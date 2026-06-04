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Google будет платить - решение суда

Google будет платить - решение суда - 04.06.2026 Украина.ру

Google будет платить - решение суда

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию по решению о взыскании с компании Google Ireland Limited 160,3 миллиарда рублей. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.

2026-06-04T18:54

2026-06-04T18:54

2026-06-04T18:54

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"Определение... оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения", — сказала судья.Информагентство напомнило, что в феврале Арбитражный суд Москвы взыскал с Google Ireland Limited 160,3 миллиарда рублей в пользу ООО "Гугл". Заявление подавал конкурсный управляющий Валерий Таляровский, который попросил признать незаконными две сделки — расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключение аналогичного соглашения в 2018 году.В заявлении управляющий также призывал принять аналогичное решение в отношении платежей "Гугла" в пользу Google Ireland за период с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года на сумму в 373,3 млрд рублей. Также конкурсный управляющий попросил применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с компании около 101,7 млрд рублей и около 58,6 млрд рублей процентов.Ранее стало известно, что активы Google на €115 млн арестовали в Бельгии по иску российской "дочки". Арестованные средства могут пойти на расчеты с кредиторами ООО "Гугл", сообщали "Ведомости".Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, москва, google, девятый арбитражный апелляционный суд, россия, it-компания, it-сектор, суд