https://ukraina.ru/20260604/itogi-0406-26-evropa-gotovit-mirnyy-plan-po-ukraine-ssha-raskololis-iz-za-irana-1079826717.html
Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана
Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана - 04.06.2026 Украина.ру
Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры... Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T17:04
2026-06-04T17:04
2026-06-04T17:04
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры вокруг войны с Ираном.Тем временем в Европе заговорили о новом этапе переговоров по Украине. ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы, Венгрия неожиданно сняла многомесячное вето, а Берлин, Париж и Лондон обсуждают возможность прямого диалога с Россией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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