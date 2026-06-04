https://ukraina.ru/20260604/ekspert-o-strakhakh-zelenskogo-i-samoobmane-zapada-ukraina-ne-smozhet-dobitsya-pobedy-na-pole-boya-1079828206.html
Эксперт о страхах Зеленского и самообмане Запада: "Украина не сможет добиться победы на поле боя"
Эксперт о страхах Зеленского и самообмане Запада: "Украина не сможет добиться победы на поле боя" - 04.06.2026 Украина.ру
Эксперт о страхах Зеленского и самообмане Запада: "Украина не сможет добиться победы на поле боя"
В Европе все уверены, что Украина якобы "побеждает", но добиться "победы" на поле боя она не сможет — современные технологии и агентурные сети не позволяют скрыть концентрацию войск. Собрать мощные силы для прорыва можно только в том случае, если противник "ослепнет". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-06-04T17:37
2026-06-04T17:37
2026-06-04T18:00
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Ранее Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, причем сделать это необходимо дипломатическим путем и до наступления зимы, утверждает глава Офиса президента Кирилл Буданов*.Политолог отметил, что эти разговоры идут уже несколько дней и только сейчас зашла речь о дипломатии. Сначала все подалось так, что Украина якобы "добьется победы военным путем", напомнил он.В ходе беседы эксперт высказался о военных иллюзиях Киева и Запада. Суздальцев заявил: "При этом в Европе все уверены, что Украина [якобы] побеждает. Но добиться победы на поле боя Украина не сможет, потому что современные технологии позволяют заметить любую концентрацию войск".Кроме того, обе стороны обросли солидной агентурой в зоне боевых действий. То есть собрать мощные силы для прорыва фронта очень сложно, только если другая сторона ослепнет, пояснил политолог.По словам Суздальцева, провальная попытка ВСУ прорвать фронт в 2023 году это подтвердила. "Не сомневаюсь, что к зиме Донбасс будет освобожден", — резюмировал собеседник издания.*Признан в России террористом и экстремистомПолный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.
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Эксперт о страхах Зеленского и самообмане Запада: "Украина не сможет добиться победы на поле боя"
17:37 04.06.2026 (обновлено: 18:00 04.06.2026)
В Европе все уверены, что Украина якобы "побеждает", но добиться "победы" на поле боя она не сможет — современные технологии и агентурные сети не позволяют скрыть концентрацию войск. Собрать мощные силы для прорыва можно только в том случае, если противник "ослепнет". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Ранее Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, причем сделать это необходимо дипломатическим путем и до наступления зимы, утверждает глава Офиса президента Кирилл Буданов*.
Политолог отметил, что эти разговоры идут уже несколько дней и только сейчас зашла речь о дипломатии. Сначала все подалось так, что Украина якобы "добьется победы военным путем", напомнил он.
В ходе беседы эксперт высказался о военных иллюзиях Киева и Запада. Суздальцев заявил: "При этом в Европе все уверены, что Украина [якобы] побеждает. Но добиться победы на поле боя Украина не сможет, потому что современные технологии позволяют заметить любую концентрацию войск".
Кроме того, обе стороны обросли солидной агентурой в зоне боевых действий. То есть собрать мощные силы для прорыва фронта очень сложно, только если другая сторона ослепнет, пояснил политолог.
По словам Суздальцева, провальная попытка ВСУ прорвать фронт в 2023 году это подтвердила. "Не сомневаюсь, что к зиме Донбасс будет освобожден", — резюмировал собеседник издания.
*Признан в России террористом и экстремистом
О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.