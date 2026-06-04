Работающие в России армяне получили повестки - 04.06.2026 Украина.ру
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Работающие в России армяне получили повестки
Работающие в России армяне получили повестки - 04.06.2026 Украина.ру
Работающие в России армяне получили повестки
Прибывшим из России армянским мужчинам вручили повестки в аэропорту Еревана. Об этом сообщает "Sputnik Армения"
2026-06-04T19:54
2026-06-04T19:54
новости
россия
армения
ереван
никол пашинян
минобороны
украина.ру
повестка
бывший ссср
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Прибывающим из России в Армению для участия в предстоящих выборах вручают повестки с предписанием явиться на военные сборы. Глава Минобороны Армении пояснил: сборы предусмотрены не только для прибывших из РФ, но и из других стран.Повестки вручают гражданам Армении при пересечении границы, уточнил помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян."Граждане Армении, прибывающие "за взятки" из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности", — пригрозил Чахоян.Повестки вручают прибывающим из-за границы армянским мужчинам повсеместно, в том числе в аэропорту Еревана, где появились патрули военной полиции.Ранее ситуацию в Армении рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с АзербайджаномВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, армения, ереван, никол пашинян, минобороны, украина.ру, повестка, бывший ссср
Новости, Россия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Минобороны, Украина.ру, повестка, бывший СССР

Работающие в России армяне получили повестки

19:54 04.06.2026
 
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Прибывшим из России армянским мужчинам вручили повестки в аэропорту Еревана. Об этом сообщает "Sputnik Армения"
Прибывающим из России в Армению для участия в предстоящих выборах вручают повестки с предписанием явиться на военные сборы. Глава Минобороны Армении пояснил: сборы предусмотрены не только для прибывших из РФ, но и из других стран.
Повестки вручают гражданам Армении при пересечении границы, уточнил помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян.
"Граждане Армении, прибывающие "за взятки" из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности", — пригрозил Чахоян.
Повестки вручают прибывающим из-за границы армянским мужчинам повсеместно, в том числе в аэропорту Еревана, где появились патрули военной полиции.
Ранее ситуацию в Армении рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
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