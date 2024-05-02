https://ukraina.ru/20240502/1045814543.html

Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года

Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года - 02.05.2024 Украина.ру

Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года произошли трагические события "Одесской Хатыни", которые сыграли ужасную роль в истории Одессы и Украины в целом. К сожалению, до настоящего времени, несмотря на наличие большого количества фото- и видеоматериалов, виновники этой трагедии не только не названы, но даже не найдены. Хотя их все на Украине знают

2024-05-02T08:29

2024-05-02T08:29

2024-05-02T10:08

эксклюзив

одесса

2 мая 2014 года

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дом профсоюзов

андрей парубий

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Первая загадка: события на Греческой площадиНаиболее изученными моментами в истории трагедии 2 мая считаются события на Греческой площади. В «Группе 2 мая», которая состоит преимущественно из журналистов и общественных деятелей, приняли однозначную трактовку, тиражируемую значительной частью украинских СМИ: пророссийские провокаторы напали на мирное шествие украинских патриотов.Впрочем, спустя определенное время стало очевидно, что шествие майдановцев, стартовавшее изначально от Соборной площади Одессы, затевалось с целью разгрома лагеря противников госпереворота на Куликовом поле, о чем говорили их лидеры. Наличие экипировки, оружия, коктейлей Молотова явно входит в противоречие с якобы «мирными» намерениями.Антимайдановцы, в свою очередь, утверждают: их целью было именно не допустить погрома на Куликовом поле, для чего силы «вероятного противника» было решено перехватить в центре. Планировалось следовать параллельным маршрутом по улице Жуковского, а потом, в случае их поворота на Куликово поле, преградить им путь. Почему в итоге колонны антимайдана оказались на Греческой площади, отклонившись от изначального маршрута, до сих пор неясно. И это первая загадка того дня.Как бы то ни было, в ходе начавшихся столкновений милиция, которая попыталась сделать кордон между противоборствующими сторонами, была вынуждена закрываться щитами именно от «мирных» сторонников Майдана, то есть националистов и «патриотов».Тот факт, что первой жертвой стал майдановец Игорь Иванов, используется в качестве подтверждения версии Майдана и оправданий всему произошедшему позже — «сепаратисты» напали, и, соответственно, якобы не было другого выхода, кроме как учинить разгром Куликова поля.Жизнь Иванова оборвала пуля калибра 5,45 миллиметра, которую, как считается, выпустил «куликовец» Виталий «Боцман» Будько. Кадры Будько, ведущего стрельбу из оружия, похожего на автомат Калашникова, широко распространились по сети. Сам Боцман утверждал, что стрелял холостыми патронами, поэтому убить никого не мог. Установить истину помогло бы сравнение количества гильз, найденных на позиции Боцмана, с количеством пуль, обнаруженных на месте событий.Однако это невозможно, поскольку правоохранительные органы обследовали место происшествия только через две недели после непосредственных событий, когда улики были утеряны или уничтожены. Кстати, бывший руководитель одесской милиции Дмитрий Фучеджи полагает, что Иванова убил неизвестный стрелок из гостиницы «Пассаж» для разжигания противостояния. Предметных подтверждений данных слов так и не найдено, впрочем, и вина Боцмана не может считаться доказанной. Такая вот недорасследованная смерть Иванова, спровоцировавшая радикалов, — вторая загадка того дня.В целом во время противостояния на Греческой площади погибли шесть человек: двое сторонников Майдана и четверо «куликовцев». На сегодняшний день следствию точно известно, что антимайдановца Евгения Лосинского из обреза убил майдановец Сергей Ходияк. В отношении него есть уголовное производство, переданное в суд, но оно там висит вот уже почти семь лет мертвым грузом.Более того, Ходияк не только разгуливает на свободе, а и фактически признан героем официальными властями, пытается вести некую «общественную деятельность». Кто стоит за смертями майдановца Бирюкова и «куликовцев» Яворского, Жулькова и Петрова, не выяснено. И это третья загадка 2 мая 2014 года.Идут споры по поводу того, спонтанным ли было решение сторонников Майдана идти на Куликово поле. Учитывая то, что в сети имеются переговоры сотрудника областной государственной администрации Игоря Болянского и командира «Самообороны майдана» Дмитрия Гуменюка, где последнего настойчиво просят «повернуть людей на Куликово поле», можно смело утверждать: громить лагерь оппонентов шли целенаправленно.Как центральные, так и областные власти были заинтересованы в ликвидации протестного движения на Куликовом поле, а парамилитарные группировки Майдана выступили орудием расправы над неугодными. Кто и при каких обстоятельствах направлял такие распоряжения Болянскому — неясно, но очевидно, что вряд ли это была его собственная инициатива.Дальнейшие события известны — придя на Куликово поле, майдановцы начали избивать куликовцев, несколько десятков человек попытались укрыться от радикалов в Доме профсоюзов, после чего здание загорелось и люди погибли в огне пожара. А тех, кто попытался выбраться из Дома профсоюзов, добивали майдановцы прямо здесь же.Как шел суд по делу 2 маяОтдельной страницей истории является следствие и суд. Генеральная прокуратура во главе с Юрием Луценко сделала всё, чтобы похоронить расследование и замести следы. «Виновными» заранее были назначены задержанные на Греческой площади 20 представителей Куликова поля. Судебное дело против них представляло собой бег по кругу длиной в 3,5 года. С сентября 2014 г. несколько раз обвинительный акт возвращался в прокуратуру ввиду недоработки. Четыре раза дело рассматривалось с самого начала из-за самоотвода судей.Представители прокуратуры всячески затягивали дело, либо не являясь в суд, либо являясь «недостаточно подготовленными». Однако это не мешало систематически продлевать арест тем, кто был за решеткой. Кроме того, все это сопровождалось периодическими беспорядками, которые устраивали представители националистических организаций: нападениями на судей, адвокатов, обвиняемых и их родственников. Из-за этого большое количество заседаний было сорвано, а обвиняемых, находившихся за решеткой, не выпускали даже после решений об изменении меры пресечения.В итоге 15 мая 2017 года рассмотрение дела перенесли в Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области. Там коллегия в составе судей Семёнова, Журавель и Вергопуло завершила рассмотрение всего лишь за 3,5 месяца, вынеся оправдательный вердикт 18 сентября 2017 года. Все аргументы обвинения были грамотно разбиты адвокатами подсудимых. Судьи во многом согласились с доводами защиты, признав недостоверными показания ключевого свидетеля обвинения, перечислили все недостатки следствия, сочтя его необъективным и предвзятым.«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину. Суд считает доказанным факт массовых беспорядков в результате столкновения между "сторонниками федерализации и единства Украины". Что же до обстоятельств, при которых "куликовцы" попали в торговый центр "Афина", то суд считает, что они спрятались там от расправы со стороны евромайдановцев. В данной части обвинение выглядит сомнительно», — говорилось в решении суда.Остается непонятным, почему следователи не смогли найти действительно виновных в той трагедии. И это — совершенно безграмотное проведенное следствие, которое с легкостью разбил суд — четвертая загадка дела о массовом убийстве на Куликовом поле.Ко времени окончательного объявления вердикта за решеткой находились 5 человек (остальным изменили меру пресечения на домашний арест), включая лидера «Одесской дружины» Сергея Долженкова, которого действующая на тот момент власть пыталась представить как главного организатора беспорядков. Несмотря на оправдательный приговор, Долженкова и гражданина РФ Евгения Мефедова, который, кстати, на Греческой площади вовсе не присутствовал, чудом выжив в Доме профсоюзов, держали за решеткой еще почти 2 года. Им предъявили новое обвинение: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя» и «Посягательство на территориальную целостность и независимость Украины» (ст. 109 и 110 УК Украины).Основанием для этого послужило их участие в автопробеге в Николаеве, где СБУ и прокуратура «вдруг» обнаружили «сепаратистские призывы». Впрочем, и это дело развалилось, а в 2019 году Мефедов и Долженков сначала обрели свободу, а затем попали с помощью обмена удерживаемыми лицами на территорию России.Впоследствии прокуратура подавала апелляцию на оправдательный приговор суда Ильичевска, но тема как-то исчезла из поля зрения СМИ совсем.Роль представителей центральной властиНемаловажным аспектом является роль тогдашней центральной власти в организации «Одесской Хатыни». Она должна бы стать предметом тщательного и объективного расследования, что обещал президент Зеленский. Спустя 1,5 года его правления нужно констатировать: никаких реальных подвижек не происходит. «Зе-команда» забыла о кровавом инциденте, ответственность за который лежит на ее предшественниках.Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий является подозреваемым в организации бойни 2 мая. Уголовное дело было возбуждено по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Парубию, являвшемуся руководителем «Самообороны Майдана», инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 294 (организация массовых беспорядков, причинивших гибель людей), ч. 2 ст. 258 (осуществление террористического акта — применение оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей), а также ст. 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия без специального разрешения).За три дня до трагических событий, 29 апреля 2014 года, Парубий приехал в Одессу для «проведения заседания оперативного штаба об обеспечении слаженных мероприятий оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности». Кроме того, он контактировал с представителями Майдана, осмотрев блокпосты, подарив им бронежилеты и оказав немалую поддержку, что они подтверждали в своих интервью впоследствии.Так, экс-советник руководителя одесского главка Нацполиции, майдановец Руслан Форостяк утверждал: «Парубий координировался в Одессе со мной и с Сергеем Гуцалюком». В подаренном бронежилете перед камерами позировал сотник Микола — Николай Волков, стрелявший из пистолета по Дому профсоюзов в день трагедии (данные факты зафиксированы на видео).«У нас постоянно находилось около обладминистрации несколько микроавтобусов с огнестрельным оружием. Мы даже арендовали квартиры возле ОГА (областной госадминистрации), где были установлены снайперские позиции… Мне удалось подготовить спецгруппу из энтузиастов, которые в случае силового сценария готовы были дать отпор. Скажу больше. Мы сняли несколько квартир напротив ОГА, куда было завезено оружие. Если бы был штурм, оно бы активно применялось», — откровенничал в СМИ Форостяк, являющийся уроженцем Львова, осевшим в Одессе.К слову, одесский штаб Евромайдана во главе с Русланом Форостяком, действующий под прикрытием общественной организации «Совет общественной безопасности», и стал центром координации действий боевиков. Для реализации задуманного был организован марш «за единство Украины» накануне футбольного матча «Черноморец» — «Металлист».Гостиница «Дом Павловых» была заполнена 7-й сотней «Самообороны Майдана», которой командовал Евгений Дейдей, ранее судимый за разбой. Санаторий «Молодая гвардия» был занят 14-й сотней «Самообороны Майдана». В санатории «Белая акация» на Французском бульваре разместились более 100 членов «Правого сектора»*, в санатории им. Горького — около 150 неизвестных боевиков. На спортивной базе в Новой Дофиновке разместилась организация «Світле майбутнє України», одна из бывших сотен «Самообороны Майдана», около 70 человек.Также неопознанные боевики были размещены на базе отдыха перед Новой Дофиновкой, всего около 100 человек. База отдыха «Экономист» на Каролино-Бугазе и соседняя с ней были заселены «Самообороной Майдана» в количестве не менее 300 человек. Помимо крупных баз отдыха и лагерей большое количество боевиков размещалось на съемных квартирах в Одессе. К событиям майской резни были привлечены Николаевская, Ровненская и Хмельницкая самообороны, их поселили в районе ул. Говорова, Французского бульвара и Ленпоселка. Все эти сотни людей приехали в Одессу в основном на автобусах из Киева специально, чтобы разогнать антимайдановцев, обосновавшихся лагерем на Куликовом поле.О желании властей разогнать Куликово поле и роли Парубия недвусмысленно заявил экс-руководитель одесской милиции Дмитрий Фучеджи, утверждавший, что требование исходило от губернатора Владимира Немировского.Его предшественник на должности — Петр Луцюк — также говорил о вооруженных сторонниках майдана, наводнивших город, которые курировались высокими чиновниками из Киева и их ставленниками в Одессе.Непосредственно в день 2 мая в 12:00 в Управлении прокуратуры Одесской области проводилось совещание на тему «Состояние организации работы по противодействию проявлениям сепаратизма, общественного противостояния и обеспечения законности и правопорядка в Одесском регионе». Его вел заместитель Генерального прокурора Украины Николай Банчук, а присутствовали все ключевые силовики региона — руководители областной прокуратуры, МВД, СБУ, а также командиры воинских подразделений, которые базировались в области. Интересно, что совещание проводилось с выключенными телефонами.Это наводит на мысль о преднамеренном сговоре «сверху» для дезорганизации деятельности местных правоохранительных органов, которые не смогли оперативно отреагировать на столкновения в центре города. Кто непосредственно стоит за этим, мы не знаем, но это явно должен был быть представитель из высших кругов государственной власти: вышеупомянутый Парубий, министр МВД Арсен Аваков, и. о. президента Александр Турчинов. Их действия в тот день и роль в кровавой трагедии не расследованы должным образом. И это пятая загадка тех событий.Шанс предотвратить масштабное кровопролитие был у Луцюка — он должен был ввести в действие план «Волна», предполагавший меры по ликвидации массовых беспорядков в городе. Однако по невыясненным до сегодняшнего дня причинам главный милиционер области этого не сделал. Более того, ряд участников «Куликова поля» прямо обвиняет его в сговоре с Парубием: когда Луцюк лично прибыл для переговоров с забаррикадировавшимися в торговом центре «Афина» антимайдановцами, правоохранитель утверждал, что ему «звонил Парубий и спрашивал, почему он не дает патриотам расправиться с сепаратистами». Такова шестая загадка событий 2 мая 2014 года.Бойня в Доме профсоюзов предана забвению «Зе-командой»Только по официальной версии, в одесском Доме профсоюзов во время пожара погибли 42 человека. Сегодня вокруг окончательности данной цифры ведутся споры: фигурируют предположения, что жертв могло быть 100, 300 и даже 500 человек. Предметных фактов, подтверждающих другое количество погибших, нет — все циркулирует на уровне слухов. Но здесь важно, что имело место массовое убийство противников установившейся на волне Майдана в 2014 г. власти. Трактовка майдановцев проста: «куликовцы» зачем-то спрятались в Доме профсоюзов, который почему-то загорелся, в результате чего они и погибли.Непосредственная причина возгорания — поджог баррикады, сооружённой активистами Куликова поля у входа в здание, но ответа на вопрос, кто это сделал, следствие не имеет. И это седьмая загадка тех событий.Активисты Майдана наперебой утверждают, что пытались спасти людей из огненной ловушки. Нужно признать, что частично это правда — некоторые из них действительно предпринимали для этого усилия. В то же время другие из них избивали и добивали тех, кто пытался спастись от огня. В частности, существуют видеокадры, где ныне покойный сотник самообороны Николай Волков стреляет по окнам Дома профсоюзов. А другой майдановец Всеволод Гончаревский добивает палками выпрыгнувшего из окна человека. Предположительно это был «куликовец» Андрей Бражевский. Конечно же, традиционно никаких вопросов у сотрудников правоохранительных органов к Гончаревскому нет.Что касается официальных заключений о причинах смерти жертв в Доме профсоюзов, они засекречены, а в целом сведения официального следствия о событиях на Куликовом поле весьма скупы. Интересно, что виновного в произошедшем уже назначили — им стал, по официальной версии, погибший бывший депутат Одесского облсовета Вячеслав Маркин, якобы заманивший «куликовцев» в Дом профсоюзов. Весьма удобно свалить все на умерших, которые убежали в здание из страха перед толпой майданных радикалов. В целом многие погибли от ожогов, задохнулись от угарного газа или разбились при падении. Еще одной, восьмой, загадкой касательно произошедшего на Куликовом поле является слишком медленная реакция пожарных — множество людей сообщали о возгорании Дома профсоюзов, но спасатели не приезжали. Хотя пожарная часть находится рядом с железнодорожным вокзалом (в двух минутах езды от Куликова поля), на месте происшествия первые машины оказались лишь спустя 40 минут. А ведь своевременная их реакция могла спасти огромное количество людей. Что это было, — преднамеренный саботаж либо обычная халатность областного МЧС, — стоило бы поинтересоваться у бывшего его начальника Владимира Боделана. Он сейчас находится на территории России, занимая некую должность в Крыму. Следственный комитет РФ мог бы допросить его, пролив свет на данный аспект.Прошло почти восемь лет со дня трагедии, но мы доподлинно не знаем, кто и для чего осуществил события, обернувшиеся массовыми смертями одесситов. В целом «Зе-команда» за 2 года своего нахождения у власти ничего не сделала для расследования трагедии. Она продолжает политику своих предшественников по игнорированию неудобной кровавой истории, каковой является трагедия 2 мая 2014 года. И если мотивация Порошенко и Ко, покрывавших своих соратников — бенефициаров переворота, понятна, то почему тем же путем идет Зеленский, вызывает недоумение. Попытки создания следственной комиссии в Раде «зарубили» представители пропрезидентской фракции «Слуга народа», никому из прошлой власти не объявлены подозрения.Данные факты свидетельствуют, что преступления эпохи Порошенко останутся безнаказанными, а значит, Зеленский и Ко являются их соучастниками. Но почему они так поступают и почему бездействуют, на сегодня это главная, девятая загадка.С рассказом участника и свидетеля тех событий в Одессе можно ознакомиться в интервью Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Виталий Диденко

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Виталий Диденко

эксклюзив, одесса, 2 мая 2014 года, майдан, украина, убийство, дом профсоюзов, андрей парубий, россия, сергей иванов (политик), олег боцман, сбу, мвд, верховная рада