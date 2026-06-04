https://ukraina.ru/20260604/ukrainskiy-voennosluzhaschiy-ustroil-krovavuyu-boynyu-v-tylu-1079829749.html

Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу

Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу - 04.06.2026 Украина.ру

Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу

В Киевской области ВСУшник в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из автомата женщину и своего сослуживца, еще один боевик ВСУ получил тяжелые ранения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T18:19

2026-06-04T18:19

2026-06-04T18:19

новости

украина

киевская область

вооруженные силы украины

украина.ру

криминал

мирные жители

ситуация на украине сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785da36ae52a39d3a7bd782663a398e2.jpg

Украинские следователи установили, что 2 июня между пьяным военнослужащим и его сослуживцем вспыхнул словесный конфликт в жилом доме. Ударив оппонента прикладом, злоумышленник дважды выстрелил и вышел из дома. Раненый выжил.На этом преступник не остановился. Он направился в другой дом, где находились женщина и боевик ВСУ, и открыл по ним огонь на поражение - оба скончались на месте."Вскоре стрелка задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая в очередной раз показывает моральный облик тех, кого на Украине называют "защитниками", - сказано в публикации.Тем временем ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру, криминал, мирные жители, ситуация на украине сегодня