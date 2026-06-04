https://ukraina.ru/20260604/rabotayuschie-v-rossii-armyane-poluchili-povestki-1079832087.html

Работающие в России армяне получили повестки

Работающие в России армяне получили повестки - 04.06.2026 Украина.ру

Работающие в России армяне получили повестки

Прибывшим из России армянским мужчинам вручили повестки в аэропорту Еревана. Об этом сообщает "Sputnik Армения"

2026-06-04T19:54

2026-06-04T19:54

2026-06-04T19:54

новости

россия

армения

ереван

никол пашинян

минобороны

украина.ру

повестка

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067973822_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_f96c944f133ebbadc72c776169bd2965.jpg

Прибывающим из России в Армению для участия в предстоящих выборах вручают повестки с предписанием явиться на военные сборы. Глава Минобороны Армении пояснил: сборы предусмотрены не только для прибывших из РФ, но и из других стран.Повестки вручают гражданам Армении при пересечении границы, уточнил помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян."Граждане Армении, прибывающие "за взятки" из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности", — пригрозил Чахоян.Повестки вручают прибывающим из-за границы армянским мужчинам повсеместно, в том числе в аэропорту Еревана, где появились патрули военной полиции.Ранее ситуацию в Армении рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с АзербайджаномВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

армения

ереван

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, армения, ереван, никол пашинян, минобороны, украина.ру, повестка, бывший ссср