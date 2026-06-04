https://ukraina.ru/20260604/ukraina-grozit-rossii-i-belorussii-destabilizatsiey-itogi-4-iyunya-1079827209.html

Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня

Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня - 04.06.2026 Украина.ру

Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня

Украинский разработчик оружия Денис Штилерман заявил о грядущих массовых ракетных пусках по Москве. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко

2026-06-04T17:30

2026-06-04T17:30

2026-06-04T17:30

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александр лукашенко

михаил подоляк

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Вооружённые силы Украины летом или осенью могут попытаться ударить украинскими баллистическими ракетами по Москве, заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Денис Штилерман в интервью Олесе Бацман."Как только они покажут, что системы "отрабатывают нормально", следующий тестовый полет будет на Москву. Сделаем 10-20 ракет, будем запускать. Украина может нанести удары по знаковым целям в столице РФ", — заявил Штилерман.Ранее, весной, в интервью агентству Reuters он уже заявлял о намерении атаковать Москву."Масштабные изменения в мышлении россиян и высшего руководства России", – озвучивал Штилерман цель ракетных ударов по столице России, окружённой одними из самых мощных систем противовоздушной обороны.Для атак на Москву он планировал применить ракету FP-9, способную нести боеголовку массой 800 кг на расстояние до 850 км. Для атак на ближайшие к Украине регионов его компания предложила ракету FP-7 с дальностью действия до 300 км. Тогда же Штилерман заявил, что FP-7 применят "в ближайшем будущем".Однако пока Украина использует для ударов по регионам России в основном беспилотники. В последние дни украинские военные сосредоточились на поражении гражданских целей на территории близлежащих российских регионов.Так, 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В момент атаки в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. 42 человека получили ранения."Сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", – заявил президент России Владимир Путин 1 июня.Атаку на Геническ, о которой он говорил, ВСУ совершили 31 мая. Тогда при помощи БПЛА самолётного типа с поражающими элементами украинские военные осуществили удар по жилому кварталу. В результате атаки погиб находящийся в одной из квартир шестилетний ребёнок. 11 мирных жителей получили ранения.Утром 3 июня украинские военные при помощи БПЛА нанесли удар по рейсовому автобусу "Москва-Симферополь" в Енакиево. Погибли восемь человек.Спустя почти сутки – в ночь на 4 июня – был нанесён удар по Симферополю."В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, ещё семь получили ранения", – сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Спустя несколько часов он рассказал о новой атаке – на этот раз на электричку."Один человек погиб и ещё трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь", – отметил Аксёнов.В подобных ударах разглядели попытку дестабилизировать обстановку в России."ВСУ совсем открыто бьют по мирным гражданам. Думаю, что теперь это станет частью стратегии Киева — атаковать мирных, чтобы создать ощущение, что российские власти не могут защитить население. Зеленскому уже всё равно, что думает Трамп. А европейцы всё равно поддержат, что бы он ни делал", – заявил живущий в Крыму первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.По его словам, действия украинских властей направлены на дестабилизацию ситуации внутри РФ."Я думаю, что действия Зеленского в ближайшее время и дальше будут направлены на дестабилизацию ситуации внутри России. На фронте вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. К таким действиям противника мы должны быть готовы. В первую очередь, к этому должно быть готово общество России", – указал Царёв.Уже днём 4 июня стало известно о новом ударе ВСУ по пригородному поезду."Озверевшая киевская хунта продолжает террор против мирных жителей, прицельно бьют по легковым машинам и пассажирским поездам. За сутки наши силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 61 воздушную цель. Некоторые вражеские БПЛА всё же смогли атаковать. В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы", – сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Движение на данном участке железной дороги возобновили."В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю. К несчастью, водителю не удалось спастись, от полученных травм он погиб на месте. От имени жителей республики и от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибшего", – также сообщил Пасечник.В Сватово ВСУ ударили по легковой машине, припаркованной рядом с супермаркетом. Осколочные ранения получил прохожий мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где начали оказывать необходимую медицинскую помощь.Тем временем на Украине решили "повысить ставки" и ужесточили антибелорусскую риторику. Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко."Как человеку осторожному, желающему дожить до пенсии, ему было бы желательно сегодня просто молчать", – заявил Подоляк.Он также сообщил о том, что "в случае необходимости" Украина нанесёт удар по Белоруссии."Понимая расстояния внутри Белоруссии, уж точно, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты", – подчеркнул Подоляк.Его заявления прокомментировали в России."Чего ещё ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне", – заявил журналистам на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Михаил Галузин.По его словам, "киевские главари ещё раз выставили себя откровенными террористами, нацистами, преступниками по большому счёту"."Я уверен, что наши белорусские друзья всё это фиксируют, понимают и делают правильные выводы", – подчеркнул Галузин.Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" заявил, что украинская сторона определила первые 500 целей на территории Белоруссии для возможных ударов в случае эскалации. Владимир Зеленский же заявил, что у Украины есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии.На эти заявления отреагировал президент Белоруссии."Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают", – заявил Лукашенко.Он охарактеризовал подобные заявления из Киева как болтовню."Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) извинит за это, но это треп какой-то", - отметил президент Белоруссии.Он также обратил внимание на состав ВСУ со стороны границы с Белоруссией."Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны - вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим. Это – трёп", – подчеркнул Лукашенко.По словам Лукашенко, Зеленского к подобным заявлениям подталкивают в ряде европейских стран.О попытках Украины дестабилизировать обстановку в России — в статье Владимира Скачко "Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри"

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https://ukraina.ru/20260604/molchat-ryutte-zastupilsya-za-trampa-zatknuv-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyunya--1079801288.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр лукашенко, михаил подоляк, вооруженные силы украины, владимир зеленский, офис президента, reuters, россия, украина, белоруссия