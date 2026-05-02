Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
Второго мая в Одессе вспоминают трагедию 12-летней давности. Тогда руками ультраправых боевиков были убиты более 40 сторонников федерализации, большая часть из которых погибла во время пожара в Доме профсоюзов
2026-05-02T09:03
Павел Котов
Второго мая в Одессе вспоминают трагедию 12-летней давности. Тогда руками ультраправых боевиков были убиты более 40 сторонников федерализации, большая часть из которых погибла во время пожара в Доме профсоюзов
Виновные всем известны
События того дня стали одним из самых трагических эпизодов в современной истории Украины. Расправа в Одессе, учиненная майданным режимом, во многом определила все, что последует далее: восстание в Донбассе, подавление Русской весны на Юго-Востоке, и в конечном итоге российскую военную спецоперацию.
"Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать - найти и предать суду", - заявлял президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 февраля 2022 года.
Действительно, за прошедшие с того момента годы украинские власти палец о палец не ударили, чтобы найти истинных виновных в той трагедии. В какой-то момент могло показаться, что пришедший к власти Владимир Зеленский пойдет по пути своих предвыборных обещаний и поставит точку в этом вопросе.
"Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. А наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства", - заявил он 2 мая 2020 года.
Получилось ровно наоборот. Ради идеологических, политических и шкурных целей режим Зеленского планомерно все эти годы делал так, чтобы виновные в гибели людей в Одессе никогда не были бы преданы правосудию. Более того, те, кто тогда убивал одесситов на улицах города и в Доме профсоюзов, сегодня являются опорой этого режима.
В качестве примера можно назвать т.н. активиста Сергея Ходияка, который 2 мая расстреливал людей из ружья во время стычек националистов с Антимайданом. Его действия документально подтверждены, на его руках кровь по меньшей мере нескольких человек. Все это время Ходияк находился на свободе, а заведенное на него уголовное дело выродилось в фарс.
Зеленскому ничего не стоило привлечь его к ответственности, однако этого сделано не было. Сегодня Ходияк защищает режим с оружием в руках, на странице его сестры в соцсетях регулярно объявляются сборы на сотни тысяч гривен: то на амуницию, то на автомобили для его подразделения.
Но этот хотя бы воюет или делает вид, что воюет. Некоторые участники массового убийства 2 мая спокойно продолжают отсиживаться в тылу.
Застреленный год назад неонацист Демьян Ганул* все это время подворовывал "гуманитарку" и сдавал соотечественников военкомам.
Бывший лидер местного "Правого сектора"** Сергей Стерненко сменил личину националиста на либерала и теперь ходит на кинофестивали ЛГБТ**-фильмов.
Не спешит на фронт и экс-лидер одесского Автомайдана Марк Гордиенко, который продолжает со своим "Советом общественной безопасности" заниматься крышеванием и бизнес-разборками.
Решение ЕСПЧ
Молчание и преступное попустительство со стороны украинской власти понятно. А что же Европа? Год назад Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наконец-то вынес решение по иску 28 человек – троих участников тех событий, а также двадцати пяти родственников погибших.
"Свыше десяти лет нужно было рассматривать иск, где виновные зафиксированы на десятках видео, где существуют показания десятков свидетелей и жертв бойни. Лидеры Майдана открыто называли эту трагедию прививкой от протестов, охвативших тогда полстраны", - писал в своем материале на эту тему автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
Решением ЕСПЧ признавалось, что к трагедии привело бездействие правоохранительных органов и пожарных. Соответственно, ни организаторы, ни исполнители бойни в вердикте суда не упоминались, что является по сути снятием с них ответственности за произошедшее.
Истцы получили компенсации по 12-15 тыс. евро, которые теперь должно выплатить украинское государство. Оно, правда, своей вины перед одесситами не чувствует и все валит на чиновников и силовиков времен Виктора Януковича.
"Трагедия в Од ессе произошла через три месяца после Революции Достоинства (так власти Украины называют госпереворот в Киеве – ред.), когда страна все еще сохраняла в своих структурах институциональное наследие режима Януковича, особенно в системе правоохранительных органов", - говорилось в заявлении Минюста.
Но даже такое, пусть половинчатое решение ЕСПЧ является шагом вперед. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот вердикт Европейского суда по правам человека запоздалым проблеском здравого смысла.
Ничего общего с режимом
События 2 мая показали, насколько Одесса не вписывается в идеалы победившего Майдана. Идеологам и кукловодам госпереворота нужно было обязательно провести в этом городе демонстративную карательную акцию, чтобы показать силу и навсегда отбить охоту к сопротивлению у кого бы то ни было.
Этот результат достигнут не был, несмотря на почти полсотни жертв. Да, Одесса вынуждено ушла под власть Киева, оппоненты режима были либо убиты, либо уехали, кто-то ушел в тень и затаился. Бандеровщина до сих пор терзает этот город и наносит ему раны: переименованы улицы, снесены памятники, которые когда-то были неотъемлемой частью Одессы, а по городу рыскают в поисках русскоговорящих приехавшие с Западной Украины надсмотрщики.
В 2025 году помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что у Одессы и ее жителей нет ничего общего с правящим режимом.
"Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее. И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят. Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом", - сказал он.
Патрушев напомнил об истории этого города, который был основан императрицей Екатериной II. В течение двух столетий после этого Одесса была форпостом России на Черном море, занимала одно из ведущих мест в стране по уровню экономического развития и числу населения.
"За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет - 2 мая 2014 года - этот город стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве. Страшнейшим "достижением" неонацистского режима стало сжигание людей в Доме профсоюзов", - заявил он.
По словам Патрушева, сегодня порт города-героя превращен в хаб для переброски вооружения и пункт базирования морских диверсантов.
Одной из целей российской военной спецоперации была обозначена денацификация. После 2 мая 2014 года Одесса как никто другой нуждается, и самое главное, ждет когда это произойдет.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
О том, какие нераскрытые тайны скрываются за одесской трагедией - в материале издания Украина.ру Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года.
09:31Студенты, бульдозеры и 2000-й год. В Сербии не будет Майдана, но "мягкая" смена власти возможна
09:28Матвиенко: Россия добьётся правосудия в деле о трагедии в Одесском Доме профсоюзов
09:24ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в Харькове, Апостолово, Одессе и Кривом Роге. Новости СВО
09:16Трамп признал сложность переговоров по Украине. Главное к этому часу
09:11Украинская посевная c особенностями: меньше сои, больше кукурузы и влияние войны в Иране
09:03Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны
08:00Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко*
07:58Герш Будкер: человек, который перевёл советскую ядерную физику на хозрасчёт
07:00"Евросоюз в прежнем виде не останется": Лукьянов о том, как Мадьяр изменит мир
07:00Владимир Носков: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки
06:42Полумесяц от англосаксов. "Бин Филипп" или "бин Фред" возглавят Британскую империю на основе ислама
06:41Угроза Орехову и Славянску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:30"Зачистка неба на земле": Чадаев о том, как России ответить на новую тактику ВСУ
06:00"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой
05:30Выползов рассказал о том, как ЕС тихо конкурирует за Калининград
05:00"Потому-то мы и формируем особый подход": Самойлов о комплектовании войск БПЛА
21:16Управляющая компания в Ивано-Франковске решила включить антикриз по мигрантам из Азии
21:09Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
20:54ExxonMobil понесла огромные убытки из-за политики Трампа
20:19Иранские удары вывели из строя не менее 16 военных объектов США на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния