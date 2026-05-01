https://ukraina.ru/20260501/poezd-kiev--uzhgorod-soshel-s-relsov-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1078513475.html

Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов Главные новости к этому часу

Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов Главные новости к этому часу - 01.05.2026 Украина.ру

Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов Главные новости к этому часу

В Львовской области поезд, следовавший по маршруту Киев — Ужгород, сошел с рельсов после столкновения с автокраном. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T13:40

2026-05-01T13:40

2026-05-01T13:40

financial times

украина.ру

владимир путин

россия

новости

украина

киев

дональд трамп

роберт фицо

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/01/1078512332_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_5032c559ed8c4095e6dbccff856b49c9.jpg

В результате аварии погибли машинист поезда и водитель автокрана. Помощник машиниста получил тяжелые травмы.Другие новости к этому часу: Украинские женщины выполняют тяжелую мужскую работу в деревнях из-за острейшей нехватки мужчин на фоне мобилизации в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. Часть мужской работы женщины вынуждены выполнять сами, включая работу в полях и на фермах; Напасть на губернатора Свердловской области Паслера пытался мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге, передают местные СМИ. Власти региона сообщили, что нападавшего задержали и передали правоохранительным органам, никто не пострадал; Премьер Словакии Фицо раскритиковал лицемерие европейских политиков за вопросы о его встречах с Путиным:Сыновья Дональда Трампа оказались совладельцами проекта по добыче вольфрама в Казахстане, который может помочь США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает Financial Times. По данным издания, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе 2025 года купили долю в компании Skyline Builders.Ранее уведомлялось, что Украина вновь активизировала подрывы железнодорожных путей на территории России. 13 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о взрыве на железнодорожных путях. При проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. Позже стало известно о смерти в больнице раненого сотрудника Росгвардии.В тот же день в Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверяли версию диверсии. Позже в Гатчинском округе Ленинградской области сошел с рельсов одиночный тепловоз, погиб машинист.31 мая и 1 июня в Курской и Брянской областях были подорваны железнодорожные пути.В результате сошли с путей пассажирский, товарный и диагностический составы. Погибли 7 человек, медицинская помощь оказывалась 113 пострадавшим, среди которых были дети. Главным следственным управлением Следственного комитета России эти факты были квалифицированы как террористические акты.Украинские спецслужбы активно вербовали на территории России граждан для совершения диверсий на железной дороге. Также отмечались случаи заброски на территорию России украинских диверсионных групп - Украина усиливает "рельсовую войну". Главное на утро 14 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

financial times, украина.ру, владимир путин, россия, новости, украина, киев, дональд трамп, роберт фицо, вооруженные силы украины