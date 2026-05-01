Пожар в Туапсе продолжают тушить, Энергодар почти сутки в блэкауте
Пожар на морском терминале в Туапсе продолжают тушить. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Ведется сбор нефтепродуктов на трех городских участках. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Пожар в Туапсе продолжают тушить, Энергодар почти сутки в блэкауте

14:10 01.05.2026
 
Пожар на морском терминале в Туапсе продолжают тушить. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Ведется сбор нефтепродуктов на трех городских участках. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Всего собрано и вывезено 13 333 кубометра мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. К работам привлечены 790 человек и 48 единиц техники.
Энергодар уже почти сутки остается в режиме блэкаута, проблем с топливом для дизель-генераторов нет. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. "Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области, ситуация с электроснабжением сложная. Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение, водоотведение обеспечены электроэнергией. Проблем с запасами и поставкой топлива для дизель-генераторов нет", — написал он.
В Ясиноватском округе в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на автодороге поврежден легковой автомобиль. Сообщается о пострадавших, которым медики оказывают необходимую помощь.
Cloudflare снял метку шпионского программного обеспечения с MAX. Ошибочная маркировка вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта, а не фактическим анализом кода.
"MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей MAX надежно защищены", — говорится в сообщении пресс-службы MAX.
Авиакомпания Emirates возобновляет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай с 1 мая. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Регулярные рейсы на этом маршруте были приостановлены 28 февраля.
Парламент Азербайджана объявил на пленарном заседании о приостановке связей с Европарламентом по всем направлениям.
Ранее президент страны Ильхам Алиев заявлял, что Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию.
Ранее уведомлялось, что в Львовской области поезд, следовавший по маршруту Киев — Ужгород, сошел с рельсов после столкновения с автокраном. В результате аварии погибли машинист поезда и водитель автокрана. Помощник машиниста получил тяжелые травмы.
Украинские женщины выполняют тяжелую мужскую работу в деревнях из-за острейшей нехватки мужчин на фоне мобилизации в Вооруженные силы Украины, сообщили в российских силовых структурах. Часть мужской работы женщины вынуждены выполнять сами, включая работу в полях и на фермах.
Напасть на губернатора Свердловской области Евгения Паслера пытался мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге. Власти региона сообщили, что нападавшего задержали и передали правоохранительным органам, никто не пострадал.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал лицемерие европейских политиков за вопросы о его встречах с президентом России Владимиром Путиным: "Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал".
Сыновья Дональда Трампа оказались совладельцами проекта по добыче вольфрама в Казахстане, который может помочь США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает Financial Times.
По данным издания, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе 2025 года купили долю в компании Skyline Builders
