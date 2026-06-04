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ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО

ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО

Армия России продолжила наносить удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T18:11

2026-06-04T18:11

2026-06-04T18:11

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Военнослужащий штурмового подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение двух месяцев находился на передовой точке линии боевого соприкосновения. Он координировал действия бойцов буквально под носом у противника, сообщает Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 БПЛА "Герань" поразила электростанцию "Никопольская" в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровская области. Объект использовался ВСУ;🟥 В Днепропетровске под удар попал самый крупный склад "Новой почты", обслуживавшей ВСУ;🟥В Броварском районе Киевской области в результате атаки повреждено административное здание. Также зафиксированы повреждения линий электропередачи.В Бориспольском районе ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры;🟥 "Герани" продолжили наносить удары по целям в Запорожье; 🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Одессе, сообщают подписчики "Украина.ру". Было как минимум три прилёта;🟥 Взрывы также раздаются в Ильичевске (Черноморске) Одесской области;🟥 Взрывы раздаются в Ахтырке Сумской области;🟦 Министр обороны РФ приказом уточнил список психических расстройств, при наличии которых ограниченно годные не смогут служить по контракту в период мобилизации.Тем временем Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культуройБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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