"Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине

У Владимира Зеленского новое "погоняло" - Вова - 50 центов", посол США на Украине досрочно покидает свой пост, Киев влазит на оружейный мировой рынок, а глава переговорной группы Украины Рустем Умеров оказался "шестеркой" несостоявшегося зятя олигарха Коломойского.

2026-05-01T14:30

Вы прослушали краткий пересказ новой серии "Миндичгейта", рассказчиками выступили следователи НАБУ и журналисты проамериканского издания "Украинская правда".Надо сказать, что это не первый случай аудиоразоблачения Зеленского и его окружения, но впервые на пленках прозвучали имена бывшего министра обороны Рустема Умерова, а также некоего "Вовы". Что говорит только об одном: антикоррупционеры все ближе подбираются к главе киевского режима, а их шантаж становится все откровеннее. И не надо думать, что это Дональд Трамп включил прогрев санкций против Зеленского. Духом Анкориджа и давлением на украинского диктатора тут даже не пахнет. Скорей, мы наблюдаем внутреннюю войну соросят с квн-щиками, которая может привести к ограничениям полномочий Зеленского, но никак не к завершению военного конфликта. Хотя, как знать, может быть американский президент использует чужую игру в своих интересах.Итак, что стало известно из последнего слива НАБУ - записей, сделанных в квартире близкого друга Зеленского, Тимура Миндича? Там есть несколько эпизодов, касающихся сбора средств на залог тогдашнему вице-премьеру Александру Чернышову, уличенному в коррупции, а также расходов на строительство замков в "семейном" кооперативе "Династия". В элитном поселке Козин на сворованные бюджетные деньги "миндичи" возводили элитное жилье для себя и "Вовы". Но самая сочная часть беседы, конечно же, касается разговоров Миндича с министром обороны Умеровым. Совладелец "95 квартала" сетует, что Минобороны задерживает оплату производства виртуальных ракет Fire Point, на которую приходится тратить свои, честно наворованные деньги. Также собеседники обсуждают возможное назначение Умерова послом Украины в США, и пытаются заблокировать назначение на пост главы МО бывшего премьера Дениса Шмыгаля, опасаясь, что такой кадровый шаг усилит лидера парламентского большинства Давида Арахамию. В общем, та еще банка с пауками…Но главное все же не в кадровых разборках, а в обсуждении миллиардных контрактов в сфере обороны. То есть, если в первой серии "Миндичгейта" украинцам показали, как профильные министры Кабмина и глава (теперь уже бывший) ОП Ермак обворовывают энергетику, то сейчас дело куда серьезней - речь идет о рынке вооружений, куда обеими ногами залез совладелец "95 квартала" Миндич с компанией Fire Рoint. На записях слышно, как партнеры обсуждают завышение стоимости комплектующих для ракет "Фламиндич" и увеличение на бумаге числа БПЛА, поставляемых по госконтракту. "Вероятно, министр выполняет указания частного лица в вопросах, касающихся государственных контрактов на миллионы гривен. Стоит отметить, что эти контракты так и не были выполнены", - говорится в сообщении "Украинской правды", которая первой слила сенсацию. Правда, журналисты слегка ошиблись - речь не о миллионах, а о миллиардах гривен. Кроме того, опубликованные записи разговоров не просто подтверждают организацию Миндичем теневых схем по выводу бюджетных средств, но и показывают, что члены правительственного ОПГ отчисляют в кассу Зеленского около 50% от незаконных доходов. "На мой взгляд, самая важная деталь в свежих пленках Миндича - размер отчислений лично Зеленскому от членов его шайки - 50%. С каждого украденного в Украине доллара Зеленский получает 50 центов", - подтвердил и опальный депутат Александр Дубинский. Интересно, а какой откат получает британская королевская семья с этих денег? Ну недаром же принц Гарри с незапланированными визитами то и дело наезжает в Киев? Тем более, что крадет украинский режим с размахом: на пленках прозвучала цифра в 311 миллиардов гривен, которые партнер Зеленского по юмору требовал от министра обороны Умерова.Надо сказать, что удар достиг цели и бывший министр обороны, а ныне секретарь Совбеза принялся через свою пресс-службу доказывать, что "коммуникация министра обороны по поставкам вооружения для ВСУ - это часть его должностных обязанностей". Так теперь, видимо, называются терки чиновников Минобороны с кинопродюсерами. Также пришлось Умерову признать, что выплата частному лицу 300 миллиардов гривен имела место быть. Но, пытается выкручиваться секретарь СНБО, это "общая сумма финансирования закупок БПЛА в целом, которая охватывает сотни различных производителей и типов беспилотников". Почему эта общая сумма ушла только компании Fire Рoint, бенефициаром которой является друг Зеленского, Умеров пояснить затруднился. Хотя его об этом очень просили народные депутаты и даже приглашали на заседание специальной парламентской комиссии.Cейчас будет интересно посмотреть, как отреагирует на новую порцию компромата против руководства Украины, Вашингтон. Ведь в слитом эпизоде разговоров Умерова и Миндича речь идет о желании Украины вторгнуться на территорию американцев и потеснить их в сфере торговли оружием. Зеленский и так уже посылает Трампа по известному адресу, а теперь еще и покушается на его финансовые гешефты. Такое американский лидер может и не пережить. Да что США! За такие проделки даже в Израиле могут голову свернуть. Кстати, там уже стали с неприязнью косится на соплеменника. Пока что из-за зернового скандала. Нельзя не заметить и то, что на фоне раскрутки "Миндичгейта" решила досрочно покинуть свой пост посол США на Украине Джули Дэвис. Как сообщает издание Financial Times, исполняющая обязанности посла США в Украине приняла такое решение из-за разногласий с Трампом по поводу сокращения поддержки Украины со стороны США. Но явно это формальная причина, тем более, что Трамп и санкции против РФ продлил, и разблокировал выделение нового военного транша в 400 миллионов для Киева. На самом же деле послица так явно "подмахивала" "Вове-50 центов", что после разоблачений коррупционных схем ОПГ Зеленского, сочла за благо просто сбежать. А то ведь, неровен час, и свое имя можно на пленках Миндича услышать…Правда, несмотря на все детали этого "антизеленого" конструктора, совсем не факт, что разработчиком является Белый Дом.Нельзя не заметить, что новая серия "Миндичгейта" совпала с финансовой щедростью Евросоюза. Да, ЕС утвердил кредит для Украины в 90 миллиардов евро на два ближайших года. Но при этом европейские партнеры четко увязали этот транш с проведением Украиной антикоррупционных реформ. Их перечень был изложен ещё ранее, в так называемом "списке Качки-Кос" (Тарас Качка - вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции, Марта Кос - комиссар ЕС по вопросам расширения). И, ключевыми пунктами этой программы значатся расширении полномочий НАБУ и САП (в том числе, по фактической отмене сроков давности по коррупционным делам). А также предоставление антикоррупционным прокурорам самостоятельно объявлять подозрение народным депутатам, "шатая" большинство Зеленского в Раде. Недаром же из парламента уже побежали самые прозорливые парламентарии. Кроме того, речь идет о фактическом переводе под внешнее управление Офиса генпрокурора, ГБР, МВД, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Конституционного суда - через внедрение в них кадровых конкурсов с решающим голосом международных экспертов. По сути, европейские "ястребы" перебирают на себя те функции контроля, которые раньше были у Демпартии США. Или, говоря проще, европейские глобалисты украли дубинку влияния на Украину у глобалистов американских. И теперь именно транснационалы из Евросоюза подпитывают "Миндичгейт" - как это делали их американские коллеги в отношении Петра Порошенко*. Помните "Свинарчукгейт", который привел к проигрышу постмайданного президента криворожскому комику на выборах? Ну вот, а теперь такой же финт проделывают с Зеленским. Если он согласится на реализацию всех предложенных антикоррупционных реформ (а это - посадки ближайшего окружения, которое явно молчать не будет по поводу участия Зеленского в мутных схемах), то это приведет к утрате контроля над силовиками и судьями, не говоря уж об ослаблении влияния на Раду. Тогда Зеленский просто превратится в декоративного лидера без реальных полномочий, а над его командой и "семьей" нависнет меч правосудия.Исходя из этого, и сам глава киевского режима, и его парламентские слуги будут максимально саботировать хотелки глобалистов, рассчитывая на то, что во время войны Европа не рискнет перекрыть Киеву поставки оружия и финансов. Понимая это, Запад время от времени будет включать "пленки Миндича" - точно также он делал и с Кучмой и с Порошенко*, добиваясь выполнения поставленных условий. И если Зеленский будет сильно артачится, то на следующих записях прозвучит и его голос, а подельникам Умерову, Шефиру, Ермаку вручат настоящие, а не липовые "пидозры". Ведь тот же экс-глава ОП Ермак, несмотря на обыски НАБУ, пока гуляет на свободе, а бывший советник Сергей Шефир демонстративно посещает футбольные матчи в компании олигарха Рината Ахметова. Да и секретарь СНБО Умеров пока остается в своем кресле и даже пытается огрызаться, требуя проверки достоверности "пленок НАБУ".Однако, можно спорить, что несмотря на показную браваду, ближайшие соратники "Вовы-50 центов" сидят и трясутся в ожидании возможной зрады. Может статься, что глава киевского режима, сохраняя себя, даст отмашку на принятие всех условий европейских глобалистов. Впрочем, куда более реальным выглядит вариант по уничтожению "корня проблем". И тот же Миндич, который сейчас прячется в Израиле, вполне может заплыть за буйки или поперхнуться хумусом. Да и некролог экс-вице-премьера Чернышова не исключен, тем более, что он-то находится на Украине, куда его заманила "семья". Слишком большие ставки в этой игре, чтобы церемониться с главными фигурантами "Миндичгейта". Тем более, как говорится, нет человека - нет проблемы. Это наглядно показал второй президент Украины Леонид Кучма, убрав и соперника по выборам Вячеслава Черновила, и журналиста-обличителя Георгия Гонгадзе. Ничего не мешает Зеленскому пойти тем же путем, особенно, если он хочет дожить до возраста своего земляка и коллеги, Леонида Даниловича.О новых разоблачениях "Миндичгейта" - в статье "Новые плёнки Миндича и участие жены Зеленского в коррупции. Хроника событий на утро 1 мая"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Кирюшкина

