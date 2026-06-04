https://ukraina.ru/20260604/novosti-s-kharkovskogo-napravleniya-vs-rf-proryvaet-oboronu-vsu-1079826877.html

Новости с Харьковского направления: ВС РФ прорывает оборону ВСУ

Новости с Харьковского направления: ВС РФ прорывает оборону ВСУ - 04.06.2026 Украина.ру

Новости с Харьковского направления: ВС РФ прорывает оборону ВСУ

На Харьковском направлении российские войска ведут активные боевые действия восточнее Волчанска. Обстановка остается крайне напряженной. Об этом 4 июня сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-06-04T17:14

2026-06-04T17:14

2026-06-04T17:14

сво

спецоперация

россия

волчанск

тарас шевченко

вооруженные силы украины

харьковская область

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079372961_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_ca9239ad8fc57f8739177ff637d2ac3c.jpg

🟥 В ряде населенных пунктов зафиксированы ожесточенные стрелковые бои. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются, улучшая свои позиции. Российские подразделения расширяют контролируемую территорию и сохраняют зону безопасности вдоль государственной границы.🟥 В Волчанском районе Харьковской области российская разведка вскрыла позицию украинских артиллеристов, которые наносили удары по передовым опорным пунктам ВС РФ. Операторы FPV-дронов 6-й армии ГВ "Север" пробили маскировку и средства защиты артиллерийского орудия, а последующими ударами поразили американскую САУ "Паладин".🟥 Подразделения РХБЗ ГрВ "Север" наносят удары ТОСами по позициям ВСУ в районе населенного пункта Избицкое, а также по опорным пунктам украинской армии около населенного пункта Терновая.🟥 Стрелковые бои идут в населенном пункте Охримовка. Российским штурмовикам удалось продвинуться на сотни метров вперед, при поддержке ударных разведывательных дронов, а также ствольной и реактивной артиллерии.🟥 В районе населенного пункта Захаровка дроноводы ВС РФ сожгли БРДМ украинской армии вместе с личным составом.🟥 В населенном пункте Белый Колодезь во время разведки территории был обнаружен крупный пункт управления БПЛА ВСУ и высокоточным ракетным ударом полностью уничтожен.🟥 В районах населенных пунктов Казачья Лопань и Шевченко идут активные боевые действия. Подразделения ВС РФ оказывают давление на украинскую армию и расширяют зону контроля.🟥 В населенном пункте Липцы российские операторы FPV-дронов уничтожили пикап, принадлежащий ВСУ.В данный момент в Броварском районе Киева в результате атаки повреждено административное здание. Также зафиксированы повреждения линий электропередачи. В Бориспольском районе ВС РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры.Над местом прилёта в Днепропетровске поднимается дым. Украинские телеграм-каналы сообщают, что под удар попал самый крупный склад "Новой почты".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финансовый суверенитет, атака на пригородный поезд, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

волчанск

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, волчанск, тарас шевченко, вооруженные силы украины, харьковская область, украина.ру