https://ukraina.ru/20260604/rossiyskoe-nastuplenie-na-konstantinovku-i-slavyansk-pereshlo-v-reshayuschuyu-fazu-novosti-svo-1079832231.html

Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО

Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО - 04.06.2026 Украина.ру

Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Новости СВО

Армия России нанесла серию ударов по позициям ВСУ и объектам их обеспечения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T20:08

2026-06-04T20:08

2026-06-04T20:08

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алексей кулемзин

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Российское наступление на Константиновку и Славянск перешло в решающую фазу. Город практически разрушен, мирных осталось до 2700 человек. ВС РФ сосредоточились на юге, в пригородах.Другие новости к этому часу: 🟥 В Киевском районе Донецка в результате атаки БПЛА ранения получила женщина 1945 года рождения, сообщил глава города Алексей Кулемзин;🟥 ВСУ нанесли массированный удар тяжёлыми БПЛА по территории в непосредственной близости от Запорожской АЭС — зафиксировано более 20 ударов, сообщила пресс-служба."Целью стала тепловая электростанция, от которой зависит единственная действующая линия внешнего электроснабжения ЗАЭС — "Ферросплавная-1", уточнили в организации. В случае её повреждения энергоблоки переведут на питание от резервных дизель-генераторов. Сейчас станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме", - сказано в сообщении; 🟥 Беспилотник ВСУ атаковал Никитовский район Горловки, сообщают местные власти;🟥 Новые удары нанесены по целям в Одесской области;🟥 Снова взрывы звучат в Запорожье. Армия России на протяжении всего дня наносит удары по целям противника;🟥 Управляемые авиабомбы поражают цели в Харьковской области;🟥 "Герани" поражают цели в Коростене Житомирской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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