Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa - 04.06.2026 Украина.ру
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Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa
Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa - 04.06.2026 Украина.ру
Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa
Швеция может помочь Украине пополнить торговый флот через конфискацию иностранной собственности. Об этом 4 июня пишет "Московский комсомолец"
2026-06-04T19:08
2026-06-04T19:08
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"Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, который местные власти задержали ещё в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине", - сообщило издание со ссылкой на агентство ТТ.Шведский прокурор Хокан Ларссон сообщил, что Киев обратился к Стокгольму за юридическим содействием и передача возможна, потому что инкриминируемое деяние считается преступлением и по шведским законам.Украинская прокуратура направила запрос о выдаче этого судна, аргументируя это вывозом зерна сухогрузом. Швеция задержала судно по другой причине - у него были поддельные документы и оно не имело чёткой государственной принадлежности.Капитаном оказался гражданин России - его арестовали и в конце апреля отпустили. Почти все члены экипажа тоже были россиянами, они 12 мая покинули территорию королевства. Сухогруз остался в порту.Швеция уже дала принципиальное согласие на передачу судна Украине, сказано в публикации.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
60
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1
5
4.7
96
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новости, украина, киев, россия, швеция, торговля, международные отношения, международная политика, суд
Новости, Украина, Киев, Россия, Швеция, торговля, международные отношения, Международная политика, Суд

Шведский суд может передать Украине сухогруз Caffa

19:08 04.06.2026
 
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Швеция может помочь Украине пополнить торговый флот через конфискацию иностранной собственности. Об этом 4 июня пишет "Московский комсомолец"
"Окружной суд шведского города Истад постановил, что сухогруз Caffa, который местные власти задержали ещё в марте в порту Треллеборг, может быть передан Украине", - сообщило издание со ссылкой на агентство ТТ.
Шведский прокурор Хокан Ларссон сообщил, что Киев обратился к Стокгольму за юридическим содействием и передача возможна, потому что инкриминируемое деяние считается преступлением и по шведским законам.
Украинская прокуратура направила запрос о выдаче этого судна, аргументируя это вывозом зерна сухогрузом. Швеция задержала судно по другой причине - у него были поддельные документы и оно не имело чёткой государственной принадлежности.
Капитаном оказался гражданин России - его арестовали и в конце апреля отпустили. Почти все члены экипажа тоже были россиянами, они 12 мая покинули территорию королевства. Сухогруз остался в порту.
Швеция уже дала принципиальное согласие на передачу судна Украине, сказано в публикации.
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина грозит России и Белоруссии дестабилизацией. Итоги 4 июня
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