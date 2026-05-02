Захарова сравнила трагедию в одесском Доме профсоюзов с Хатынью

Трагедия в одесском Доме профсоюзов по своей жестокости сопоставима с Хатынью. Об этом 2 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-05-02T10:24

Трагедия, произошедшая в 2014 году в одесском Доме профсоюзов, по своей жестокости сопоставима с уничтожением Хатыни в годы Великой Отечественной войны, заявила Мария Захарова.По словам дипломата, в Одессе людей "сознательно сжигали заживо", аналогично тому, как в 1943 году каратели 117-го батальона СС, сформированного из украинских националистов, уничтожали жителей белорусской деревни.Захарова подчеркнула, что на Западе гибель десятков человек в Доме профсоюзов пытаются представить как "трагическое стечение обстоятельств" или случайную стычку двух сторон. Однако, утверждает официальный представитель МИД РФ, многочисленные видеозаписи доказывают обратное: это была спланированная карательная акция, в ходе которой националисты сознательно добивали тех, кто пытался спастись из огня."Пока на Украине радикалы празднуют убийство людей как "день очищения", на Западе лицемерно называют это случайностью и продолжают финансово поддерживать Киев", — заявила официальный представитель МИД РФ.Ранее ряд российских официальных лиц и общественных деятелей неоднократно называли события 2 мая 2014 года в Одессе трагедией и обвиняли украинские националистические группировки в умышленных действиях против мирных граждан. Украинская сторона и большинство западных стран придерживаются иной версии, расценивая произошедшее как следствие столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 мая в беседе с РИА Новости заявила, что по завершении специальной военной операции Россия намерена добиться наказания всех причастных к трагическим событиям 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Подробнее в материале Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

