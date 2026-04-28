https://ukraina.ru/20260428/na-kogo-rasschityvaet-zapad-v-voyne-s-rossiey-eksperty-o-pyatoy-kolonne-yadernom-oruzhii-i-resursakh-rf-1078347341.html

На кого рассчитывает Запад в войне с Россией? Эксперты о "пятой колонне", ядерном оружии и ресурсах РФ

На кого рассчитывает Запад в войне с Россией? Эксперты о "пятой колонне", ядерном оружии и ресурсах РФ - 28.04.2026 Украина.ру

На кого рассчитывает Запад в войне с Россией? Эксперты о "пятой колонне", ядерном оружии и ресурсах РФ

В экспертном сообществе обсуждают, почему Европа всерьёз готовится воевать с Россией, кто и на кого на самом деле собирается напасть, какова в этом сценарии роль киевского режима. И думают над тем, какую роль враги России отводят пресловутой "пятой колонне".

2026-04-28T06:00

2026-04-28T06:00

2026-04-28T06:00

эксклюзив

украина

впк

константин сивков

россия

европа

роберт фицо

верховная рада

ес

запад

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc7925da34199e77fbd30f61ce6c5a1.png

Европейцев сейчас пугают неизбежным будто бы вторжением России. Но это лишь дымовая завеса, призванная если не скрыть, то замаскировать подготовку самой Европы к нападению на РФ. Зачем русским нападать на Европу, объяснить сложно. А вот мотивы европейцев понятны — им не дают спокойно спать ресурсы России.Но если раньше просто не давали спать, то теперь западным политикам приходится ускорять события, считает белорусский политический аналитик Юрий Воскресенский."А почему, вы спросите, Европа готовится к войне? А потому, что кризис 2019-20 года, связанный с ковидом, нанёс такой колоссальный удар по экономике западных стран, что вылезти можно (…) только путём раскачки экономики. Сейчас можно раскачать только ВПК", - пояснил аналитик в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*.По его словам, все остальные сферы экономики не раскачать без дешёвых углеводородов. Если США могут себя обеспечить, то у европейских стран "нет варианта другого, как получать российские дешёвые углеводороды, чтобы обеспечивать свой высокий уровень жизни".Всё серьёзно, не зря в Европе заложили порядка четырёхсот предприятий ВПК, не зря увеличивают военные бюджеты. Производителям военной продукции нужен сбыт, а для сбыта им нужен конфликт куда масштабнее того, что происходит сейчас на Украине, подчеркнул Воскресенский.Он также отметил, что на самом деле никаких разногласий среди отцов-основателей ЕС по этому вопросу нет, они действуют заодно. И у них есть "сильное лобби войны в виде бывших советских лимитрофов - это три балтийских государства, как они сами себя называют, и Республика Польша"."Вот это псы войны", - определил Воскресенский, посоветовав обратить внимание на то, какая большая армия уже есть у Польши — а скоро будет больше, "планируют довести до 350 тысяч человек", почти как у Германии. А если Германия заявит о выходе из договоров, ограничивающих численность её армии, то всё станет окончательно ясно, сказал аналитик.Южно-восточные будто бы "мятежные" государства Европы не будут препятствовать походу на Восток, если он состоится, как они не препятствуют принятию всё новых пакетов санкций против РФ, голосуют за них.Воскресенский выразил удивление по поводу того, что голосующий за антироссийские санкции Фицо будет 9 мая в Москве присутствовать на параде — как так, он ведь своими голосованиями нанёс многомиллиардный ущерб России? А если ещё и Зеленский возьмёт и согласится приехать в Кремль для переговоров? Как к этому отнесётся российское общество?Впрочем, если принять гипотезу, что эта война (кстати — формально вовсе и не война, на пятом году сражений ни одна из сторон войну так и не объявила) носит характер не войны экзистенциональной, как многие считали и до сих пор считают, но носит характер войны империалистической, когда ТНК просто делят ресурсы, то это многое объясняет, если не всё, отметил аналитик.Он подчеркнул, что на самом деле это всё равно война, она идёт давно, но это война Запада и России, а не России и Украины, как преподносится публике.Следует признать, что Западу в этой войне многого уже удалось добиться. Расколоть единство украинского, белорусского и русского народов - это исполнение давней мечты англосаксов. И мы всегда будем чувствовать боль от потери нашего триединства, сказал эксперт.Что касается дальнейших шагов Запада, то, обломав зубы об Иран (а обломает обязательно), он неизбежно пойдёт войной на Россию и на Белоруссию. А Украину просо обнулят, чтобы нанести ущерб той же России, предположил Воскресенский, добавив, что он сам очень хотел бы ошибиться в этом своём прогнозе.Ещё один тревожный прогноз сделал в эфире ютуб-канала "Книжный день" российский военный эксперт, геополитик Константин Сивков. По его мнению, сам себя лишивший промышленной мощи Запад должен сейчас стремиться овладеть Россией с тем, чтобы бросить её против усилившегося Китая, а такая война может быть только ядерной.Как овладеть Россией? Запад намерен вызвать внутри страны социальный взрыв, атакуя российские города беспилотниками и предпринимая ряд других мер — высокая ставка ЦБ, успешное "охлаждение" экономики, многообразные запреты, отрезание интернета и пр.При этом РФ продолжает поставлять в Европу уран и другие ресурсы — в ту самую Европу, которая готовится к войне с Россией. А в России тем временем внезапно растёт количество миллиардеров. И у многих возникает вопрос — зачем же проводится СВО? В общем, "пятая колонна" в РФ работает системно и вполне эффективно, констатировал эксперт.По его словам, Европа готовит не просто войну с РФ, но - "миротворческую операцию", поскольку рассчитывает довести дело до социального взрыва и полной дезорганизации страны. Когда ВС РФ будут дезорганизованы в результате этого социального взрыва, когда ядерные силы РФ потеряют централизованное управление, вот тогда-то Европа и войдёт в РФ — при этом будто бы "с гуманной целью", сказал Сивков. Он добавив, что потом Западу надо будет "часть ненужного населения просто убрать", а такой опыт у европейцев есть — концлагеря.Эксперт подчеркнул, что "пятая колонна — это не абстракция". И европейцы — не идиоты, они понимают, что ядерный конфликт с РФ закончится и для них плохо, потому - "делают ставку на подрыв РФ изнутри". И ядерное оружие прямо у границ РФ они разместят, исходя из этих же соображений — рассчитывают, что уничтожать его будет уже некому, но оно может пригодиться им для ликвидации отдельных очагов сопротивления в России.По словам Сивкова, при этом для глобалистов вариант расчленения РФ не выглядит оптимальным, поскольку в таком случае Дальний Восток и часть Сибири вместе с ядерными арсеналами достанутся Китаю. Поэтому они будут пытаться "взять Россию целиком", чтобы затем "ненужное" население сократить и "использовать Россию как плацдарм для реализации своей политики в отношении Китая и всех остальных".У Трампа та же цель, но он намерен сделать РФ союзником США, дав ей "большую плюшку" в виде завершения украинского конфликта на российских условиях, сказал эксперт, добавив, что этому плану сейчас мешает Европа — у них с Америкой идёт сейчас "внутривидовая борьба".Украина — один из инструментов в этой борьбе, равно как и в борьбе Запада за российские ресурсы.Борьба продолжается. Зеленский внёс в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа. Как информируют украинские источники, рассмотреть эти законопроекты могут уже на этой неделе.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

украина

россия

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, впк, константин сивков, россия, европа, роберт фицо, верховная рада, ес, запад, владимир зеленский, ковид