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Решетников рассказал о ситуации на рынке труда в России
Решетников рассказал о ситуации на рынке труда в России - 04.06.2026 Украина.ру
Решетников рассказал о ситуации на рынке труда в России
Ситуация на рынке труда в России сложная. Об этом 4 июня заявил глава Минэкономики России Максим Решетников в интервью ИС "Вести" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает издание "Коммерсант"
2026-06-04T19:17
2026-06-04T19:17
2026-06-04T19:17
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"Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне -2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается", — пояснил Решетников.Министр сообщил, что на рынок труда влияет текущая ситуация в экономике России. Нынешний уровень безработицы Решетников назвал ограничителем и индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке. Среди структурных изменений на рынке труда министр упомянул развитие платформ и платформенной занятости.По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, сказано в публикации, к 2030 году в экономику России необходимо будет привлечь почти 11 млн новых сотрудников. Большая часть из них заменит тех, кто выйдет на пенсию, а остальных привлекут дополнительно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, труд, трудовые мигранты, рынок труда, трудоустройство, социальная политика, пенсии, ввп, процентная ставка
Новости, Россия, труд, трудовые мигранты, рынок труда, трудоустройство, социальная политика, пенсии, ВВП, процентная ставка
Решетников рассказал о ситуации на рынке труда в России
Ситуация на рынке труда в России сложная. Об этом 4 июня заявил глава Минэкономики России Максим Решетников в интервью ИС "Вести" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает издание "Коммерсант"
"Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне -2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, я не думаю, что эта цифра в полной мере отражает всю ту сложность, которая складывается", — пояснил Решетников.
Министр сообщил, что на рынок труда влияет текущая ситуация в экономике России.
Нынешний уровень безработицы Решетников назвал ограничителем и индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке. Среди структурных изменений на рынке труда министр упомянул развитие платформ и платформенной занятости.
По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, сказано в публикации
, к 2030 году в экономику России необходимо будет привлечь почти 11 млн новых сотрудников. Большая часть из них заменит тех, кто выйдет на пенсию, а остальных привлекут дополнительно.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.