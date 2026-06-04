https://ukraina.ru/20260604/shvedskiy-sud-mozhet-peredat-ukraine-sukhogruz-caffa-1079831087.html
Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa
Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa - 04.06.2026 Украина.ру
Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa
Швеция может помочь Украине пополнить торговый флот через конфискацию иностранной собственности. Об этом 4 июня пишет "Московский комсомолец"
2026-06-04T19:08
2026-06-04T19:08
2026-06-04T19:08
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"Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, который местные власти задержали ещё в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине", - сообщило издание со ссылкой на агентство ТТ.Шведский прокурор Хокан Ларссон сообщил, что Киев обратился к Стокгольму за юридическим содействием и передача возможна, потому что инкриминируемое деяние считается преступлением и по шведским законам.Украинская прокуратура направила запрос о выдаче этого судна, аргументируя это вывозом зерна сухогрузом. Швеция задержала судно по другой причине - у него были поддельные документы и оно не имело чёткой государственной принадлежности.Капитаном оказался гражданин России - его арестовали и в конце апреля отпустили. Почти все члены экипажа тоже были россиянами, они 12 мая покинули территорию королевства. Сухогруз остался в порту.Швеция уже дала принципиальное согласие на передачу судна Украине, сказано в публикации.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, швеция, торговля, международные отношения, международная политика, суд
Новости, Украина, Киев, Россия, Швеция, торговля, международные отношения, Международная политика, Суд
Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa
Швеция может помочь Украине пополнить торговый флот через конфискацию иностранной собственности. Об этом 4 июня пишет "Московский комсомолец"
"Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, который местные власти задержали ещё в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине", - сообщило издание со ссылкой на агентство ТТ.
Шведский прокурор Хокан Ларссон сообщил, что Киев обратился к Стокгольму за юридическим содействием и передача возможна, потому что инкриминируемое деяние считается преступлением и по шведским законам.
Украинская прокуратура направила запрос о выдаче этого судна, аргументируя это вывозом зерна сухогрузом. Швеция задержала судно по другой причине - у него были поддельные документы и оно не имело чёткой государственной принадлежности.
Капитаном оказался гражданин России - его арестовали и в конце апреля отпустили. Почти все члены экипажа тоже были россиянами, они 12 мая покинули территорию королевства. Сухогруз остался в порту.
Швеция уже дала принципиальное согласие на передачу судна Украине, сказано в публикации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.