4 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Подведение итогов обучения Херсонского технического университета. Гость: Галина Александровна Райко - ректор ХТУ
* Большое интервью. О ситуации на линии фронта и средствах борьбы с беспилотниками. Гость: Владимир Евсеев - военный эксперт, зав. отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской экономики. Гость: Иван Лизан – экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Знакомьтесь, Россия. Чудеса Кавказского природного биосферного заповедника. Гость: Ольга Пегова - заместитель директора по развитию территории и экологическому просвещению
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