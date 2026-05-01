Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов Главные новости к этому часу

В Львовской области поезд, следовавший по маршруту Киев — Ужгород, сошел с рельсов после столкновения с автокраном. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
В результате аварии погибли машинист поезда и водитель автокрана. Помощник машиниста получил тяжелые травмы.Другие новости к этому часу: Украинские женщины выполняют тяжелую мужскую работу в деревнях из-за острейшей нехватки мужчин на фоне мобилизации в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. Часть мужской работы женщины вынуждены выполнять сами, включая работу в полях и на фермах; Напасть на губернатора Свердловской области Паслера пытался мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге, передают местные СМИ. Власти региона сообщили, что нападавшего задержали и передали правоохранительным органам, никто не пострадал; Премьер Словакии Фицо раскритиковал лицемерие европейских политиков за вопросы о его встречах с Путиным:Сыновья Дональда Трампа оказались совладельцами проекта по добыче вольфрама в Казахстане, который может помочь США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает Financial Times. По данным издания, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе 2025 года купили долю в компании Skyline Builders.Ранее уведомлялось, что Украина вновь активизировала подрывы железнодорожных путей на территории России. 13 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о взрыве на железнодорожных путях. При проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. Позже стало известно о смерти в больнице раненого сотрудника Росгвардии.В тот же день в Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного состава. Следователи проверяли версию диверсии. Позже в Гатчинском округе Ленинградской области сошел с рельсов одиночный тепловоз, погиб машинист.31 мая и 1 июня в Курской и Брянской областях были подорваны железнодорожные пути.В результате сошли с путей пассажирский, товарный и диагностический составы. Погибли 7 человек, медицинская помощь оказывалась 113 пострадавшим, среди которых были дети. Главным следственным управлением Следственного комитета России эти факты были квалифицированы как террористические акты.Украинские спецслужбы активно вербовали на территории России граждан для совершения диверсий на железной дороге. Также отмечались случаи заброски на территорию России украинских диверсионных групп - Украина усиливает "рельсовую войну". Главное на утро 14 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов Главные новости к этому часу

13:40 01.05.2026
 
В Львовской области поезд, следовавший по маршруту Киев — Ужгород, сошел с рельсов после столкновения с автокраном. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
В результате аварии погибли машинист поезда и водитель автокрана.
Помощник машиниста получил тяжелые травмы.
Другие новости к этому часу:
Украинские женщины выполняют тяжелую мужскую работу в деревнях из-за острейшей нехватки мужчин на фоне мобилизации в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. Часть мужской работы женщины вынуждены выполнять сами, включая работу в полях и на фермах;
Напасть на губернатора Свердловской области Паслера пытался мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге, передают местные СМИ.
Власти региона сообщили, что нападавшего задержали и передали правоохранительным органам, никто не пострадал;
Премьер Словакии Фицо раскритиковал лицемерие европейских политиков за вопросы о его встречах с Путиным:
"Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал";
Сыновья Дональда Трампа оказались совладельцами проекта по добыче вольфрама в Казахстане, который может помочь США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает Financial Times.
По данным издания, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в августе 2025 года купили долю в компании Skyline Builders.
Ранее уведомлялось, что Украина вновь активизировала подрывы железнодорожных путей на территории России.
13 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о взрыве на железнодорожных путях.
При проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. Позже стало известно о смерти в больнице раненого сотрудника Росгвардии.
В тот же день в Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона порожнего товарного состава.
Следователи проверяли версию диверсии. Позже в Гатчинском округе Ленинградской области сошел с рельсов одиночный тепловоз, погиб машинист.
31 мая и 1 июня в Курской и Брянской областях были подорваны железнодорожные пути.
В результате сошли с путей пассажирский, товарный и диагностический составы.
Погибли 7 человек, медицинская помощь оказывалась 113 пострадавшим, среди которых были дети.
Главным следственным управлением Следственного комитета России эти факты были квалифицированы как террористические акты.
Украинские спецслужбы активно вербовали на территории России граждан для совершения диверсий на железной дороге.
Также отмечались случаи заброски на территорию России украинских диверсионных групп - Украина усиливает "рельсовую войну". Главное на утро 14 сентября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Financial TimesУкраина.руВладимир ПутинРоссияНовостиУкраинаКиевДональд ТрампРоберт ФицоВооруженные силы Украины
 
17:00Главный страх Европы — выход США из НАТО, уверен политолог Лукьянов
16:51"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
16:30Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
16:30Франция втягивает Грецию в войну с Россией, считает военный эксперт Попов
16:22В Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомобиля
16:14Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа
16:13Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО
16:00"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
16:00Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя
15:53Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
15:52Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
15:44Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
15:40Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
15:30Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов
15:00Раненых детей вывезли в Крым, "Герани" атаковали цели в городах Украины. Новости к 15.00
15:00Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
14:48На Украине хотят ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей
14:47Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины
14:33На Украине обсуждают снижение квоты для бронируемых сотрудников с 50% до 30%
14:30"Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине
Лента новостейМолния