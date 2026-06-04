Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу - 04.06.2026 Украина.ру
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Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу
Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу - 04.06.2026 Украина.ру
Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу
В Киевской области ВСУшник в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из автомата женщину и своего сослуживца, еще один боевик ВСУ получил тяжелые ранения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-04T18:19
2026-06-04T18:19
новости
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Украинские следователи установили, что 2 июня между пьяным военнослужащим и его сослуживцем вспыхнул словесный конфликт в жилом доме. Ударив оппонента прикладом, злоумышленник дважды выстрелил и вышел из дома. Раненый выжил.На этом преступник не остановился. Он направился в другой дом, где находились женщина и боевик ВСУ, и открыл по ним огонь на поражение - оба скончались на месте."Вскоре стрелка задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая в очередной раз показывает моральный облик тех, кого на Украине называют "защитниками", - сказано в публикации.Тем временем ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру, криминал, мирные жители, ситуация на украине сегодня
Новости, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, криминал, мирные жители, ситуация на Украине сегодня

Украинский военнослужащий устроил кровавую бойню в тылу

18:19 04.06.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : CC0, Freepik
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В Киевской области ВСУшник в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из автомата женщину и своего сослуживца, еще один боевик ВСУ получил тяжелые ранения. Об этом сообщает 4 июня телеграм-канал Украина.ру
Украинские следователи установили, что 2 июня между пьяным военнослужащим и его сослуживцем вспыхнул словесный конфликт в жилом доме. Ударив оппонента прикладом, злоумышленник дважды выстрелил и вышел из дома. Раненый выжил.

На этом преступник не остановился. Он направился в другой дом, где находились женщина и боевик ВСУ, и открыл по ним огонь на поражение - оба скончались на месте.

"Вскоре стрелка задержали. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая в очередной раз показывает моральный облик тех, кого на Украине называют "защитниками", - сказано в публикации.
Тем временем ВС РФ поразили порт в Одесской области и другие цели. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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