https://ukraina.ru/20260604/itogi-0406-26-evropa-gotovit-mirnyy-plan-po-ukraine-ssha-raskololis-iz-za-irana-1079826717.html

Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана

Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана - 04.06.2026 Украина.ру

Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры... Украина.ру, 04.06.2026

2026-06-04T17:04

2026-06-04T17:04

2026-06-04T17:04

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США, а в Вашингтоне тем временем разгораются споры вокруг войны с Ираном.Тем временем в Европе заговорили о новом этапе переговоров по Украине. ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы, Венгрия неожиданно сняла многомесячное вето, а Берлин, Париж и Лондон обсуждают возможность прямого диалога с Россией.

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германия

франция

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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