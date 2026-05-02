Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов - 02.05.2026 Украина.ру
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
Россия после завершения СВО сделает всё для привлечения к ответственности виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей в 2014 году. Об этом 2 мая заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости
2026-05-02T09:28
2026-05-02T09:28
2026-05-02T09:28
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Российская Федерация после окончания СВО предпримет все необходимые меры для того, чтобы трагедия в Одесском Доме профсоюзов заняла особое место в ряду обвинений, предъявляемых киевскому режиму, а виновные будут привлечены к ответственности."Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе. Приговор виновным будет вынесен рано или поздно", — подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.Матвиенко также возложила ответственность за затягивание процесса правосудия на европейских покровителей киевского режима. По её словам, рассчитывать на реальное правосудие от Владимира Зеленского и его окружения не приходится."Они прячут своих подельников", — отметила председатель Совфеда.Она также назвала позором тот факт, что за 12 лет единственным видимым результатом работы многочисленных международных институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. Это, по мнению Матвиенко, является "несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации".Напомним, трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. По официальным данным, жертвами событий в Доме профсоюзов стали 48 человек, среди которых семь женщин и один несовершеннолетний. Ещё более 250 человек получили ранения и пострадали.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
одесса

новости, россия, украина, владимир зеленский, валентина матвиенко, дональд трамп, одесса, совет федерации, еспч, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валентина Матвиенко, Дональд Трамп, Одесса, Совет Федерации, ЕСПЧ, Украина.ру
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
Россия после завершения СВО сделает всё для привлечения к ответственности виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей в 2014 году. Об этом 2 мая заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Российская Федерация после окончания СВО предпримет все необходимые меры для того, чтобы трагедия в Одесском Доме профсоюзов заняла особое место в ряду обвинений, предъявляемых киевскому режиму, а виновные будут привлечены к ответственности.
"Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе. Приговор виновным будет вынесен рано или поздно", — подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.
Матвиенко также возложила ответственность за затягивание процесса правосудия на европейских покровителей киевского режима. По её словам, рассчитывать на реальное правосудие от Владимира Зеленского и его окружения не приходится.
"Они прячут своих подельников", — отметила председатель Совфеда.
Она также назвала позором тот факт, что за 12 лет единственным видимым результатом работы многочисленных международных институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. Это, по мнению Матвиенко, является "несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации".
Напомним, трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. По официальным данным, жертвами событий в Доме профсоюзов стали 48 человек, среди которых семь женщин и один несовершеннолетний. Ещё более 250 человек получили ранения и пострадали.
