Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
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Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО
Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру
Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО
Армия России нанесла серию ударов по позициям ВСУ и объектам их обеспечения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T20:08
2026-06-04T20:08
спецоперация
сво
сводка сво
новости сво россия
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россия
константиновка
славянск
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
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Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Город практически разрушен, мирных осталось до 2700 человек. ВС РФ сосредоточились на юге, в пригородах.Другие новости к этому часу: 🟥 В Киевском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранения получила женщина 1945 года рождения, сообщил глава города Алексей Кулемзин;🟥 ВСУ нанесли массированный удар тяжёлыми БПЛА по территории в непосредственной близости от Запорожской АЭС — зафиксировано более 20 ударов, сообщила пресс-служба."Целью стала тепловая электростанция, от которой зависит единственная действующая линия внешнего электроснабжения ЗАЭС — "Ферросплавная-1", уточнили в организации. В случае её повреждения энергоблоки переведут на питание от резервных дизель-генераторов. Сейчас станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме", - сказано в сообщении; 🟥 Беспилотник ВСУ атаковал Никитовский район Горловки, сообщают местные власти;🟥 Новые удары нанесены по целям в Одесской области;🟥 Снова взрывы звучат в Запорожье. Армия России на протяжении всего дня наносит удары по целям противника;🟥 Управляемые авиабомбы поражают цели в Харьковской области;🟥 "Герани" поражают цели в Коростене Житомирской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, дзен новости сво, россия, константиновка, славянск, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс, мирные жители, днр, донбасс, новые регионы
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Россия, Константиновка, Славянск, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Запорожская АЭС, мирные жители, ДНР, Донбасс, Новые регионы

Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО

20:08 04.06.2026
 
© Украина.ру / телеграм-канал Украина.руКоллаж: российские военнослужащие, Славянск
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Украина.ру / телеграм-канал Украина.ру
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Армия России нанесла серию ударов по позициям ВСУ и объектам их обеспечения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Город практически разрушен, мирных осталось до 2700 человек. ВС РФ сосредоточились на юге, в пригородах.
Другие новости к этому часу:
🟥 В Киевском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранения получила женщина 1945 года рождения, сообщил глава города Алексей Кулемзин;
🟥 ВСУ нанесли массированный удар тяжёлыми БПЛА по территории в непосредственной близости от Запорожской АЭС — зафиксировано более 20 ударов, сообщила пресс-служба.
"Целью стала тепловая электростанция, от которой зависит единственная действующая линия внешнего электроснабжения ЗАЭС — "Ферросплавная-1", уточнили в организации. В случае её повреждения энергоблоки переведут на питание от резервных дизель-генераторов. Сейчас станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме", - сказано в сообщении;
🟥 Беспилотник ВСУ атаковал Никитовский район Горловки, сообщают местные власти;
🟥 Новые удары нанесены по целям в Одесской области;
🟥 Снова взрывы звучат в Запорожье. Армия России на протяжении всего дня наносит удары по целям противника;
🟥 Управляемые авиабомбы поражают цели в Харьковской области;
🟥 "Герани" поражают цели в Коростене Житомирской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
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