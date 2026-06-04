4 июня 2026 года, вечерний эфир - 04.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260604/4-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1079830959.html
4 июня 2026 года, вечерний эфир
4 июня 2026 года, вечерний эфир - 04.06.2026 Украина.ру
4 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T18:59
2026-06-04T18:59
россия
владимир евсеев
иван лизан
шос
снг
украина.ру
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079830840_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1e73dee40120e94d2a5f08da887a9c50.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Подведение итогов обучения Херсонского технического университета. Гость: Галина Александровна Райко - ректор ХТУ* Большое интервью. О ситуации на линии фронта и средствах борьбы с беспилотниками. Гость: Владимир Евсеев - военный эксперт, зав. отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Знакомьтесь, Россия. Чудеса Кавказского природного биосферного заповедника. Гость: Ольга Пегова - заместитель директора по развитию территории и экологическому просвещению
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079830840_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f89aa7fb223d862818ea256090db8c16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, владимир евсеев, иван лизан, шос, снг, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Россия, Владимир Евсеев, Иван Лизан, ШОС, СНГ, Украина.ру, Новороссия сегодня

4 июня 2026 года, вечерний эфир

18:59 04.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки.

* Тема дня Новороссии. Подведение итогов обучения Херсонского технического университета. Гость: Галина Александровна Райко - ректор ХТУ

* Большое интервью. О ситуации на линии фронта и средствах борьбы с беспилотниками. Гость: Владимир Евсеев - военный эксперт, зав. отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ

* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"

* Знакомьтесь, Россия. Чудеса Кавказского природного биосферного заповедника. Гость: Ольга Пегова - заместитель директора по развитию территории и экологическому просвещению
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияВладимир ЕвсеевИван ЛизанШОССНГУкраина.руНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33Лавров рассказал о позиции Госдепа США по Украине
19:17Решетников рассказал о ситуации на рынке труда в России
19:08Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa
18:594 июня 2026 года, вечерний эфир
18:54Google будет платить - решение суда
18:44Запад недоговороспособен, Киев действует в "террористической логике". Новости к этому часу
18:19Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу
18:11ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО
18:09"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий
17:59"Плевать хотел на Трампа": Лавров жёстко прошёлся по генсеку НАТО из-за обещаний Киеву
17:49Украинские вандалы продолжают "боротьбу" с русской культурой
17:37Эксперт о страхах Зеленского и самообмане Запада: "Украина не сможет добиться победы на поле боя"
17:32Пожизненный приговор вынесен связанному с бандитами экс-чиновнику Дагестана
17:30Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
17:14Новости с Харьковского направления: ВС РФ прорывает оборону ВСУ
17:04Итоги 04.06. 26: Европа готовит "мирный план" по Украине, США раскололись из-за Ирана
16:57В России заочно осудят экс-министра обороны Британии за призывы терроризму
16:53Унижение Анналены. Как Германия в ООН провалилась
16:49В семи городах ДНР отключили воду после удара по энергообъектам
16:30Суздальцев назвал условие, при котором Европа сможет помочь Москве и Киеву заключить мир
Лента новостейМолния