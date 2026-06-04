https://ukraina.ru/20260604/4-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1079830959.html

4 июня 2026 года, вечерний эфир

4 июня 2026 года, вечерний эфир - 04.06.2026 Украина.ру

4 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.06.2026

2026-06-04T18:59

2026-06-04T18:59

2026-06-04T18:59

россия

владимир евсеев

иван лизан

шос

снг

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Подведение итогов обучения Херсонского технического университета. Гость: Галина Александровна Райко - ректор ХТУ* Большое интервью. О ситуации на линии фронта и средствах борьбы с беспилотниками. Гость: Владимир Евсеев - военный эксперт, зав. отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Знакомьтесь, Россия. Чудеса Кавказского природного биосферного заповедника. Гость: Ольга Пегова - заместитель директора по развитию территории и экологическому просвещению

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, владимир евсеев, иван лизан, шос, снг, украина.ру, новороссия сегодня, видео