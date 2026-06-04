Запад недоговороспособен, Киев действует в "террористической логике". Новости к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру
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Запад недоговороспособен, Киев действует в "террористической логике". Новости к этому часу
Запад недоговороспособен, Киев действует в "террористической логике". Новости к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру
Запад недоговороспособен, Киев действует в "террористической логике". Новости к этому часу
Государства Запада в переговорах по украинской проблеме демонстрируют нечестность и неспособность договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T18:44
2026-06-04T18:55
новости
киев
россия
германия
мария захарова
кирилл дмитриев
ес
петербургский международный экономический форум (фонд)
bloomberg
сергей лавров
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"Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице? Эта линия достаточно, я сказал бы, нечестная, нацеленная на то, чтобы односторонние выгоды получать, накапливать, снова требовать уступок. Эта линия, к сожалению, сейчас доминирует", - констатировал Лавров, рассказывая о переговорном процессе в интервью телеканалу "RT Arabic".Другие новости к этому часу:🟦 Киев хотел запугать РФ атаками в дни ПМЭФ, поскольку понимает, что не сможет достичь результатов на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Напугать, запугать. Это и есть террористическая логика", - сказала она;🟦 Польша может помешать Украине вступить в ЕС, если политика польского правительства примет более конфронтационный характер по отношению к Киеву. Об этом пишет The European Conservative.🟦 Владимир Зеленский просит у Германии ракеты для Patriot, пишет Bloomberg. Правительство ФРГ ещё не приняло решение. Один из источников сообщил агентству, что объявление о поставках может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле;🟦 Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов международную организацию "Мемориал"* (признана иноагентом в РФ) и более 30 ее структурных подразделений, а также медиапроект "ОВД-Инфо"** (иноагент);🟦 В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, сообщают власти республики. Это будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность;🟦 Органы власти и компании слаженно работают, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом топлива. Об этом заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский;🟦 Соглашение о тоннеле через Берингов пролив подпишут завтра, заявил "Звезде" спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами", — сказал он.🟦 Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германию впервые не избрали непостоянным членом Совбеза ООН.🟦 Французы выразили массовое недовольство недостаточными действиями властей по пресечению погромов футбольных фанатов в минувшую субботу, выяснили социологи Odoxa-Backbone. Погромщики нападали на полицию, громили и грабили магазины, жгли автомобили. 178 сотрудников сил безопасности ранено, арестовано около тысячи хулиганов;🟦 В четверг в аэропорту Франкфурта на взлетной полосе внезапно сломалось шасси самолета Boeing авиакомпании Lufthansa, в результате чего отвалилась носовая часть самолета и пострадали несколько членов экипажа - AFP.* содержится упоминание иностранного агента (Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" , Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Центр защиты прав человека "Мемориал" Орлов Олег Петрович, Давидис Сергей Константинович, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Черкасов Александр Владимирович, Малыхин Владимир Александрович, Шедов Денис Викторович, Гарина Анастасия Игоревна, Секретарева Наталия, Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Давидис Сергей Константинович, Антидискриминационный центр "Мемориал" ("Anti-discrimination center Memorial Brussels" (ADC Memorial) - данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента.** содержится упоминание запрещенной организации (Медиапроект "ОВД-Инфо")Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, германия, мария захарова, кирилл дмитриев, ес, петербургский международный экономический форум (фонд), bloomberg, сергей лавров, владимир зеленский, франция, криминал, фанаты
Новости, Киев, Россия, Германия, Мария Захарова, Кирилл Дмитриев, ЕС, Петербургский международный экономический форум (фонд), bloomberg, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Франция, криминал, фанаты

Запад недоговороспособен, Киев действует в "террористической логике". Новости к этому часу

18:44 04.06.2026 (обновлено: 18:55 04.06.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Государства Запада в переговорах по украинской проблеме демонстрируют нечестность и неспособность договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице? Эта линия достаточно, я сказал бы, нечестная, нацеленная на то, чтобы односторонние выгоды получать, накапливать, снова требовать уступок. Эта линия, к сожалению, сейчас доминирует", - констатировал Лавров, рассказывая о переговорном процессе в интервью телеканалу "RT Arabic".
Другие новости к этому часу:

🟦 Киев хотел запугать РФ атаками в дни ПМЭФ, поскольку понимает, что не сможет достичь результатов на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напугать, запугать. Это и есть террористическая логика", - сказала она;
🟦 Польша может помешать Украине вступить в ЕС, если политика польского правительства примет более конфронтационный характер по отношению к Киеву. Об этом пишет The European Conservative.
🟦 Владимир Зеленский просит у Германии ракеты для Patriot, пишет Bloomberg. Правительство ФРГ ещё не приняло решение. Один из источников сообщил агентству, что объявление о поставках может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле;

🟦 Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов международную организацию "Мемориал"* (признана иноагентом в РФ) и более 30 ее структурных подразделений, а также медиапроект "ОВД-Инфо"** (иноагент);

🟦 В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов, сообщают власти республики. Это будет расцениваться как содействие диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность;
🟦 Органы власти и компании слаженно работают, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом топлива. Об этом заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский;

🟦 Соглашение о тоннеле через Берингов пролив подпишут завтра, заявил "Звезде" спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами", — сказал он.
🟦 Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германию впервые не избрали непостоянным членом Совбеза ООН.
🟦 Французы выразили массовое недовольство недостаточными действиями властей по пресечению погромов футбольных фанатов в минувшую субботу, выяснили социологи Odoxa-Backbone. Погромщики нападали на полицию, громили и грабили магазины, жгли автомобили. 178 сотрудников сил безопасности ранено, арестовано около тысячи хулиганов;
🟦 В четверг в аэропорту Франкфурта на взлетной полосе внезапно сломалось шасси самолета Boeing авиакомпании Lufthansa, в результате чего отвалилась носовая часть самолета и пострадали несколько членов экипажа - AFP.
* содержится упоминание иностранного агента (Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" , Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Центр защиты прав человека "Мемориал" Орлов Олег Петрович, Давидис Сергей Константинович, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Черкасов Александр Владимирович, Малыхин Владимир Александрович, Шедов Денис Викторович, Гарина Анастасия Игоревна, Секретарева Наталия, Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Давидис Сергей Константинович, Антидискриминационный центр "Мемориал" ("Anti-discrimination center Memorial Brussels" (ADC Memorial) - данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента.
** содержится упоминание запрещенной организации (Медиапроект "ОВД-Инфо")
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
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