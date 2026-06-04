Пожизненный приговор вынесен связанному с бандитами экс-чиновнику Дагестана - 04.06.2026 Украина.ру
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Пожизненный приговор вынесен связанному с бандитами экс-чиновнику Дагестана
Пожизненный приговор вынесен связанному с бандитами экс-чиновнику Дагестана - 04.06.2026 Украина.ру
Пожизненный приговор вынесен связанному с бандитами экс-чиновнику Дагестана
Обвинительный приговор вынесен бывшему главе Кизлярского района Республики Дагестан Сагиду Муртазалиеву. Об этом 4 июня сообщил След венный комитет России
2026-06-04T17:32
2026-06-04T17:32
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Сагид Муртазалиев признан виновным в совершении таких преступлений, как организация посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, организация покушения на убийство двух лиц и финансирование терроризма."Следствием и судом установлено, что в начале 2009 года Муртазалиев, занимая должность главы муниципального образования "Кизлярский район", вступил в преступный сговор с участниками незаконного вооруженного формирования (НВФ), действовавшего на территории Северо-Кавказского региона под руководством Абдуллы Саадулаева, а после его ликвидации – Пахрудина Гаджиева, который также впоследствии был ликвидирован", - сказано в официальном сообщении.С сентября 2009 года по август 2010 года осужденный осуществлял финансирование указанного НВФ. Он передал его членам денежные средства - не менее $100 тыс, в том числе для обеспечения их оружием, боеприпасами, предметами обмундирования, средствами связи и другой экипировкой."Денежные средства передавались Муртазалиевым, в том числе для совершения членами НВФ убийства заместителя начальника центра по противодействию экстремизму при МВД по Республике Дагестан подполковника полиции Шевкета Куджаева, а также покушения на убийство исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования "Городской округ город Кизляр" Василия Наумочкина", - рассказали в СК РФ.Убийство подполковника полиции Куджаева бандитами произошло в Махачкале 3 августа 2010 года. Затем, 23 августа 2010 года в городе Кизляре было совершено покушение на убийство Наумочкина, который получил огнестрельные ранения и выжил.Муртазалиев с 2015 года скрывается и объявлен в международный розыск. Ранее он был также заочно осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере и превышение должностных полномочий при исполнении обязанностей руководителя Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан.Суд приговорил Муртазалиева заочно к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, со штрафом и конфискацией имущества, а также с лишением государственной награды.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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россия, дагестан, махачкала, мвд, украина.ру, ск рф, новости, криминал, кавказ, приговор, бандформирование, терроризм, коррупция
Россия, Дагестан, Махачкала, МВД, Украина.ру, СК РФ, Новости, криминал, Кавказ, приговор, бандформирование, терроризм, коррупция

Пожизненный приговор вынесен связанному с бандитами экс-чиновнику Дагестана

17:32 04.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Обвинительный приговор вынесен бывшему главе Кизлярского района Республики Дагестан Сагиду Муртазалиеву. Об этом 4 июня сообщил След венный комитет России
Сагид Муртазалиев признан виновным в совершении таких преступлений, как организация посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, организация покушения на убийство двух лиц и финансирование терроризма.

"Следствием и судом установлено, что в начале 2009 года Муртазалиев, занимая должность главы муниципального образования "Кизлярский район", вступил в преступный сговор с участниками незаконного вооруженного формирования (НВФ), действовавшего на территории Северо-Кавказского региона под руководством Абдуллы Саадулаева, а после его ликвидации – Пахрудина Гаджиева, который также впоследствии был ликвидирован", - сказано в официальном сообщении.
С сентября 2009 года по август 2010 года осужденный осуществлял финансирование указанного НВФ. Он передал его членам денежные средства - не менее $100 тыс, в том числе для обеспечения их оружием, боеприпасами, предметами обмундирования, средствами связи и другой экипировкой.

"Денежные средства передавались Муртазалиевым, в том числе для совершения членами НВФ убийства заместителя начальника центра по противодействию экстремизму при МВД по Республике Дагестан подполковника полиции Шевкета Куджаева, а также покушения на убийство исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования "Городской округ город Кизляр" Василия Наумочкина", - рассказали в СК РФ.
Убийство подполковника полиции Куджаева бандитами произошло в Махачкале 3 августа 2010 года. Затем, 23 августа 2010 года в городе Кизляре было совершено покушение на убийство Наумочкина, который получил огнестрельные ранения и выжил.
Муртазалиев с 2015 года скрывается и объявлен в международный розыск. Ранее он был также заочно осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере и превышение должностных полномочий при исполнении обязанностей руководителя Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан.
Суд приговорил Муртазалиева заочно к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, со штрафом и конфискацией имущества, а также с лишением государственной награды.
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