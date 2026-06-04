"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий - 04.06.2026 Украина.ру
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"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий
"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий - 04.06.2026 Украина.ру
"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий
К зиме Донбасс будет освобожден, и тогда требования, которые выдвигает российская сторона, могут измениться. При этом понятие уступок со стороны Москвы для Европы носит сакральный характер — компромиссы никогда не устраивали Брюссель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-06-04T18:09
2026-06-04T18:22
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Ранее Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, причем сделать это необходимо дипломатическим путем и до наступления зимы, утверждает глава Офиса президента Кирилл Буданов*.Говоря о перспективах переговоров между Россией и Украиной, эксперт отметил, что позиция Европы в этом вопросе неизменна."Понятно, что уже к зиме требования, которые выдвигает российская сторона, будут изменены. Не сомневаюсь, что к зиме Донбасс будет освобожден. То есть наши условия по выводу украинских войск из Донбасса станут бессмысленными, и мы их поменяем", — заявил Суздальцев.Он пояснил, что понятие уступок со стороны России для украинской и европейской дипломатии носит сакральный характер. Все переговоры и закулисные встречи всегда заканчивались одним: сделайте уступки Европе и Украине, потому что компромиссные варианты Европу не удовлетворяли, подчеркнул политолог."Складывающаяся мозаика по мнению Зеленского выглядит так – некий успех на фронте, увеличение переговорного потенциала Украины и завершение переговоров с преимуществом Украины зимой", — пояснил логику Киева собеседник издания.*Признан в России террористом и экстремистомПолный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донбасс, европа, андрей суздальцев, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров
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"К зиме Донбасс будет освобожден": Суздальцев о возможном изменении переговорных условий

18:09 04.06.2026 (обновлено: 18:22 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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К зиме Донбасс будет освобожден, и тогда требования, которые выдвигает российская сторона, могут измениться. При этом понятие уступок со стороны Москвы для Европы носит сакральный характер — компромиссы никогда не устраивали Брюссель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Ранее Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, причем сделать это необходимо дипломатическим путем и до наступления зимы, утверждает глава Офиса президента Кирилл Буданов*.
Говоря о перспективах переговоров между Россией и Украиной, эксперт отметил, что позиция Европы в этом вопросе неизменна.
"Понятно, что уже к зиме требования, которые выдвигает российская сторона, будут изменены. Не сомневаюсь, что к зиме Донбасс будет освобожден. То есть наши условия по выводу украинских войск из Донбасса станут бессмысленными, и мы их поменяем", — заявил Суздальцев.
Он пояснил, что понятие уступок со стороны России для украинской и европейской дипломатии носит сакральный характер.
Все переговоры и закулисные встречи всегда заканчивались одним: сделайте уступки Европе и Украине, потому что компромиссные варианты Европу не удовлетворяли, подчеркнул политолог.
"Складывающаяся мозаика по мнению Зеленского выглядит так – некий успех на фронте, увеличение переговорного потенциала Украины и завершение переговоров с преимуществом Украины зимой", — пояснил логику Киева собеседник издания.
*Признан в России террористом и экстремистом
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.
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