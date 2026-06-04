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Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa

Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa - 04.06.2026 Украина.ру

Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa

Швеция может помочь Украине пополнить торговый флот через конфискацию иностранной собственности. Об этом 4 июня пишет "Московский комсомолец"

2026-06-04T19:08

2026-06-04T19:08

2026-06-04T19:08

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"Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, который местные власти задержали ещё в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине", - сообщило издание со ссылкой на агентство ТТ.Шведский прокурор Хокан Ларссон сообщил, что Киев обратился к Стокгольму за юридическим содействием и передача возможна, потому что инкриминируемое деяние считается преступлением и по шведским законам.Украинская прокуратура направила запрос о выдаче этого судна, аргументируя это вывозом зерна сухогрузом. Швеция задержала судно по другой причине - у него были поддельные документы и оно не имело чёткой государственной принадлежности.Капитаном оказался гражданин России - его арестовали и в конце апреля отпустили. Почти все члены экипажа тоже были россиянами, они 12 мая покинули территорию королевства. Сухогруз остался в порту.Швеция уже дала принципиальное согласие на передачу судна Украине, сказано в публикации.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, швеция, торговля, международные отношения, международная политика, суд