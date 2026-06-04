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Москве грозят ракетным ударом из Киева
Москве грозят ракетным ударом из Киева - 04.06.2026 Украина.ру
Москве грозят ракетным ударом из Киева
Летом или в начале осени украинская фирма Fire Point планирует запуски баллистических ракет в сторону Москвы по знаковым целям. Об этом заявил сооснователь фирмы Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает 4 июня издание "Московский комсомолец"
2026-06-04T13:00
2026-06-04T13:00
2026-06-04T13:01
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вооруженные силы украины
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Штилерман поведал Бацман о разработке баллистических ракет на Украине и условии их применения."Как только они покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву", — сказал Штилерман. По его словам, предприятие намерено в ближайшее время произвести 10–20 ракет для поражения неких знаковых целей.Российское издание отметило, что подготовка информационной почвы для этих атак началась весной. В апреле на выставке в польском Жешуве компания Fire Point представила макеты двух баллистических ракет. Указана перспективная модель FP-9 с заявленной дальностью 850 километров и массой боевой части 800 килограммов и FP-7, которую киевские разработчики позиционируют как аналог американского ATACMS с дальностью до 300 километров."Масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России", — так Штилерман в весеннем интервью Reuters описывал главную цель будущих ударов по Москве.Издание также привело мнение российского эксперта."Заявление киевского режима по поводу запуска супероружия под названием “Фламинго” на Москву напоминает блеф", — прокомментировал ранее эти угрозы генерал-майор авиации Сергей Липовой. Липовой отметил, что заявленная к середине 2026 года модификация баллистической ракеты создана на базе старых советских звуковых ракет, а попытки запуска прошлых версий неизменно заканчивались неудачей."На Украине каждый день делают различные заявления, чтобы оставаться в мировой повестке. Поэтому там постоянно рождаются наполеоновские проекты", — констатировал Липовой. Он уверен, что средства противовоздушной обороны России, уже сбивавшие подобные цели, пересекут любые попытки противника дотянуться до Москвы.Также в пуьилкации приводится мнение пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова. Комментируя накануне попытку ВСУ атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, он сказал, что "для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция".Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в ДнепреРанее к скандально известному украинскому проекту с британским участием присмотрелся Никита Волкович в пуьилкации Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Москва, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Ковалевич, Reuters, Вооруженные силы Украины, ракетный удар, дальнобойные ракеты, ВСУ, ВПК, бывший СССР, Британия
Москве грозят ракетным ударом из Киева
13:00 04.06.2026 (обновлено: 13:01 04.06.2026)
Летом или в начале осени украинская фирма Fire Point планирует запуски баллистических ракет в сторону Москвы по знаковым целям. Об этом заявил сооснователь фирмы Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает 4 июня издание "Московский комсомолец"
Штилерман поведал Бацман о разработке баллистических ракет на Украине и условии их применения.
"Как только они покажут, что системы отрабатывают нормально, следующий тестовый полет будет на Москву", — сказал Штилерман.
По его словам, предприятие намерено в ближайшее время произвести 10–20 ракет для поражения неких знаковых целей.
Российское издание отметило, что подготовка информационной почвы для этих атак началась весной. В апреле на выставке в польском Жешуве компания Fire Point представила макеты двух баллистических ракет. Указана перспективная модель FP-9 с заявленной дальностью 850 километров и массой боевой части 800 килограммов и FP-7, которую киевские разработчики позиционируют как аналог американского ATACMS с дальностью до 300 километров.
"Масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России", — так Штилерман в весеннем интервью Reuters описывал главную цель будущих ударов по Москве.
Издание также привело мнение российского эксперта.
"Заявление киевского режима по поводу запуска супероружия под названием “Фламинго” на Москву напоминает блеф", — прокомментировал ранее эти угрозы генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Липовой отметил, что заявленная к середине 2026 года модификация баллистической ракеты создана на базе старых советских звуковых ракет, а попытки запуска прошлых версий неизменно заканчивались неудачей.
"На Украине каждый день делают различные заявления, чтобы оставаться в мировой повестке. Поэтому там постоянно рождаются наполеоновские проекты", — констатировал Липовой.
Он уверен, что средства противовоздушной обороны России, уже сбивавшие подобные цели, пересекут любые попытки противника дотянуться до Москвы.
Также в пуьилкации приводится мнение пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова. Комментируя накануне попытку ВСУ атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, он сказал, что "для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция".
Ранее к скандально известному украинскому проекту с британским участием присмотрелся Никита Волкович в пуьилкации Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцев
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