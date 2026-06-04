"Плевать хотел на Трампа": Лавров жёстко прошёлся по генсеку НАТО из-за обещаний Киеву - 04.06.2026 Украина.ру
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"Плевать хотел на Трампа": Лавров жёстко прошёлся по генсеку НАТО из-за обещаний Киеву
"Плевать хотел на Трампа": Лавров жёстко прошёлся по генсеку НАТО из-за обещаний Киеву - 04.06.2026 Украина.ру
"Плевать хотел на Трампа": Лавров жёстко прошёлся по генсеку НАТО из-за обещаний Киеву
Москва не увидела в заявлениях Марка Рютте ни капли уважения к позиции Вашингтона. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что генсек альянса демонстративно игнорирует отношение новой американской администрации к перспективе членства Украины в НАТО. Об этом 4 июня сообщает RT
2026-06-04T17:59
2026-06-04T18:00
новости
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В интервью RT Лавров резко оценил недавние высказывания Марка Рютте, который во время визита в Киев пообещал, что Украина обязательно будет в НАТО."Рютте поехал в Киев, где сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что США в лице президента Трампа считают это неприемлемым", — заявил министр.По словам главы российской дипломатии, европейские страны ведут себя двойственно. Им, как отметил Лавров, политически проще принять Украину в НАТО, чем в Европейский союз. Иначе, считает он, Евросоюз просто развалится под тяжестью такого решения.Министр напомнил, что сам Рютте ранее признал отсутствие единогласной поддержки среди стран-членов альянса по вопросу о вступлении Украины. Тем не менее, риторика из Брюсселя не смягчается.Примечательно, что в Вашингтоне на этот счёт тоже нет единой позиции. Глава Госдепа США Марко Рубио на днях отметил, что вопрос расширения НАТО сейчас не стоит на повестке дня, однако полностью с неё не снят. Таким образом, заявления Рютте звучат вразрез не только с мнением Москвы, но и с осторожной позицией Белого дома.
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новости, украина, рютте, нато, rt, мид, киев, сергей лавров, москва, дональд трамп
Новости, Украина, Рютте, НАТО, RT, МИД, Киев, Сергей Лавров, Москва, Дональд Трамп

"Плевать хотел на Трампа": Лавров жёстко прошёлся по генсеку НАТО из-за обещаний Киеву

17:59 04.06.2026 (обновлено: 18:00 04.06.2026)
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Лаврова в Индию
Визит главы МИД РФ Лаврова в Индию - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД РФ
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Москва не увидела в заявлениях Марка Рютте ни капли уважения к позиции Вашингтона. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что генсек альянса демонстративно игнорирует отношение новой американской администрации к перспективе членства Украины в НАТО. Об этом 4 июня сообщает RT
В интервью RT Лавров резко оценил недавние высказывания Марка Рютте, который во время визита в Киев пообещал, что Украина обязательно будет в НАТО.
"Рютте поехал в Киев, где сказал, что Украина будет в НАТО. Он плевать хотел на то, что США в лице президента Трампа считают это неприемлемым", — заявил министр.
По словам главы российской дипломатии, европейские страны ведут себя двойственно. Им, как отметил Лавров, политически проще принять Украину в НАТО, чем в Европейский союз. Иначе, считает он, Евросоюз просто развалится под тяжестью такого решения.
Министр напомнил, что сам Рютте ранее признал отсутствие единогласной поддержки среди стран-членов альянса по вопросу о вступлении Украины. Тем не менее, риторика из Брюсселя не смягчается.
Примечательно, что в Вашингтоне на этот счёт тоже нет единой позиции. Глава Госдепа США Марко Рубио на днях отметил, что вопрос расширения НАТО сейчас не стоит на повестке дня, однако полностью с неё не снят. Таким образом, заявления Рютте звучат вразрез не только с мнением Москвы, но и с осторожной позицией Белого дома.
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