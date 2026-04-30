"Украинская политическая психиатрия". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире

В экспертном сообществе обсуждают, кто является основным заказчиком конфликта на Украине, кто заинтересован в продолжении кровопролития. Думают и о том, почему простые украинцы перестают связывать своё будущее со своей страной

2026-04-30T06:35

Продолжение заголовка: Эксперты и политики о ситуации на Украине и в миреО настоящих заказчиках войны рассказал покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. Он напомнил, что Владимир Зеленский начал уход из-под американской под британскую крышу еще осенью 2020 года, когда не было понятно, кто придёт к власти в США и чем это обернётся для Украины.Зеленский и тогда глава Офиса президента Андрей Ермак съездили в октябре 2020 года в Великобританию, где встретились, в частности, с руководителем секретной службы МI-6 Ричардом Муром, после этого и начался дрейф Киева в сторону Британии, рассказал политолог.По словам Бондаренко, именно Лондон и является основным заказчиком войны Украины и РФ — "это [тогда премьер Британии] Борис Джонсон, это британские элиты, британские спецслужбы, которые фактически толкали… и Зеленского, и Украину к конфликту".Война была неизбежна, она была очень необходима именно британцам, заявил политолог, уточнив, что Зеленский всё это время играет роль "прокси британских сил". А Лондон строит стену между Европой и Евразией, британское влияние "распространяется сегодня на скандинавские страны, на страны Балтии, частично — Польша, Украина". Словом, восточная граница ЕС фактически под контролем Британии.Британцы предложили украинцам "просто воевать" в 2022 году, именно Британия выступает триггером "Северной войны 2.0" с целью выбросить РФ из Балтийского моря. Британцы считают, что Украина должна воевать, пока Европа готовится к схватке с Россией — потому мирные инициативы Дональда Трампа Зеленский выслушивает, держа фигу в кармане, уверен эксперт.По его словам, Зеленский является флагманом антитрамповской коалиции, которая надеется, что Трамп скоро — после выборов в Конгресс — потеряет свою прыть и мощь, а потом потеряет и президентское кресло. Зеленский себя видит субъектом такой коалиции и искренне верит в это - "считает, что его считают равным себе и Макрон, и Мерц, и Стармер"."Но понятное дело, что для европейцев, в первую очередь, для британцев, Украина — это механизм, при помощи которого необходимо продолжать войну с Россией", - сказал Бондаренко в беседе с вынужденно покинувшим страну украинским политиком, депутатом Николаевского горсовета Максимом Невенчанным в эфире YouTube-канала Delib.Он также подчеркнул, что в стране сейчас по понятным причинам нет оппозиции, как нет и политического процесса. Потому рассчитывать можно разве что на борьбу внутри режима. К примеру, заявивший о своих амбициях бывший глава ГУР, ныне глава ОП Кирилл Буданов* ориентируется не на Лондон, а на США."Более того, он всегда был ориентирован на республиканцев, его крыша, назовём это так, это разведывательное управление МО США, именно они его взрастили", - пояснил эксперт. По его словам, в случае отставки с поста главы ОП Буданов возглавит политическую силу, работа над созданием которой уже ведётся (а пока это общественная организация).Бондаренко напомнил, что в ходе всего конфликта контакты между Киевом и РФ осуществлялись "по линии Буданова", по линии военной разведки, потому "Буданов тоже понятен России как переговорщик", более того, "на фоне остальных - он лучше".По мнению политолога, Киев явно показывает, что не хочет переговоров, потому можно ожидать, что Трамп выйдет из переговорного процесса, а в контактах с РФ украинский вопрос в таком случае "просто не будут учитывать".А Зеленский слишком уверовал во всемогущество британских спецслужб, уверен, что те его в любом случае прикроют, но… он плохо знает американские спецслужбы, сказал Кость Бондаренко, предположив - могут так сложиться обстоятельства, что... придётся узнать.Тем временем боевые действия продолжаются, желающих воевать на Украине всё меньше. Как информирует со ссылкой на свой источник популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", на заседании ставки главнокомандующего среди прочих "обсуждались проблемы с падением отлова крепостных" - план ТЦК не выполняется, поэтому на "нуле" растёт дефицит живой силы.Но Киев намерен продолжать. Готовятся меры по ужесточению мобилизации, политики заговорили о необходимости снижения мобилизационного возраста.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отмечает, что за продолжение войны страна платит слишком высокую цену."Создаётся такое впечатление, что скоро украинскую политику будут комментировать не политологи, а профессиональные психиатры — ну, такая будет украинская политическая психиатрия", - сказал он, отвечая на вопросы зрителей YouTube-канала Politeka, один из которых поинтересовался, здоров ли психически Зеленский, который не видит страданий народа и хочет продолжения войны.Зритель сообщил, что многие украинские города становятся непригодными для жизни - "бусификация, отсутствие света, обстрелы".От установления диагноза лидеру киевского режима эксперт воздержался, но высказался об украинской политике в целом, отметив, что многое в ней отдаёт сюрреализмом из серии "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью". И добавил, что непригодными для жизни становятся не только отдельные города, но и целые регионы. Многие предприятия закрываются даже не из-за войны, а из-за того, что владельцы наделали долгов."Чтобы люди защищали страну, у людей должна быть мотивация, они должны понимать, за что они сражаются. А тут — полная потеря ориентации", - сказал эксперт, добавив: "Люди прекрасно видят, что задача власти, как и до войны, так и сейчас, остаётся — набить собственные карманы... и убежать"."И вот это может для Украины обернуться ещё большей бедой", - предостерёг Золотарёв, пояснив, что, глядя на всё это, "и простые украинцы перестают связывать своё будущее с этой землёй, с этим государством".Эксперт также прокомментировал внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта о продлении военного положения до августа, предположив, что депутаты никуда не денутся и проголосуют за это (так и вышло, Рада уже проголосовала "за"). И напомнил о словах бывшего премьера Британии Джонсона, предложившего украинцам "просто воевать".По мнению Золотарёва, сейчас тоже "всё уже решено без нас", деньги на войну (кредит в 90 млрд евро) выделены, а это - продолжение войны. Зато социальные расходы будут сокращаться вплоть "до внутреннего… дефолта, то есть невозможности государства платить по социальным обязательствам".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Михаила Павлива "Вестник беды. Принц Гарри прикатил в Киев!" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуеева "На кого рассчитывает Запад в войне с Россией? Эксперты о "пятой колонне", ядерном оружии и ресурсах РФ"

