной дальностью 850 километров и массой боевой части 800 килограммов и FP-7, которую киевские разработчики позиционируют как аналог американского ATACMS с дальностью до 300 километров.
"Масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России", — так Штилерман в весеннем интервью Reuters описывал главную цель будущих ударов по Москве.
Издание также привело мнение российского эксперта.
"Заявление киевского режима по поводу запуска супероружия под названием “Фламинго” на Москву напоминает блеф", — прокомментировал ранее эти угрозы генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Липовой отметил, что заявленная к середине 2026 года модификация баллистической ракеты создана на базе старых советских звуковых ракет, а попытки запуска прошлых версий неизменно заканчивались неудачей.
"На Украине каждый день делают различные заявления, чтобы оставаться в мировой повестке. Поэтому там постоянно рождаются наполеоновские проекты", — констатировал Липовой.
Он уверен, что средства противовоздушной обороны России, уже сбивавшие подобные цели, пересекут любые попытки противника дотянуться до Москвы.
Также в пуьилкации приводится мнение пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова. Комментируя накануне попытку ВСУ атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, он сказал, что "для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция".
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре
Ранее к скандально известному украинскому проекту с британским участием присмотрелся Никита Волкович в пуьилкации Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев
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