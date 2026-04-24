Вестник беды. Принц Гарри прикатил в Киев!

Принц Гарри снова в Киеве. Такой себе, друзья, персональный "всадник апокалипсиса" для бедолашной Незалежной. И это уже третий его визит за календарный год, если считать с апреля 2025 года

2026-04-24T12:54

И совершенно точно в данном случае можно говорить о том, что принц Гарри выступает своеобразным неформальным куратором киевского режима от партии Виндзоров. Точнее, если совсем прямо, от самого семейства Виндзоров. Сейчас все объясню.Когда я говорю про партию, речь идёт о глубинном британском государстве, о кругах, где переплетаются монархия, старая аристократия, спецслужбы, дипломатия, финансовые дома и стратегические интересы Лондона. И вот принц Гарри явно выполняет функции неформального куратора украинского трека и Украины вообще для этой самой партии, для этого глубинного государства, а также для собственного монаршего семейства и для своего отца, короля Карла III.И это достаточно легко доказывается. Это действительно "всадник апокалипсиса", работающий в интересах Лондона ровно так же, как в своё время это делал и продолжал делать вплоть до завершения своего премьерства, а затем ещё некоторое время после него Борис Джонсон.Джонсон, кстати, из всех премьеров консервативного лагеря, будь то Риши Сунак, Лиз Трасс или Кир Стармер, был едва ли не единственным, кто действительно воспринимался доверенным лицом вот этой глубинной партии Виндзоров и одним из фронтменов всей этой неформальной, но крайне влиятельной тусовки. Он был не просто премьером, а политическим проводником старой еще колониальной британской линии.И все прекрасно помнят, что именно действия Джонсона сорвали, по сути дела, мирные соглашения весны 2022 года. Речь о стамбульских переговорах и о той самой известнейшей фразе, которая затем всплывала в ряде публикаций, комментариев и интервью: "Давайте просто продолжать воевать". Эта формула тогда стала концентратом британского подхода к украинскому кризису. И, собственно, им и остается.И вот с весны прошлого года, принц Гарри становится в этой логике новым проводником той же линии. Потому что каждый его визит означает не светский интерес и не гуманитарную прогулку. Каждый его визит читается как сигнал о сохранении британского курса, о продолжении вовлеченности Лондона и о том, что ставку по-прежнему делают не на мирное урегулирование, а на дальнейшее удержание конфликта в активной фазе.И потому нынешний приезд Гарри в Киев нужно воспринимать не как новость из светской хроники монарших семей, а как политическое сообщение. Лондон снова на месте. Лондон снова вмешивается. Лондон снова напоминает, кто здесь главный на украинском направлении.Первый визит принца Гарри на Украину состоялся в апреле 2025 года. И здесь важно отметить одну принципиальную деталь. С 2020-го он уже не является официально действующим членом британской монаршей семьи. Всё, что он делает, заявляет, говорит или комментирует, формально не считается официальной позицией короны и Букингемского дворца. Но при этом совершенно очевидно, что за последний год или полтора произошло определённое потепление между принцем Гарри, его отцом, братом и монаршим семейством в целом. И это очень важный нюанс, если смотреть на дальнейшие события не как на светскую хронику, а как на политический процесс.Восьмого апреля 2025-го, после долгого и показательного перерыва, принц Гарри вылетает из Соединённых Штатов, где живёт последние годы, и прибывает в Лондон. Формально речь шла о судебной тяжбе по вопросу государственной охраны для него. И только. На деле это было прекрасное информационное прикрытие. Что происходит дальше? В Лондоне он проводит два дня, а уже десятого апреля он оказывается во Львове, на Украине.А теперь главный вопрос. Что именно происходит в эти дни, в апреле прошлого года, вокруг Украины и внутри украинского сюжета? Все помнят, что конец февраля ознаменовался крайне неудачным визитом Зеленского в Овальный кабинет. Скандал с Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом стал публичным маркером серьёзного кризиса. Штаты даже на пару дней отключают Украину от разведданных. Затем весь март продолжается большая и вязкая политическая тягомотина. Состоялся и телефонный разговор Трампа и Владимира Путина. Владимир Зеленский отчаянно пытается спасти положение и предлагает сделку по редкоземам. После чего на Украину прибывает Скотт Бессент и привозит американское видение по будущей "ресурсной сделке". Вашингтон всё сильнее накатывает на Киев, усиливая давление практически по всем направлениям. И в целом для евроатлантических глобалистов, чей штаб уже тогда начинал постепенно смещаться в Лондон, вся история марта 2025 года выглядела крайне тревожно. До оформления "коалиции желающих" в конкретные структуры с конкретными планами было ещё далеко, хотя заявили ее именно уже в марте прошлого года, но контуры будущего антитрамповского лагеря уже просматривались совершенно ясно. Для них все происходящее тогда (резкое потепление между Вашингтоном и Москвой, накат Белого дома на Киев, гневная и унизительная речь Вэнса в адрес европейцев на Мюнхенской конференции) выглядело как почти катастрофа. Как в классике "гипс снимают, клиент уезжает".И Лондон и Виндзоры начинают действовать. Гарри прилетает в Лондон, публично и официально не встречается ни с кем из своего семейства, но уже через день, десятого числа, он во Львове.После этого следует почти двухнедельный период, итогом которого становится уже в Лондоне оформление общей позиции Украины и европейских союзников. Речь о будущей "коалиции желающих", и о передаче Соединённым Штатам контрпредложений по мирному урегулированию с требованием полного прекращения огня, о гарантиях безопасности, отсутствии ограничений на украинские вооружённые силы, сохранении европейского курса Киева и всём том наборе тезисов, который шел явно вразрез с обсуждаемым между Вашингтоном и Москвой.То есть схема выглядит достаточно прозрачной. Сначала появляется Гарри во Львове, затем Лондон собирает вокруг себя союзников и начинает выстраивать альтернативную линию по украинскому вопросу, отличную от американской. Далее, еще через день после лондонских "апрельских тезисов" в Ватикане Зеленский встречается с Трампом. Это были похороны Папы Франциска. Умер он двадцать первого числа, но многие полагали, что уже в марте и начале апреля по состоянию здоровья было понятно, что Папа не жилец.Ватикан - это важнейший элемент международной политики, в том числе непубличной и теневой. И Ватикан является очень близким партнёром Лондона, Виндзоров и старых европейских финансово-политических кругов. Могли ли там предполагать скорую кончину Папы и использовать этот момент как повод для важной встречи? Конечно, могли. Прямо это никто не проговаривал, но возможностью воспользовались вне всякого сомнения. Трамп тогда дожал. Штаты и Киев подписывают так называемую "ресурсную сделку". В мае она ратифицируется. А дальше, в июне, начинаются встречи в Стамбуле - первые с 2022 года российско-украинские переговоры.Беспокоила ли эта сделка Лондон? Думаю, это и была ключевая причина, по которой тогда принц Гарри приехал к Зеленскому от Виндзоров. Потому что на тот момент уже было подписано (но не ратифицировано) так называемое Столетнее соглашение Украины и Великобритании (подписанное, кстати, за четыре дня до инаугурации Трампа). Документ, который должен был стратегически привязать Киев к Британии на десятилетия вперёд.И вот Трамп те планы Лондона явно разрушил на тот момент. Была взята большая пауза, и ратифицировали это соглашение лишь в прошлом сентябре. И что особенно показательно, именно в сентябре состоялся второй визит принца Гарри в Киев. Аккурат за пять дней до ратификации Радой. Я подчёркиваю эту хронологию не случайно. А до этого было лето, была война вокруг НАБУ, и был картонный Майдан, который организовывался в том числе при участии Лондона для того, чтобы привести Зеленского в чувство, вернуть его, что называется, в стойло, и не допустить окончательного ухода под американское влияние.То есть вся линия читается достаточно ясно. Когда Зеленский начинает колебаться между Вашингтоном и Лондоном, появляется давление. Когда нужно зафиксировать курс, появляется Гарри. Когда требуется политический сигнал, британцами запускаются нужные процессы внутри Незалежной. Веками отработанная колониальная схема.И вот первый визит герцога Сассекского пришёлся на именно такой момент колебаний на Банковой. Судя по подписанию-таки Киевом "ресурсной сделки" с Вашингтоном не вполне успешный. Но затем следует второй, уже сентябрьский визит, и за ним ратификация. А ведь это соглашение находится в прямой конкуренции с американской "ресурсной сделкой". Речь идёт о тех же активах, о тех же минеральных ресурсах, о тех же месторождениях, по большому счёту о той же инфраструктуре, портовой, логистической, нефте-газотранспортной, которая фигурировала и в договорённостях со Штатами. То есть борьба шла за очень конкретные деньги, ресурсы и будущее влияние. И Лондон давил всё лето. Давил последовательно, жёстко и в итоге передавил.И параллельно, в это же самое время, в сентябре, официально оформляется "коалиция желающих" как именно военный блок во главе с британскими генералами. И декларируется готовность введения контингентов на Украину. Да, в "коалиции" активничают и Париж с Берлином, но именно Лондон тогда, как и сейчас, оставался главным штабом антитрамповской коалиции и штабом евроатлантических глобалистов.И синхронно с визитом Гарри в Киев "коалиция" начинает выдвигать свои пожелания, требования, проекты и программы по мирному урегулированию на Украине. По сути это была прямая торпеда под американскую позицию и под попытки Трампа с его командой продавить Киев на более гибкий сценарий движения к мирным соглашениям.Создавался контекст, в котором продолжение переговоров становилось почти невозможным. Эта проблема тогда была частично преодолена совместными усилиями американской и российской дипломатии. Но позже стало ясно, что Лондон ситуацию продолжил качать, не останавливаясь ни на день.И вот теперь у нас третий визит Гарри. Причём в тот самый момент, когда Киев выглядит готовым окончательно отказаться от любых переговоров, инициированных Соединёнными Штатами, и психологически готовится к разрыву с Вашингтоном, понимая все вытекающие последствия. При этом визит принца Гарри происходит буквально на следующий день после согласования того самого недорепарационного кредита на 90 млрд евро. И вот вам ещё одно интересное совпадение (нет, не совпадение) в подтверждение того, что он действительно посланник от своего папани Карла III.Второй визит принца Гарри в Киев состоялся в сентябре. И именно тогда, если проверить хронологию, за два дня до этого состоялось официальное чаепитие Карла III с сыном. Они увиделись впервые (официально) за двадцать месяцев. То есть, как и в апреле, сначала визит в Лондон, теперь уже публичное общение с отцом и с другими Виндзорами, а затем поездка в Киев. И не просто поездка, а на фоне ратификации соглашения с Британией, которая давно готовилась и из-за которой Гарри, по сути, приезжал ещё в апреле. Тогда он не дожал Зеленского и его окружение до конца. После этого потребовались новые инструменты давления. Всплыла история с НАБУ (вероятно, лондонская ловушка для криворожского пианиста), а затем картонный Майдан, чтобы Зеленский всё правильно понял. И он понял. Совпадение ли все это? Нет. Сначала Лондон, затем Львов. Сначала встреча с монархом, затем Киев.Но и сейчас есть такое прекрасное "совпадение". Принц Гарри в Киеве. Об этом заранее не говорилось, не объявлялось, не раскручивалось. И выступает он, как всегда, на безопасном форуме, посвящённом вопросам безопасности. Форуме, который проводит ещё одно дитя глобализма. Инициатором и организатором этого мероприятия много лет является печально известный Арсений Яценюк. И делает на форуме довольно резкие заявления в адрес Трампа (ему можно, он же официально не член монаршего семейства). А самое интересное - что? Да то, что через четыре дня его отец, король Карл III, отправляется в Вашингтон с большим официальным визитом к Трампу. Сам американский президент уже успел об этом рассказать. И поедет он туда с отчетом сына из Киева. Ведь Гарри приехал, по сути, убедиться, что Зеленский и его окружение не вильнут хвостом в последний момент, не дрогнут, не начнут сдавать назад, опасаясь Трампа и его команды. Чтобы всё пошло именно так, как Лондон запланировал по украинскому направлению.Геополитический эндшпиль по Украине близок. Но сказать, что жителям концлагеря под названием Украина стоит ждать чего-то хорошего, какого-то облегчения или хотя бы передышки, не могу. Нет, конечно. Будет только хуже.

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

