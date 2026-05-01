Зеленский поманил украинцев демобилизацией и деньгами. Итоги 1 мая
Владимир Зеленский анонсировал масштабную военную реформу.
"Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", – написал Зеленский по итогам совещания с военным командованием.
Он указал на три ключевых аспекта.
"Первое: поставил задание ощутимо увеличить денежное обеспечение с учётом принципа справедливости, а именно – боевые задания на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат. Минимальный уровень должен быть не менее 30 тыс. грн. (около 51 тыс. грн.) для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достйный и существенно повышенный уровень выплат", – отметил Зеленский.
Особую роль Зеленский отвёл украинской пехоте.
"Второе: особенное внимание – пехотинцам. Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен ощущать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тыс. грн. (около 425-680 тыс. руб. – Ред.) в зависимости от выполнения боевых заданий", – заявил Зеленский.
Он также пообещал демобилизацию.
"Третье: будут изменены подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управление людьми. Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определённые сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе чётких временных критериев", – сообщил Зеленский.
Он заявил, что поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с украинскими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.
"На следующей неделе ожидают доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности касательно графика повышенных выплат, начиная с июня, и системы обновлённых контрактов", – подытожил Зеленский.
Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что детали и сроки относительно увольнения военных со службы представят министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ.
"Министерство обороны и ГШ представят детали, в целом замысел в том, чтобы благодаря обновлённым контрактам обеспечить увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее, сроки будут", – заверил Литвин украинских журналистов.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих на передовой. Как пояснил Сырский в соцсетях, с момента вступления указа в силу командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца. Ротации должны планироваться заранее, с учётом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.
Также приказ определил другие обязательные требования: прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач; своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.
"Соблюдение требований приказа будет находиться под жёстким контролем. За нарушения — неизбежная ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВС Украины", – предупредил Сырский.
Приказ обязателен для исполнения для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой.
Ранее украинские военные психологи не раз указывали на то, что длительное пребывание солдат на передовой сказывается на их эффективности. Так, популярный украинский военный психолог Андрей Козинчук настаивал на том, что ротация должна происходить раз в 45 дней.
Это же говорили и некоторые чиновники. Так, военный омбудсман Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде" заявила, что исследование Офиса военного омбудсмена показывает, что после 40 дней на позиции человеку становится всё равно, выживет он или нет, поэтому такое длительное пребывание военных на позиции нельзя считать эффективным.
Между тем, наблюдатели указали, что приказ Сырского не означает, что украинских военных отведут в тыл.
"Приказ Сырского о ротациях не позднее 2 месяцев нахождения на передовой - это понты для приезжих и зрителей телемарафона. Этот приказ не означает отправку военных домой. Военнослужащих должны будут выводить с позиций после выполнения задач, но это, как правило, означает перемещение в тыловые районы, на восстановление или доукомплектование, а не возвращение к гражданской жизни. Они останутся крепостными",– указал медиаэксперт Анатолий Шарий.
По его словам, на практике многое будет зависеть от реальной ситуации на фронте, наличия резервов и решений командования.
"Резервов нет. Потому мы увидим опять коррупционную составляющую, на отдыхе будут чилить (отдыхать – Ред.) те, кто заплатит. Как и сегодня. В Киеве полно таких "штурмовиков" лазит", – отметил Шарий.
Медиаэксперт отметил, что все соцсети забиты "боевыми фоточками" подобных военных.
Что же до обещаний Зеленского, некоторые связывают их с новым витком коррупционного скандала и обнародованием новой порции "плёнок Миндича", свидетельствующих о том, как украинская верхушка наживается в разгар боевых действий в стране.
Подробно о новом витке коррупционного скандала – в статье Елены Кирюшкиной ""Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине".
