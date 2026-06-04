Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
В Киевской области ВСУшник в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из автомата женщину и своего сослуживца, еще один боевик ВСУ получил тяжелые ранения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Украинские следователи установили, что 2 июня между пьяным военнослужащим и его сослуживцем вспыхнул словесный конфликт в жилом доме. Ударив оппонента прикладом, злоумышленник дважды выстрелил и вышел из дома. Раненый выжил.
На этом преступник не остановился. Он направился в другой дом, где находились женщина и боевик ВСУ, и открыл по ним огонь на поражение - оба скончались на месте.
"Вскоре стрелка задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая в очередной раз показывает моральный облик тех, кого на Украине называют "защитниками", - сказано в публикации.
На этом преступник не остановился. Он направился в другой дом, где находились женщина и боевик ВСУ, и открыл по ним огонь на поражение - оба скончались на месте.
"Вскоре стрелка задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая в очередной раз показывает моральный облик тех, кого на Украине называют "защитниками", - сказано в публикации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
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