Бои за Ковшаровку и Новоосиново: Алехин про успехи ВС РФ на восточном берегу Оскола

ВС России добиваются тактических успехов на восточном берегу Оскола в Харьковской области. Продолжаются бои за Ковшаровку и Новоосиново, а подразделения "Запада" наращивают силы для наступления на Купянск-Узловой. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-15T13:04

По словам Алехина, на Харьковском направлении есть заметное продвижение. "В Харьковской области ВС РФ добиваются тактических успехов в районах Кучеровки, Петропавловки и Куриловки на восточном берегу Оскола. Продолжаются бои за Ковшаровку и Новоосиново", — заявил эксперт.Он также отметил подготовку к наступательным действиям. "Подразделения группировки "Запад" наращивают силы для наступательных действий в направлении Купянска-Узлового", — пояснил собеседник издания.Военный обозреватель назвал главную проблему для наших штурмовиков. "Основной сложностью для наших штурмовиков остаётся высокая активность украинских FPV-дронов", — констатировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Скоро начнется битва за Краснополье, которое ВСУ будут удерживать любой ценой" на сайте Украина.ру.Какое место в концепции разгрома ВСУ занимает Харьковский участок фронта — в материале "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.

