Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая - 02.05.2026 Украина.ру
Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая
Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая - 02.05.2026 Украина.ру
Приговор для убийц одесситов. Хроника событий на утро 2 мая
В России вспоминают о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что виновным в трагедии в Одессе вынесут приговор. По её словам, Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе, приговор будет вынесен рано или поздно"Россия никогда не позволит просто так закрыть, перевернуть эту страницу, не даст забыть это зверство. Это преступление не может иметь срока давности!" – сказала Матвиенко в комментарии РИА Новости.Председатель Совфеда отметила, что после неизбежной победы над нацизмом на Украине, после завершения СВО, Россия сделает все, чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в большой череде обвинений на процессе против украинского режима."Убеждена, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей – тоже преступление. Против человечности. Кто преступники – известно", – подчеркнула она.По словам Матвиенко, в том, что настоящие правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима."В том, что настоящее правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима, сознательно содействовавших укрыванию палачей, нацистских выродков", – подчеркнула Матвиенко.Председатель СФ подчеркнула, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей также является преступлением."Кто преступники – известно", – констатировала политик.Она также указала, что ждать от нынешнего киевского режима правосудия бессмысленно."Понятно, что от Зеленского и его окружения ожидать реального правосудия, что тогда, что сейчас - наивно, бессмысленно. Они прячут своих подельников", – добавила председатель Совета Федерации.Кроме того, Матвиенко назвала позором то, что за 12 лет единственной видимой реакцией бесчисленных международных псевдодемократических и псевдогуманистических институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. По мнению Матвиенко, это является несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации."Конечно, виновные должны понести ответственность. Приговор должен быть и каждому конкретному исполнителю, и идейным вдохновителям, и организаторам. И он рано или поздно будет вынесен. В этом у меня нет сомнений", – подытожила она.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия никогда не простит Киеву трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, а трагическая дата 2 мая навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов."Второе мая навсегда останется в нашей памяти теперь как трагическая дата и свидетельство зверства украинских фашистов. Тогда в Доме профсоюзов заживо были сожжены пророссийские активисты... Одесса, уверен, никогда не простит Киеву ту майскую "Хатынь". Не простим никогда и мы", – заявил Слуцкий.По словам Слуцкого, "одесская Хатынь" стала одним из первых актов геноцида со стороны украинских нацистов в отношении тех, кто хотел продолжать говорить и думать на родном русском языке."Виновные в массовом варварском убийстве не понесли никакой ответственности и по сей день, следствие оказалось саботажем и профанацией. Безнаказанность и отсутствие осуждения западными столицами, по сути, дали развернуться фашистскому режиму на Украине в полную мощь", – добавил он.Слуцкий заявил, что очень скоро настанет время, когда все причастные к данной трагедии будут названы и преданы самому суровому суду. Он подчеркнул, что это преступление без срока давности.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выполнение задач спецоперации станет гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе."Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции", – говорилось в комментарии Захаровой по случаю годовщины трагедии в Одессе.Она отметила, что власти Украины явно не заботятся о доведении до конца расследования, несмотря на обещания на этот счёт."На финансовой и моральной помощи Киеву это никак не сказывается. Очевидно, что в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией", – подчеркнула Захарова.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также указал на то, что Запад замалчивает трагедию в Одессе."Вы не найдёте в западных средствах массовой информации ни одного комментария. 12 лет прошло - и нет никаких комментариев. Молчат, как воды в рот набрали. Официальные лица уже поменялись пять раз - и тоже молчат, никто не вспоминает", – заявил Азаров в комментарии РИА Новости.По словам политика, такое молчание разоблачительно."Молчание говорит о чём? О солидарности тогдашней американской власти, европейских политиков. Солидарность с этими преступлениями - вот почему это молчание. Они сами себя разоблачают, замалчивая это преступление", – указал Азаров.Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов будет возможно лишь при условии, что нынешняя власть в Киеве сменится, подчеркнул экс-премьер-министр Украины."Тот новый режим, который придет на смену, он будет сам заинтересован в том, чтобы освободить свое политическое настоящее от такого страшного преступления. И он сам будет расследовать", - считает Азаров.По его мнению, новой власти на Украине нужно будет расследовать не только это преступление, но и многие другие, совершенные в Донбассе и Мариуполе."Безусловно, те политики Украины, которые совесть не потеряли, они будут настаивать на том, чтобы было проведено расследование. Преступление такого масштаба не имеет срока давности", – подытожил Азаров.Тем временем на Украине в честь убийц одесситов называют площади. Так, во Львове одну из площадей в центре назвали в честь координатора убийства в Одессе 2 мая Андрея Парубия. Наиболее одиозные убийцы вроде Сергея Ходияка или Марка Гордиенко остаются на свободе.Подробнее об убийцах одесситов – в статье Павла Котова "Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны".
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России вспоминают о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что виновным в трагедии в Одессе вынесут приговор. По её словам, Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе, приговор будет вынесен рано или поздно
"Россия никогда не позволит просто так закрыть, перевернуть эту страницу, не даст забыть это зверство. Это преступление не может иметь срока давности!" – сказала Матвиенко в комментарии РИА Новости.
Председатель Совфеда отметила, что после неизбежной победы над нацизмом на Украине, после завершения СВО, Россия сделает все, чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в большой череде обвинений на процессе против украинского режима.
"Убеждена, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей – тоже преступление. Против человечности. Кто преступники – известно", – подчеркнула она.
По словам Матвиенко, в том, что настоящие правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима.
"В том, что настоящее правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима, сознательно содействовавших укрыванию палачей, нацистских выродков", – подчеркнула Матвиенко.
Председатель СФ подчеркнула, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей также является преступлением.
"Кто преступники – известно", – констатировала политик.
Она также указала, что ждать от нынешнего киевского режима правосудия бессмысленно.
"Понятно, что от Зеленского и его окружения ожидать реального правосудия, что тогда, что сейчас - наивно, бессмысленно. Они прячут своих подельников", – добавила председатель Совета Федерации.
Кроме того, Матвиенко назвала позором то, что за 12 лет единственной видимой реакцией бесчисленных международных псевдодемократических и псевдогуманистических институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. По мнению Матвиенко, это является несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации.
"Конечно, виновные должны понести ответственность. Приговор должен быть и каждому конкретному исполнителю, и идейным вдохновителям, и организаторам. И он рано или поздно будет вынесен. В этом у меня нет сомнений", – подытожила она.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия никогда не простит Киеву трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, а трагическая дата 2 мая навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов.
"Второе мая навсегда останется в нашей памяти теперь как трагическая дата и свидетельство зверства украинских фашистов. Тогда в Доме профсоюзов заживо были сожжены пророссийские активисты... Одесса, уверен, никогда не простит Киеву ту майскую "Хатынь". Не простим никогда и мы", – заявил Слуцкий.
По словам Слуцкого, "одесская Хатынь" стала одним из первых актов геноцида со стороны украинских нацистов в отношении тех, кто хотел продолжать говорить и думать на родном русском языке.
"Виновные в массовом варварском убийстве не понесли никакой ответственности и по сей день, следствие оказалось саботажем и профанацией. Безнаказанность и отсутствие осуждения западными столицами, по сути, дали развернуться фашистскому режиму на Украине в полную мощь", – добавил он.
Слуцкий заявил, что очень скоро настанет время, когда все причастные к данной трагедии будут названы и преданы самому суровому суду. Он подчеркнул, что это преступление без срока давности.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выполнение задач спецоперации станет гарантией справедливости для погибших 2 мая 2014 года при поджоге украинскими националистами Дома профсоюзов в Одессе.
"Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции", – говорилось в комментарии Захаровой по случаю годовщины трагедии в Одессе.
Она отметила, что власти Украины явно не заботятся о доведении до конца расследования, несмотря на обещания на этот счёт.
"На финансовой и моральной помощи Киеву это никак не сказывается. Очевидно, что в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией", – подчеркнула Захарова.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также указал на то, что Запад замалчивает трагедию в Одессе.
"Вы не найдёте в западных средствах массовой информации ни одного комментария. 12 лет прошло - и нет никаких комментариев. Молчат, как воды в рот набрали. Официальные лица уже поменялись пять раз - и тоже молчат, никто не вспоминает", – заявил Азаров в комментарии РИА Новости.
По словам политика, такое молчание разоблачительно.
"Молчание говорит о чём? О солидарности тогдашней американской власти, европейских политиков. Солидарность с этими преступлениями - вот почему это молчание. Они сами себя разоблачают, замалчивая это преступление", – указал Азаров.
Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов будет возможно лишь при условии, что нынешняя власть в Киеве сменится, подчеркнул экс-премьер-министр Украины.
"Тот новый режим, который придет на смену, он будет сам заинтересован в том, чтобы освободить свое политическое настоящее от такого страшного преступления. И он сам будет расследовать", - считает Азаров.
По его мнению, новой власти на Украине нужно будет расследовать не только это преступление, но и многие другие, совершенные в Донбассе и Мариуполе.
"Безусловно, те политики Украины, которые совесть не потеряли, они будут настаивать на том, чтобы было проведено расследование. Преступление такого масштаба не имеет срока давности", – подытожил Азаров.
Тем временем на Украине в честь убийц одесситов называют площади. Так, во Львове одну из площадей в центре назвали в честь координатора убийства в Одессе 2 мая Андрея Парубия. Наиболее одиозные убийцы вроде Сергея Ходияка или Марка Гордиенко остаются на свободе.
Подробнее об убийцах одесситов – в статье Павла Котова "Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны".
