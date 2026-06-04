Китайцы присмотрелись к российским миллиардам на Западе - 04.06.2026 Украина.ру
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Китайцы присмотрелись к российским миллиардам на Западе
Китайцы присмотрелись к российским миллиардам на Западе - 04.06.2026 Украина.ру
Китайцы присмотрелись к российским миллиардам на Западе
Россия нашла способ забрать свои 300 миллиардов с процентами. Об этом пишет 4 июня ОСН со ссылкой на китайских обозревателей из издания Sohu
2026-06-04T19:42
2026-06-04T19:42
новости
запад
москва
брюссель
урсула фон дер ляйен
владимир путин
euroclear
еврокомиссия
ес
замороженные активы
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"Еще недавно казалось, что западные санкции навсегда заблокировали российские государственные активы почти на 300 миллиардов евро, причем львиная доля этих денег застряла именно в юрисдикции Европейского союза. Однако судьба замороженных российских средств стала предметом жарких споров, и, как выяснилось, европейцы давно поглядывали на чужое добро, мечтая его конфисковать. Но, по мнению китайских обозревателей из издания Sohu, ситуация неожиданно обернулась против самого Запада", - сказано в публикации.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не ожидала столь жесткого ответа со стороны Москвы, отметили авторы. Ключевую роль в этой финансовой драме сыграл бельгийский депозитарий Euroclear, через которую проходят активы со всего мира на триллионы евро. Там оказалась большая часть заблокированных российских денег, которые в Брюсселе планировали потратить на поддержку Украины.Президент Владимир Путин пообещал ответную меру за блокировку по принципу "око за око". Китайские журналисты отметили: Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск российского Центробанка. По его решению европейский клиринговый банк обязан выплатить российской стороне гигантскую компенсацию — 18,17 триллиона рублей, что в пересчете на евро составляет 200 миллиардов. "Естественно, у европейцев сразу возник вопрос: а что мешает просто проигнорировать решение российского суда? И вот тут выясняется, что реальность гораздо коварнее, чем казалось чиновникам из ЕС, - сказано в публикации. - Перед Европой сейчас маячит настоящая дилемма, каждый вариант которой грозит финансовым крахом. Если Европейский клиринговый банк откажется платить по решению суда, россияне тут же завалят его исками уже в международных инстанциях, что почти наверняка приведет к блокировке деятельности самого Euroclear". Если согласиться, то тогда это будет официальным признанием юрисдикции российских судов и, по сути, подтверждением того, что санкции и блокировка активов были незаконны. "Но самое страшное — это прецедент, - отмечено в публикации. - Любая страна, чьи средства заморожены Западом, тут же воспользуется схемой России и подаст в суд на западные финансовые институты у себя на родине. В Китае справедливо полагают, что в таком случае доверие ко всей западной финансовой системе окажется под беспрецедентным давлением, и последствия этого удара по глобальным деньгам могут быть просто разрушительными".Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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новости, запад, москва, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир путин, euroclear, еврокомиссия, ес, замороженные активы, кнр (китай), суд, россия
Новости, Запад, Москва, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Euroclear, Еврокомиссия, ЕС, замороженные активы, КНР (Китай), Суд, Россия

Китайцы присмотрелись к российским миллиардам на Западе

19:42 04.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / EmDeeEuroclear
Euroclear - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© commons.wikimedia.org / EmDee
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Россия нашла способ забрать свои 300 миллиардов с процентами. Об этом пишет 4 июня ОСН со ссылкой на китайских обозревателей из издания Sohu
"Еще недавно казалось, что западные санкции навсегда заблокировали российские государственные активы почти на 300 миллиардов евро, причем львиная доля этих денег застряла именно в юрисдикции Европейского союза. Однако судьба замороженных российских средств стала предметом жарких споров, и, как выяснилось, европейцы давно поглядывали на чужое добро, мечтая его конфисковать. Но, по мнению китайских обозревателей из издания Sohu, ситуация неожиданно обернулась против самого Запада", - сказано в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не ожидала столь жесткого ответа со стороны Москвы, отметили авторы. Ключевую роль в этой финансовой драме сыграл бельгийский депозитарий Euroclear, через которую проходят активы со всего мира на триллионы евро. Там оказалась большая часть заблокированных российских денег, которые в Брюсселе планировали потратить на поддержку Украины.
Президент Владимир Путин пообещал ответную меру за блокировку по принципу "око за око". Китайские журналисты отметили: Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск российского Центробанка. По его решению европейский клиринговый банк обязан выплатить российской стороне гигантскую компенсацию — 18,17 триллиона рублей, что в пересчете на евро составляет 200 миллиардов.
"Естественно, у европейцев сразу возник вопрос: а что мешает просто проигнорировать решение российского суда? И вот тут выясняется, что реальность гораздо коварнее, чем казалось чиновникам из ЕС, - сказано в публикации. - Перед Европой сейчас маячит настоящая дилемма, каждый вариант которой грозит финансовым крахом. Если Европейский клиринговый банк откажется платить по решению суда, россияне тут же завалят его исками уже в международных инстанциях, что почти наверняка приведет к блокировке деятельности самого Euroclear".
Если согласиться, то тогда это будет официальным признанием юрисдикции российских судов и, по сути, подтверждением того, что санкции и блокировка активов были незаконны.
"Но самое страшное — это прецедент, - отмечено в публикации. - Любая страна, чьи средства заморожены Западом, тут же воспользуется схемой России и подаст в суд на западные финансовые институты у себя на родине. В Китае справедливо полагают, что в таком случае доверие ко всей западной финансовой системе окажется под беспрецедентным давлением, и последствия этого удара по глобальным деньгам могут быть просто разрушительными".
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
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НовостиЗападМоскваБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинEuroclearЕврокомиссияЕСзамороженные активыКНР (Китай)СудРоссия
 
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