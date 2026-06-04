Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана - 04.06.2026 Украина.ру
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Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана
Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана - 04.06.2026 Украина.ру
Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры... Украина.ру, 04.06.2026
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры вокруг войны с Ираном.Тем временем в Европе заговорили о новом этапе переговоров по Украине. ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы, Венгрия неожиданно сняла многомесячное вето, а Берлин, Париж и Лондон обсуждают возможность прямого диалога с Россией.
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Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана

17:04 04.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры вокруг войны с Ираном.

Тем временем в Европе заговорили о новом этапе переговоров по Украине. ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы, Венгрия неожиданно сняла многомесячное вето, а Берлин, Париж и Лондон обсуждают возможность прямого диалога с Россией.
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