ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО
ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО
Армия России продолжила наносить удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T18:11
2026-06-04T18:11
спецоперация
сво
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россия
одесская область
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Военнослужащий штурмового подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение двух месяцев находился на передовой точке линии боевого соприкосновения. Он координировал действия бойцов буквально под носом у противника, сообщает Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 БПЛА "Герань" поразила электростанцию "Никопольская" в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровская области. Объект использовался ВСУ;🟥 В Днепропетровске под удар попал самый крупный склад "Новой почты", обслуживавшей ВСУ;🟥В Броварском районе Киевской области в результате атаки повреждено административное здание. Также зафиксированы повреждения линий электропередачи.В Бориспольском районе ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры;🟥 "Герани" продолжили наносить удары по целям в Запорожье; 🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Одессе, сообщают подписчики "Украина.ру". Было как минимум три прилёта;🟥 Взрывы также раздаются в Ильичевске (Черноморске) Одесской области;🟥 Взрывы раздаются в Ахтырке Сумской области;🟦 Министр обороны РФ приказом уточнил список психических расстройств, при наличии которых ограниченно годные не смогут служить по контракту в период мобилизации.Тем временем Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культуройБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, дзен новости сво, всу, потери всу, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, одесса, ильичевск, порты, днепропетровская область
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, ВСУ, потери ВСУ, Россия, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Одесса, Ильичевск, порты, Днепропетровская область

ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО

18:11 04.06.2026
 
© Фото : vchernomorsk.com / Перейти в фотобанкЧерноморск порт в Ильичевске
Черноморск порт в Ильичевске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : vchernomorsk.com
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Армия России продолжила наносить удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Военнослужащий штурмового подразделения российской войсковой группировки "Центр" в течение двух месяцев находился на передовой точке линии боевого соприкосновения. Он координировал действия бойцов буквально под носом у противника, сообщает Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 БПЛА "Герань" поразила электростанцию "Никопольская" в районе населенного пункта Старозаводское Днепропетровская области. Объект использовался ВСУ;
🟥 В Днепропетровске под удар попал самый крупный склад "Новой почты", обслуживавшей ВСУ;
🟥В Броварском районе Киевской области в результате атаки повреждено административное здание. Также зафиксированы повреждения линий электропередачи.
В Бориспольском районе ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры;
🟥 "Герани" продолжили наносить удары по целям в Запорожье;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Одессе, сообщают подписчики "Украина.ру".
Было как минимум три прилёта;
🟥 Взрывы также раздаются в Ильичевске (Черноморске) Одесской области;
🟥 Взрывы раздаются в Ахтырке Сумской области;
🟦 Министр обороны РФ приказом уточнил список психических расстройств, при наличии которых ограниченно годные не смогут служить по контракту в период мобилизации.
Тем временем Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культурой
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
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