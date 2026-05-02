Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов - 02.05.2026 Украина.ру
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов - 02.05.2026 Украина.ру
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
Россия после завершения СВО сделает всё для привлечения к ответственности виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей в 2014 году. Об этом 2 мая заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости
2026-05-02T09:28
2026-05-02T09:28
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Российская Федерация после окончания СВО предпримет все необходимые меры для того, чтобы трагедия в Одесском Доме профсоюзов заняла особое место в ряду обвинений, предъявляемых киевскому режиму, а виновные будут привлечены к ответственности."Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе. Приговор виновным будет вынесен рано или поздно", — подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.Матвиенко также возложила ответственность за затягивание процесса правосудия на европейских покровителей киевского режима. По её словам, рассчитывать на реальное правосудие от Владимира Зеленского и его окружения не приходится."Они прячут своих подельников", — отметила председатель Совфеда.Она также назвала позором тот факт, что за 12 лет единственным видимым результатом работы многочисленных международных институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. Это, по мнению Матвиенко, является "несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации".Напомним, трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. По официальным данным, жертвами событий в Доме профсоюзов стали 48 человек, среди которых семь женщин и один несовершеннолетний. Ещё более 250 человек получили ранения и пострадали.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов

09:28 02.05.2026
 
Россия после завершения СВО сделает всё для привлечения к ответственности виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей в 2014 году. Об этом 2 мая заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Российская Федерация после окончания СВО предпримет все необходимые меры для того, чтобы трагедия в Одесском Доме профсоюзов заняла особое место в ряду обвинений, предъявляемых киевскому режиму, а виновные будут привлечены к ответственности.
"Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе. Приговор виновным будет вынесен рано или поздно", — подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.
Матвиенко также возложила ответственность за затягивание процесса правосудия на европейских покровителей киевского режима. По её словам, рассчитывать на реальное правосудие от Владимира Зеленского и его окружения не приходится.
"Они прячут своих подельников", — отметила председатель Совфеда.
Она также назвала позором тот факт, что за 12 лет единственным видимым результатом работы многочисленных международных институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. Это, по мнению Матвиенко, является "несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации".
Напомним, трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. По официальным данным, жертвами событий в Доме профсоюзов стали 48 человек, среди которых семь женщин и один несовершеннолетний. Ещё более 250 человек получили ранения и пострадали.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
