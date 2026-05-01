Пожар в Туапсе продолжают тушить, Энергодар почти сутки в блэкауте

Пожар на морском терминале в Туапсе продолжают тушить. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Ведется сбор нефтепродуктов на трех городских участках. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T14:10

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Всего собрано и вывезено 13 333 кубометра мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. К работам привлечены 790 человек и 48 единиц техники.Энергодар уже почти сутки остается в режиме блэкаута, проблем с топливом для дизель-генераторов нет. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. "Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области, ситуация с электроснабжением сложная. Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение, водоотведение обеспечены электроэнергией. Проблем с запасами и поставкой топлива для дизель-генераторов нет", — написал он.В Ясиноватском округе в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на автодороге поврежден легковой автомобиль. Сообщается о пострадавших, которым медики оказывают необходимую помощь.Cloudflare снял метку шпионского программного обеспечения с MAX. Ошибочная маркировка вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта, а не фактическим анализом кода. Авиакомпания Emirates возобновляет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай с 1 мая. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Регулярные рейсы на этом маршруте были приостановлены 28 февраля.Парламент Азербайджана объявил на пленарном заседании о приостановке связей с Европарламентом по всем направлениям. Ранее президент страны Ильхам Алиев заявлял, что Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию.Ранее уведомлялось, что в Львовской области поезд, следовавший по маршруту Киев — Ужгород, сошел с рельсов после столкновения с автокраном. В результате аварии погибли машинист поезда и водитель автокрана. Помощник машиниста получил тяжелые травмы.Украинские женщины выполняют тяжелую мужскую работу в деревнях из-за острейшей нехватки мужчин на фоне мобилизации в Вооруженные силы Украины, сообщили в российских силовых структурах. Часть мужской работы женщины вынуждены выполнять сами, включая работу в полях и на фермах.Напасть на губернатора Свердловской области Евгения Паслера пытался мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге. Власти региона сообщили, что нападавшего задержали и передали правоохранительным органам, никто не пострадал.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал лицемерие европейских политиков за вопросы о его встречах с президентом России Владимиром Путиным: "Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал".Сыновья Дональда Трампа оказались совладельцами проекта по добыче вольфрама в Казахстане, который может помочь США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает Financial Times. По данным издания, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе 2025 года купили долю в компании Skyline Builders - Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов Главные новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

ru-RU

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

