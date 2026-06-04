https://ukraina.ru/20260604/k-zime-donbass-budet-osvobozhden-suzdaltsev-o-vozmozhnom-izmenenii-peregovornykh-usloviy-1079829418.html

"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий

"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий - 04.06.2026 Украина.ру

"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий

К зиме Донбасс будет освобожден, и тогда требования, которые выдвигает российская сторона, могут измениться. При этом понятие уступок со стороны Москвы для Европы носит сакральный характер — компромиссы никогда не устраивали Брюссель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-06-04T18:09

2026-06-04T18:09

2026-06-04T18:22

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Ранее Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, причем сделать это необходимо дипломатическим путем и до наступления зимы, утверждает глава Офиса президента Кирилл Буданов*.Говоря о перспективах переговоров между Россией и Украиной, эксперт отметил, что позиция Европы в этом вопросе неизменна."Понятно, что уже к зиме требования, которые выдвигает российская сторона, будут изменены. Не сомневаюсь, что к зиме Донбасс будет освобожден. То есть наши условия по выводу украинских войск из Донбасса станут бессмысленными, и мы их поменяем", — заявил Суздальцев.Он пояснил, что понятие уступок со стороны России для украинской и европейской дипломатии носит сакральный характер. Все переговоры и закулисные встречи всегда заканчивались одним: сделайте уступки Европе и Украине, потому что компромиссные варианты Европу не удовлетворяли, подчеркнул политолог."Складывающаяся мозаика по мнению Зеленского выглядит так – некий успех на фронте, увеличение переговорного потенциала Украины и завершение переговоров с преимуществом Украины зимой", — пояснил логику Киева собеседник издания.*Признан в России террористом и экстремистомПолный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.

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